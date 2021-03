سری نوبیا رد مجیک ۶ با نمایشگر ۱۶۵ هرتزی معرفی شد

گوشی‌های سری نوبیا رد مجیک بین گیمرها طرفداران زیادی دارند. شب گذشته این شرکت از گوشی‌های ردمی مجیک ۶، رد مجیک ۶ پرو و نسخه‌ی موسوم به Transparent رونمایی کرد که از ویژگی‌های بسیار جذابی بهره می‌برند. به عنوان مثال باید بگوییم که این گوشی‌ها برای اولین بار همراه با نمایشگرهای ۱۶۵ هرتزی راهی بازار می‌شوند و از اسنپدراگون ۸۸۸ نیز بهره می‌برند.

مهم‌ترین مشخصه‌ی این خانواده نمایشگر ۶.۸ اینچی امولد با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۱۶۵ هرتز است. رفرش ریت این نمایشگر در کمترین حالت به ۳۰ هرتز می‌رسد و در بیشتر اپلیکیشن‌ها و منوها کاربران می‌توانند از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره ببرند. همچنین برخی بازی‌ها با بهره‌گیری از رفرش ریت ۱۶۵ هرتز اجرا می‌شوند. این نمایشگر از رنگ‌های ۱۰ بیتی پشتیبانی می‌کند و حسگر اثر انگشت هم زیر آن تعبیه شده است.

محرک‌های حساس به لمس این گوشی‌ها به لطف سرعت نمونه‌برداری لمسی ۴۰۰ هرتز میزان تاخیر ورودی را به حداقل رسانده‌اند. درون بدنه‌ی هر دو گوشی فن خنک‌کننده تعبیه شده که در مدل استاندارد از چرخش ۱۸۰۰۰ دور در دقیقه و در مدل پرو از حداکثر چرخش ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه بهره می‌برند و دمای درونی بدنه را پایین نگه می‌دارند. همچنین باید به تعبیه‌ی سینک‌های حرارتی مسی هم اشاره کنیم که در زمینه‌ی خنک کردن بدنه مثمر ثمر واقع می‌شوند.

در پنل پشتی این گوشی‌ها دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، اولترا واید ۷۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی توجه را جلب می‌کنند. قلب تپنده‌ی سری رد مجیک ۶ اسنپدراگون ۸۸۸ است که رم LPDDR5 و حافظه داخلی UFS 3.1 آن را همراهی می‌کنند. باید خاطرنشان کنیم مدل Transparent Edition رد مجیک ۶ پرو از حداکثر ۱۸ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

انرژی رد مجیک ۶ از طرف باتری ۵۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ سریع ۶۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند؛ این یعنی برای شارژ کامل این باتری باید فقط ۳۸ دقیقه منتظر بمانید. اما مدل پرو مبتنی بر باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است ولی در عوض از شارژ ۱۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند که می‌تواند در عرض ۵ دقیقه شارژ باتری را از ۰ به ۵۰ درصد برساند. باید خاطرنشان کنیم هر دو گوشی دارای جک هدفون هستند.

رد مجیک ۶ با رم ۸ و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۵۸۷ دلار، نسخه‌ی مبتنی بر رم ۱۲ و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی با قیمت ۶۳۴ دلار و مدل دارای ۱۲ گیگابایت رم و حافظه ۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۶۸۰ دلار راهی بازار خواهند شد.

ارزان‌ترین مدل رد مجیک ۶ پرو هم از ۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه بهره می‌برد و ۶۸۰ دلار قیمت دارد. مدل‌های ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی و ۱۶/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب با قیمت ۷۴۱ و ۸۱۸ دلار به دست کاربران می‌رسند.

در نهایت باید به مدل Transparent Edition اشاره کنیم که کاربران چینی برای خرید مدل مبتنی بر ۱۶ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی باید ۸۶۵ دلار بپردازند. گران‌ترین مدل این نسخه هم ۱۰۲۰ دلار قیمت دارد و از ۱۸ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

این گوشی‌ها از تاریخ ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) در بازار چین عرضه می‌شوند و طبق اعلام شرکت نوبیا، به زودی راهی بازارهای جهانی هم خواهند شد.

