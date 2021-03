به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از یک آیپد و مک‌بوک جدید مجهز به نمایشگر OLED در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند. این اطلاعات جدید توسط یکی از تأمین‌کنندگان تایوانی قطعات بدست آمده و توسط نشریه‌ی DigiTimes منتشر شده است.

البته باید بگوییم که این اطلاعات جدید قبل از منتشر شدن توسط مطبوعات، در قسمت خاصی از این سایت چاپ شده که لازم است برای دسترسی به این قسمت اشتراک این سایت را تهیه کرد. با توجه به این موضوع، این گزارش جدید جزئیات بیشتری را درباره‌ی این خبر منتشر نکرده است و انتظار می‌رود که اطلاعات بیشتری درباره‌ی این خبر در روز‌های آینده منتشر شود.

اپل رفته‌رفته در حال گسترش استفاده از نمایشگر‌های OLED در محصولات خود است. این شرکت در سال ۲۰۱۵ برای اولین‌بار از نمایشگر OLED در نسل اولیه‌ی اپل واچ استفاده کرد. دو سال بعد اپل استفاده از این نوع نمایشگر‌ها را به آیفون گسترش داد و اولین آیفونی که در آن از این نوع نمایشگر استفاده شد، آیفون X بود.

با گذشت سه نسل از زمان رونمایی از آیفون X، اپل در تمامی آیفون‌های ۱۲ جدید از نمایشگر OLED استفاده کرد. نمایشگر‌های OLED در مقایسه با نمایشگر‌های LCD دارای مزیت‌های متعددی هستند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به میزان روشنایی بالاتر، کنتراست بهتر، نمایشگر غنی‌تر رنگ مشکی و زاویه‌ی دید گسترده اشاره کرد.

با وجود اینکه اپل هم‌اکنون از این نوع نمایشگر‌ها در محصولاتی مانند آیفون و اپل واچ استفاده می‌کند، اما تاکنون این غول دنیای تکنولوژی از این نوع نمایشگر‌ها در دیگر دستگاه‌های تولیدی خود مانند آیپد و مک استفاده نکرده است. شاید یکی از دلایل انجام ندادن این کار توسط اپل، هزینه‌بر بودن ساخت نمایشگر‌های OLED با اندازه‌ی بزرگ است.

باید بگوییم که به عنوان نمونه با وجود اینکه تلویزیون‌های OLED بزرگ به طور معمول دارای قیمت چندین هزار دلاری هستند، اما تلویزیون‌های LCD بزرگ دارای قیمت بسیار کمتری هستند.

در ماه نوامبر (آبان) سایت کره‌ای The Elec در گزارشی مدعی شد که اپل قصد دارد از اولین مدل‌های آیپد پرو مجهز به نمایشگر OLED در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. این سایت همچنین ادعا کرد که دو شرکت کره‌ای سامسونگ و LG هم‌اکنون در حال توسعه‌ی این نمایشگر‌های برای اپل هستند.

مدتی بعد از منتشر شدن این شایعه، یکی از تحلیلگران Barclays اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد اپل در سال ۲۰۲۱ قصد داشته باشد از آیپد پرو با نمایشگر OLED رونمایی کند.

در ماه دسامبر (آذر) این تحلیلگر در گزارشی که با سایت MacRumors به اشتراک گذاشت، مدعی شد که اپل در بهترین حالت از آیپد پرو دارای نمایشگر OLED در سال ۲۰۲۲ رونمایی می‌کند. او مدعی شد که این اطلاعات جدید را به وسیله‌ی صحبت‌هایی که با برخی از تأمین‌کنندگان آسیایی اپل داشته، بدست آورده است.

اگر فرض کنیم که اپل قصد دارد از آیپد پرو و مک‌بوک با نمایشگر OLED رونمایی کند، انجام این کار توسط اپل در سال ۲۰۲۲ محتمل‌تر است. همچنین گزارش‌های منتشر شده تاکنون عنوان می‌کنند که اپل امسال قصد دارد از مدل‌های بعدی آیپد پرو و مک‌بوک با نمایشگر Mini-LED رونمایی کند. با توجه به این موضوع و با شناختی که از اپل داریم، بعید است که این شرکت در یک سال دوبار تکنولوژی به‌ کار رفته در ساخت نمایشگر دستگاه‌های خودش را تغییر دهد.

همچنین باید بگوییم که نمایشگر‌های Mini-LED هم دارای بسیاری از مزیت‌های نمایشگر‌های OLED هستند. از جمله مزیت‌های نمایشگر‌های Mini-LED می‌توان به روشنایی و کنتراست بالا اشاره کرد. البته ممکن است که اپل قصد داشته باشد با توجه به هزینه‌ی توسعه‌ی این نمایشگر‌ها از هر دو نمایشگر‌های OLED و Mini-LED در آیپد پرو و مک‌بوک‌های آینده استفاده کند.

در نهایت باید بگوییم که با توجه به مطرح شدن این شایعه‌ها، هنوز باید صبر کنیم تا ببینیم که اپل در نهایت چه تصمیمی را خواهد گرفت. البته باید بگوییم که شواهد مختلفی وجود دارند که نشان می‌دهند اپل در یک یا دو سال آینده استفاده از نمایشگر‌های OLED را به دیگر دستگاه‌های خودش هم گسترش خواهد داد.

