کمپانی کوالکام که بیش از هر چیز به تولید چیپست‌های موبایلی اسنپ دراگون شهرت دارد، به تازگی استاندارد صوتی تازه‌ای با نام اسنپ دراگون Sound را معرفی کرده است که اتصال بهتری بین گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های بی‌سیم ایجاد می‌کند.

این کمپانی از این پس فناوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری خود را تحت برند اسنپ دراگون Sound یکپارچه خواهد کرد. طبق ادعای کوالکام، این استاندارد صوتی زنجیره‌ای بهینه‌ از فناوری‌ها و سخت افزارهای رده بالای صوتی را برای گوشی‌های هوشمند و سایر محصولات صوتی بی‌سیم ارائه خواهد کرد.

این استاندارد دستگاه‌های مختلفی از جمله گوشی‌ها، لپ‌تاپ‌ها، هدفون‌ها و ایربادهای بی‌سیم، کنترلرهای گیمینگ، ابزارهای پوشیدنی، گجت‌های واقعیت مجازی و حتی خودروها را پشتیبانی خواهد کرد.

کمپانی آمریکایی همرمان با معرفی چیپ پرچم‌دار اسنپ دراگون ۸۸۸، تیزری از فناوری اسنپ دراگون Sound هم منتشر و اعلام کرده بود که کاربران می‌توانند به تجربه این تکنولوژی در سال جاری امیدوار باشند.

کمپانی‌هایی مانند شیائومی که در حال حاضر نیز در تست‌های DxOMark رتبه بالایی در بخش کیفیت صدا کسب کرده‌اند، جزو اولین شرکت‌هایی خواهند بود که از این استاندارد صوتی در محصولات خود بهره می‌گیرند.

البته دستگاه‌هایی که قرار است به استاندارد صوتی اسنپ دراگون Sound مجهز شوند، باید پیش از هر چیز به استانداردهای زیر مجهز شده باشند:

پلتفرم‌های موبایلی اسنپ دراگون سری ۸

سیستم اتصالی موبایل FastConnect 6900 کوالکام

چیپ‌های مجتمع صوتی بلوتوث کوالکام از سری‌ها QCC514x, Qcc515x و QCC3056

تکنولوژی نویز کنسلینگ فعال (ANC) کوالکام

استاندارد aptX 24-bit کوالکام با فرکانس ۹۶ کیلوهرتز و تاخیر ۸۹ میلی‌ثانیه

استاندارد صوتی فوق پهن باند aptX Voice کوالکام

کدک صوتی Aqsti و آمپلیفایر اسپیکر هوشمند WCD938x و WSA883x کوالکام

Audio and Voice Communication Suite کوالکام

لازم به ذکر است که تمامی استانداردهای صوتی نام‌ برده شده در حال حاضر تنها در چیپست‌های پرچم‌دار اسنپ دراگون سری ۸ مانند اسنپ دراگون ۸۸۸ موجود هستند و به همین دلیل هم ایسوس راگ‌فون ۵ بالاترین امتیاز را در بخش کیفیت صوتی DxOMark کسب کرده است.

این دستگاه هنوز معرفی نشده، با این‌حال به دلیل بهره‌مندی از سیستم بهینه‌سازی صوتی اسنپ دراگون Audio توانسته جایگاه بهترین کیفیت صوتی را تصاحب کند.

جیمز چپ‌من، نایب رئیس و مدیر اجرایی بخش صوت، موسقی و پوشیدنی‌های کوالکام درباره این استاندارد جدید گفته است:

گوش انسان نسبت به مشکلات فنی، تاخیرها و سایر چالش‌هایی که در زمان استریم موسیقی، ویدیو کنفرانس یا گیمینگ در بستر بی‌سیم اتفاق می‌افتد کاملا حساس است. با تمرکز بر (ارتباط) دو سویه، ما به دنبال ارائه نوآوری‌هایی هستیم که مشکل کاربران عادی را در طول تمام ارتباطات صوتی مجازی برطرف کنند. شرکت Qualcomm Technologies منحصرا متعهد شده تا با ارزش‌گذاری به مشتریان و ارائه اسنپ دراگون Sound به آن‌ها کمک کند محصولاتی متفاوت و با کیفیت صوت عالی را تجاری‌سازی کنند. راه‌کار سیستمی ما تکنولوژی‌های مختلف و جدیدترین محصولات پتلفرم موبایل و صوت ما را یکپارچه کرده تا به چشم انداز ما برای عرضه صدایی با کیفیت عالی با اتصال بی‌سیم دست یابد.

با توجه به گفته‌های این مدیر ارشد کوالکام، می‌توان امیدوار بود که بعد از این با استفاده از محصولاتی که به این استاندارد مجهز شده‌اند، تاخیر و مشکلات فنی در هنگام اتصال بی‌سیم به ابزارهای صوتی دیگر به یک خاطره در گذشته تبدیل شود.

اسنپ دراگون Sound از کیفیت صوتی فوق‌العاده ۲۴ بیت و ۹۶ کیلوهرتز پشتیبانی می‌کند که صدایی شفاف را ارائه می‌کند و در تجربه کاربری جذابی را در زمینه‌های مختلف مانند پخش موسیقی، گیمینگ، ویدیو کنفرانس و … در اختیار کاربران می‌گذارد.

