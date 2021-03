گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ طی چند سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. این شرکت هر ساله تعداد زیادی گوشی مقرون به صرفه راهی بازار می‌کند که در عین داشتن ویژگی‌های جذاب، با قیمت بسیار مناسبی به دست کاربران می رسند. ولی با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا تا حد زیادی هواوی را از بازار موبایل خارج کرده، این احتمال وجود دارد که سامسونگ نسبت به گذشته توجه کمتری به این گوشی‌ها نشان بدهد.

هواوی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رقیب سامسونگ محسوب می‌شد و به همین خاطر این شرکت کره‌ای برای رقابت در تمام رده‌های قیمتی باید تلاش خود را دوچندان می‌کرد. البته در زمینه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار، همواره ارزش برند نقش مهم‌تری را نسبت به ویژگی‌ها و قیمت گوشی ایفا می‌کند.

اما در هر صورت باید به این نکته اشاره کنیم که هواوی و تا حد کمتری شیائومی، تاثیر مثبتی بر طیف وسیعی از گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ داشته‌اند. یکی از دلایل محو شدن مرز بین گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی فعلی، به همین موضوع برمی‌گردد.

آیا شرکت دیگری جای خالی هواوی را پر می‌کند؟

اگرچه هواوی همچنان ادعای بی‌ثمر بودن تحریم‌های آمریکا را مطرح می‌کند و مثلا برای نشان دادن قدرت خود کماکان به ساخت گوشی تاشو ادامه می‌دهد، اما واقعیت این است که برند هواوی به سرعت در حال فراموشی است.

بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ که مشکلات زیادی را برای شرکت‌ها ایجاد کرد، در واقع به نفع هواوی تمام شد زیرا این بحران توانست مشکلات گسترده‌ی این شرکت را تا حدی پنهان کند. البته در سال ۲۰۲۰، فروش گوشی‌های هواوی افت بسیار زیادی داشت ولی این افت با توجه به رکود جهانی توجه چندانی را جلب نکرد.

با کنار رفتن هواوی، فقط چند شرکت از پتانسیل کافی برای پر کردن جای خالی این شرکت در بازار گوشی‌های میان‌رده بهره می‌برند. شیائومی و هلدینگ BBK دو گزینه‌ای هستند که معمولا در چنین شرایطی مطرح می‌شوند اما باید خاطرنشان کنیم که فقط برند شیائومی در کشورهای غربی به طور گسترده مطرح شده است. یکی از زیرمجموعه‌های BBK به نام وان‌پلاس هم در کشورهای غربی موفق ظاهر شده اما توان کافی برای رقابت گسترده با سامسونگ را ندارد.

آیا میان‌رده‌های سامسونگ در اوج می‌مانند؟

با وجود اینکه مهم‌ترین رقیب سامسونگ در زمینه‌ی گوشی‌های میان‌رده تا حد زیادی از بازار حذف شده، همین که سامسونگ مدت‌زمان پشتیبانی نرم‌افزاری از انواع و اقسام گوشی‌ها و تبلت‌های خود را افزایش داده، نشان می‌دهد این کاهش رقابت جنبه‌های مثبتی هم دارد.

البته این موضوع به این معنا نیست که حالا سامسونگ بدون داشتن رقیب قدرتمند می‌تواند پول خود را در بخش‌های دیگری هزینه کند و به همین خاطر به‌روزرسانی‌ها بهتر شده‌اند. واقعیت این است که اگرچه چنین چیزی یک خبر بسیار مهم محسوب می‌شود، اما فقط بخش اندکی از کاربران از اهمیت این موضوع خبر دارند و سامسونگ حتی اگر چنین کاری را انجام نمی‌داد، کماکان گوشی‌های این شرکت مورد توجه گسترده‌ی میلیون‌ها کاربر قرار می‌گرفتند.

در هر صورت به لطف این کاهش رقابت، سامسونگ در تبلیغات و بازاریابی گوشی‌های خود توجه بیشتری به امنیت موبایل نشان می‌دهد و با این کار کاربران بیشتری از اهمیت این قضیه خبردار می‌شوند. اما در آینده‌ی نزدیک، شاید سامسونگ کیفیت این گوشی‌ها را پایین بیاورد یا قیمت آن‌ها را افزایش بدهد زیرا دیگر رقیب قدرتمندی در این حوزه ندارد.

روی هم رفته، حاشیه‌ی سود گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده بسیار پایین هستند و عمده‌ی سود شرکت‌ها از طریق فروش گوشی‌های پرچم‌دار به دست می‌آید. با وجود اینکه اپل به ساخت گوشی‌های گران‌قیمت شهرت دارد، اما این شرکت هم اخیرا تصمیم گرفته هر ساله یک گوشی با قیمت مناسب را راهی بازار کند. این تصمیم اپل خبر خوبی محسوب می‌شود و می‌تواند به عنوان تلنگری برای سامسونگ انجام وظیفه کند. در نهایت به نظر می‌رسد با کنار رفتن هواوی از بازارهای جهانی، سامسونگ و اپل بار دیگر در چند بخش از بازار موبایل به رقیب قدر یکدیگر تبدیل می‌شوند.

