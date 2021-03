طی یک سال اخیر گوشی‌های بسیار خوبی راهی بازار شدند که در نگه‌داری شارژ به نسبت محصولات سال‌های گذشته پیشرفت چشمگیری داشتند. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مطلب به بررسی بهترین گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری بپردازیم تا ببینیم چه عملکردی در این زمینه دارند.

تستی که برای مشخص شدن عملکرد بهترین گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری صورت گرفته در شرایط آزمایشگاهی بوده و در سه بخش مختلف انجام می‌گیرد؛ وب‌گردی، استریم ویدیو از یوتیوب و انجام بازی‌های سنگین که استفاده‌ی بسیاری از کاربران از گوشی‌های هوشمند هم به همین سه بخش خلاصه می‌شود.

این تست اما یک سری شرایط هم دارد که عبارت‌اند از: همه‌ی گوشی‌ها بدون سیم‌کارت و تا جای ممکن با شرایطی برابر تست شده‌اند؛ با استفاده از اپلیکیشن‌های حرفه‌ای و مخصوص، در تمامی مراحل تست میزان روشنایی همه‌ی گوشی‌ها روی ۲۰۰ نیت تنظیم شده، چرا که این میزان از روشنایی تقریبا در تمام شرایط می‌تواند نیاز کاربران را پاسخگو باشد.

گوشی‌هایی که در این بررسی قرار دارند شامل تمام دسته می‌شوند. یعنی هم پرچم‌دار، هم میان‌رده و هم گوشی‌های اقتصادی تا مشخص شود در هر بخش، بهترین عملکرد به کدام محصول تعلق داشته. البته تست‌ها بسته به نوع شرکت تفکیک می‌شوند. مثلا ابتدا به بررسی عملکرد تمام گوشی‌های اپل می‌پردازیم، سپس سامسونگ، گوگل و سایر شرکت‌ها.

همانطور که گفته شد، این تست در سه بخش صورت می‌گیرد. بخش اول، وب‌گردی است که باتری گوشی در حالی که اتصال وای‌فای برقرار است مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمام وب‌سایت‌هایی که در این گوشی‌ها بارگذاری می‌شوند مشابه هستند تا مشکلی از بابت تفاوت سرعت در بارگذاری صفحات پیش نیاید. بعد از بارگذاری کامل یک وب‌سایت، درست مانند استفاده‌ی واقعی، اندکی به بالا و پایین اسکرول می‌کنیم تا تست هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک باشد. در بین سه تست موجود، وب‌گردی سبک‌ترین است و فشار خاصی به پردازنده وارد نمی‌کند.

تست بعدی اما مربوط به استریم ویدیو از طریق یوتیوب است. مانند وب‌گردی، تمام ویدیو‌های پخش شده روی همه‌ی گوشی‌ها مشابه هستند. استریم ویدیو اندکی سنگین‌تر بوده و منابع را بیشتر درگیر خود می‌کند، به همین خاطر یک معیار بسیار ارزشمند برای بررسی گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری به حساب می‌آید چرا که عملکرد باتری گوشی در بخش‌های مختلف نظیر مصرف نمایشگر گرفته تا پردازنده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

تست نهایی و البته سنگین‌ترین تست موجود هم اجرای بازی‌های سه‌بعدی مشابه روی همه‌ی گوشی‌هاست. در این تست، تمام منابع سخت‌افزاری یک گوشی درگیر می‌شوند به همین خاطر معمولا عملکرد باتری‌ها در این بخش افت محسوسی به نسبت دو تست دیگر دارد. لازم به ذکر است دو تست بالا غالبا فشار را روی پردازنده وارد می‌کنند در حالی که در این تست، گرافیک به شدت درگیر می‌شود به همین خاطر در تست‌های مربوط به باتری، سومین بخش یعنی اجرای بازی برای گیمرها بسیار حائز اهمیت است.

شرکت‌هایی که نمایندگانشان در این تست حضور دارند عبارت‌اند از:

اپل

سامسونگ

گوگل

وان‌پلاس

ال‌جی

موتورولا

سونی

شیائومی

همچنین در آخرین بخش هم به بررسی عملکرد بهترین گوشی‌های میان‌رده و البته گوشی‌های تاشو می‌پردازیم که در مورد گزینه‌ی دوم باید بگوییم گوشی‌هایی زیادی وجود ندارند. اما می‌پردازیم به تست باتری و ابتدا با نمایندگان اپل شروع می‌کنیم.

