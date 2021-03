دوربین کانن EOS R1 سنسوری ۸۵ مگاپیکسلی و شاتر گلوبال خواهد داشت

آیا آماده‌ی شنیدن یک سری اطلاعات غیرقابل‌ باور درباره‌ی دوربین بدون آینه‌ی بعدی کانن هستید؟ اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است، باید بگوییم که دوربین کانن EOS R1 دارای سنسوری با رزولوشن ۸۵ مگاپیکسل و شاتر گلوبال است.

البته باید بگوییم که اطلاعات افشا شده به این دو مورد محدود نمی‌شوند. این اطلاعات جدید عنوان می‌کنند که این دوربین در صورت استفاده از رزولوشن عکس ۲۱ مگاپیکسل می‌تواند با سرعت فوق‌العاده‌ی ۴۰ فریم در ثانیه عکاسی کند. در واقع باید بگوییم که اطلاعات منتشر شده درباره‌ی این دوربین غیرقابل باور هستند.

همچنین این اطلاعات جدید نشان می‌دهند که کانن در دوربین کانن EOS R1 از سیستم فوکوس خودکار با استفاده از پیکسل‌های چهارگانه استفاده خواهد کرد و این دوربین سیستم لرزشگیر تصویر داخل بدنه‌ی دارد که می‌تواند تا ۹ استاپ لرزش موجود در تصاویر را حذف کند.

از جمله‌ی دیگر مشخصات فنی افشا شده درباره‌ی این دوربین می‌توان به گستره‌ی دینامیک ۱۵٫۵ استاپ و بیشترین ایزوی ۱٫۶ میلیون اشاره کرد که رقم خیره‌کننده‌ای است. همان‌گونه که به نظر می‌رسد مشخصات افشا شده درباره‌ی این دوربین غیرقابل باور هستند و اگر در عید نوروز قرار داشتیم این‌گونه تصور می‌شد که مشخصات افشا شده درباره‌ی این دوربین بیشتر شبیه به دروغ سیزده است.

البته باید بگوییم که هنوز هم به شما توصیه می‌کنیم که این مشخصات افشا شده را کمی اغراق شده در نظر بگیرید. البته در گذشته و در زمان منتشر شدن مشخصات فنی دوربین بدون آینه‌ی کانن EOS R5 هم بسیاری از کاربران به صحت اطلاعات منتشر شده درباره‌‌ی این دوربین شک داشتند و آن را غیرقابل باور تصور می‌کردند.

البته این احتمال هم وجود دارد که افشاکننده‌ی این اطلاعات قصد داشته تا با سایت Canon Rumors که این اطلاعات را منتشر کرده است، شوخی کند. البته همان‌طور که در گذشته هم این اتفاق رخ داده است، این احتمال هم وجود دارد که مشخصات دوربین‌های رونمایی نشده توسط کانن با یکدیگر مخلوط شده باشند و در این اطلاعات افشا شده، شاهد منتشر شدن اطلاعات دوربین‌های مختلفی باشیم، زیرا بسیاری از اطلاعات ارائه شده برای دوربین‌های بعدی شبیه به یکدیگر هستند.

شایعه‌های منتشر شده نشان می‌دهند که دوربین کانن EOS R1 دارای شاتر گلوبال و سیستم فوکوس با پیکسل‌های چهارگانه خواهد بود. همچنین تا قبل از منتشر شدن این اطلاعات جدید، شایعه‌های منتشر شدند که عنوان می‌کردند دوربین کانن EOS RS دارای سنسوری ۹۰ مگاپیکسلی است که می‌تواند با استفاده تکنولوژی پیکسل شیفت عکس‌های با رزولوشن ۳۰۰ مگاپیکسل را ثبت کند، پس استفاده از سنسور ۸۵ مگاپیکسلی در دوربین کانن EOS R1 جدید نیست.

البته باید بگوییم که استفاده از سنسوری ۸۵ مگاپیکسلی، عکاسی پیاپی با سرعت ۲۰ فریم بر ثانیه و ۴۰ فریم بر ثانیه در صورت استفاده از رزولوشن ۲۱ مگاپیکسل دست نیافتنی نیستند، زیرا سایت Canon News درباره‌ی این موضوع توضیح می‌دهند:

«فرض کنیم که دوربین کانن EOS R1 دارای دو پردازنده‌ی Digic X باشد. حتی اگر باور هم نکنید عکاسی پیاپی با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۸۵ مگاپیکسل شدنی است. برای انجام این کار پردازنده‌ها باید بتوانند که اطلاعات ۱٫۷ گیگاپیکسل را در ثانیه پردازش کنند که از لحاظ تئوری کمتر از توان پردازشی ۱٫۸ گیگاپیکسل در ثانیه‌‌ای دو پردازنده‌ی Digic X است.»

این سایت ادامه می‌دهد: «پس از لحاظ تئوری انجام این کار شدنی است، به‌خصوص اگر کانن نرخ بیت‌ عکس‌ها را به ۱۲ بیت کاهش دهد. به نظر می‌رسد که عکاسی پیاپی با سرعت بسیار بالای ۴۰ فریم در ثانیه با محدودیت‌هایی از طرف لنز مواجه خواهد شد. مگر اینکه در زمان انجام این کار اکسپوژر تصویر از قبل تنظیم و ثابت شده باشد.»

«به عنوان نمونه اگر لازم باشد که دوربین در زمان ثبت هر عکس با سرعت ۴۰ فریم در ثانیه، اکسپوژر عکس و فوکوس را دوباره تنظیم کند، قطعات به کار رفته در لنز مانند پره‌های دیافراگم با مشکل مواجه خواهند شد.» البته باید بگوییم که هنوز هم نمی‌توان دیگر اطلاعات منتشر شده درباره‌ی این دوربین مانند اندازه‌ی گستره‌ی دینامیکی و مشخصات فنی منتشر شده برای نمایشگر لمسی این دوربین را به‌سادگی باور کرد.

در نهایت باید بگوییم که تمامی مشخصات فنی منتشر شده برای دوربین کانن EOS R1 عبارتند از:

سنسوری با رزولوشن ۸۵ مگاپیکسل و سیستم شاتر گلوبال.

عکاسی پیاپی با رزولوشن ۸۵ مگاپیکسل و به صورت ۲۰ فریم در ثانیه و با رزولوشن ۲۱ مگاپیکسل و ۴۰ فریم در ثاینه و به صورت نامحدود.

سیستم فوکوس با فناوری پیکسل‌های چهارگانه و پوشش‌دهنده‌ی تمامی سنسور.

۱۵٫۵ +EV گستره‌ی دینامیکی گسترده.

محدوده‌ی ایزوی ۱۶۰ تا ۱۶۳۸۴۰۰.

لرزشگیر تصویر داخل بدنه ۵ محوره با قابلیت حذف لرزش تا ۹ استاپ.

نمایشگر لمسی ۳٫۵ اینچی با رزولوشن ۹٫۳۳ مگاپیکسل، میزان روشنایی ۱۲۸۰ نیت، نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز و به صورت ۱۰ بیت و WCG RGB-OLED.

منظره‌یاب الکترونیکی با رزولوشن ۹٫۴۴ مگاپیکسل و با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز.

قیمت ۸۵۰۰ دلار.

البته باز هم باید بگوییم که ممکن است این مشخصات اغراق شده باشند پس در پذیرش آن‌ها احتیاط کنید.

