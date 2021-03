هواوی تا انتهای ۲۰۲۰ در رتبه‌ی اول بازار موبایل چین قرار داشت. با این حال، این شرکت روزبه‌روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود و حالا طبق یک گزارش جدید، اوپو برای نخستین بار موفق شده به رتبه‌ی اول این بازار دست پیدا کند.

بر اساس گزارش شرکت Counterpoint، اوپو در ژانویه ۲۰۲۱ موفق شده ۲۱ درصد از این بازار را از آن خود کند و در رتبه‌ی دوم هم شرکت ویوو با سهم بازار ۲۰ درصدی دیده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه این گزارش این است که هواوی به رتبه‌ی سوم سقوط کرده است. این یعنی هواوی با داشتن سهم بازار ۱۶ درصدی، هم‌رده‌ی شیائومی و اپل محسوب می‌شود.

برای روشن‌تر شدن میزان سقوط هواوی، باید خاطرنشان کنیم این شرکت در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۰ حدود ۴۶ درصد از بازار موبایل چین را از آن خود کرده بود. در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ هم سهم بازار این شرکت به ۳۰ درصد رسید و حالا به فقط ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است. در همین زمینه می‌توانیم به جدایی آنر هم اشاره کنیم که در این کاهش سهم بازار موثر بوده است.

در این گزارش آمده که میزان فروش گوشی‌های اوپو در بازار چین با رشد قابل توجهی روبرو شده است و شاهد رشد ماهانه‌ی ۳۳ درصدی و رشد سالانه‌ی ۲۶ درصدی هستیم. این در حالی است که اوپو در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۰ فقط ۱۶ درصد از سهم بازار موبایل چین را در اختیار داشته و یک رتبه پایین‌تر از ویوو بوده است.

هواوی به دلیل مشکلات زیادی که دارد، دیگر رقیب قدری محسوب نمی‌شود. در این میان، اوپو با عرضه‌ی سری رینو ۵ توانسته توجه کاربران طرفدار گوشی‌های میان‌رده‌ی جذاب را جلب کند. این شرکت علاوه بر عرضه‌ی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده‌ی همه‌فن‌حریف، در زمینه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار هم حرف زیادی برای گفتن دارد.

مهم‌ترین مشکل هواوی بحث کمبود تراشه است و به همین خاطر میزان تولید گوشی‌های این شرکت کاهش قابل توجهی داشته است. اوپو همچنین قصد دارد حضور خود در بازارهای جهانی را افزایش بدهد. روی هم رفته حتی اگر تمام تحریم‌های علیه هواوی لغو شوند، این شرکت به این راحتی‌ها نمی‌تواند به وضعیت سابق خود برگردد.

