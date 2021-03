تاریخ احتمالی معرفی گوگل پیکسل ۵a فاش شد

ساعاتی قبل یکی از افشاگران به نام جان پروسر اعلام کرد که گوشی جدید گوگل پیکسل احتمالا در تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ (۲۱ خرداد ۱۴۰۰) معرفی خواهد شد. این افشاگر به طور مشخص به نام این گوشی اشاره نکرده ولی در هر صورت اگر این تاریخ صحت داشته باشد، گوشی موردنظر به طور قطع گوگل پیکسل ۵a خواهد بود.

روی هم رفته ماه ژوئن برای معرفی سری پیکسل ۶ بسیار زود محسوب می‌شود و از طرف دیگر هنوز گزارشی در مورد عرضه‌ی سری جدید گوشی‌های پیکسل منتشر نشده است. البته متاسفانه جان پروسر سابقه‌ی چندان درخشانی در زمینه‌ی افشاگری ندارد. این افشاگر همچنین در یک توییت دیگر اعلام کرده که احتمالا ماه آینده‌ی میلادی نسل جدید پیکسل بادز معرفی خواهد شد.

در همین رابطه، باید بگوییم که ۱۱ ژوئن جمعه است که معمولا گوگل در چنین روزی از گوشی‌های جدید خود رونمایی نمی‌کند. این شرکت معمولا گوشی‌های خود را در اوایل هفته معرفی می‌کند. به عنوان مثال، پیکسل ۴a در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۰ معرفی شد که دوشنبه بود. تمام گوشی‌های پیکسل که پیش از آن عرضه شده‌اند نیز در روز سه‌شنبه معرفی شده‌اند. تنها مورد غیرمعمول در این روند پیکسل ۵ و پیکسل ۴a 5G است که در روز پنجشنبه از آن‌ها رونمایی شد.

در هر صورت احتمالا به‌زودی اطلاعات بیشتری از گوگل پیکسل ۵a فاش می‌شود و اگر این تاریخ صحت داشته باشد، منابع دیگری آن را تایید خواهند کرد.

۵ ویژگی که از گوگل پیکسل ۵a انتظار داریم