لیست پرفروش‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ منتشر شد

بهترین گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری

آیفون‌ها

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) آیفون ۱۲ پرو مکس ۱۴ ساعت و ۶ دقیقه – ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه ۸ ساعت و ۱ دقیقه – آیفون ۱۲ پرو ۱۲ ساعت و ۳۵ دقیقه – ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۶ ساعت و ۴۶ دقیقه – آیفون ۱۲ ۱۲ ساعت و ۳۳ دقیقه – ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه ۶ ساعت و ۴۶ دقیقه – آیفون ۱۲ مینی ۱۰ ساعت و ۵۶ دقیقه – ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه – آیفون SE 2020 ۹ ساعت و ۵ دقیقه – ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه – آیفون ۱۱ پرو مکس ۱۲ ساعت و ۵۴ دقیقه – ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه – آیفون ۱۱ پرو ۸ ساعت و ۴۱ دقیقه – ۶ ساعت و ۲۷ دقیقه ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه – آیفون ۱۱ ۱۱ ساعت و ۲۶ دقیقه – ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه ۷ ساعت و ۳۷ دقیقه –

همانطور که مشاهده می‌کنید، گوشی‌های سری آیفون ۱۲ که در چهار مدل راهی بازار شدند، تفاوت عملکرد چشمگیری به نسبت سری قبل یعنی آیفون ۱۱ نداشتند. بهترین عملکرد را در بین محصولات اپل، آیفون ۱۲ پرو مکس و بدترین عملکرد را هم آیفون SE 2020 داشتند. آیفون ۱۲ مینی هم یک پله بالاتر از آیفون SE قرار می‌گیرد اما هر دوی آن‌ها پایین‌تر از استاندارد متوسط هستند. آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو هم چون از پردازنده، اندازه‌ی نمایشگر و ظرفیت باتری مشابه برخوردارند، عملکرد آن‌ها در نگه‌داری شارژ هم تقریبا برابر است.

گوشی‌های سامسونگ

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) گلکسی S21 اولترا ۱۶ ساعت و ۷ دقیقه ۱۴ ساعت و ۴۳ دقیقه ۸ ساعت و ۵۲ دقیقه ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه ۵ ساعت و ۳ دقیقه گلکسی S21 پلاس ۱۲ ساعت و ۱۱ دقیقه ۱۰ ساعت و ۵۰ دقیقه ۸ ساعت و ۲۷ دقیقه ۸ ساعت و ۳۶ دقیقه ۶ ساعت و ۵ دقیقه گلکسی S21 ۹ ساعت و ۶ دقیقه ۷ ساعت و ۴۷ دقیقه ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه ۷ ساعت و ۹ دقیقه ۴ ساعت و ۱۴ دقیقه گلکسی S20 فن ادیشن ۱۲ ساعت و ۲۸ دقیقه ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه ۹ ساعت و ۹ دقیقه ۸ ساعت و ۲۹ دقیقه ۸ ساعت و ۱۵ دقیقه گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۱۱ ساعت و ۵۷ دقیقه ۹ ساعت و ۳۳ دقیقه ۷ ساعت ۷ ساعت و ۱۷ دقیقه ۵ ساعت و ۹ دقیقه گلکسی نوت ۲۰ ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه – ۷ ساعت و ۱۷ دقیقه ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه – گلکسی S20 اولترا ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه ۱۰ ساعت و ۲۹ دقیقه ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه گلکسی S20 پلاس ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه ۸ ساعت و ۲۶ دقیقه – گلکسی S20 ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه ۷ ساعت و ۴۵ دقیقه ۱۰ ساعت و ۲۰ دقیقه ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه –

گوشی‌های سری گلکسی S21 که در این تست، مدل اگزینوس آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشتند. خصوصا گلکسی S21 اولترا که در مجموع بیشترین طول عمر باتری را دارد که این موضوع هم به خاطر بهره‌مندی آن از رفرش‌ریت متغیری است که اجازه می‌دهد رفرش‌ریت گوشی بسته به نوع محتوا از ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر کند. همین مسئله موجب شده گوشی حتی در رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتزی هم عملکرد خوبی از لحاظ طول عمر باتری داشته باشد.

نکته‌ی غافلگیر کننده اما عملکرد بسیار خوب گلکسی S20 فن ادیشن است که اگرچه از پردازنده‌ی قدرتمندی بهره می‌برد اما در تست‌ها توانست به خوبی عمل کند و دوام بالایی را از خود به نمایش بگذارد تا یک دلیل دیگر هم به ارزش خرید بالای این محصول اضافه شود.

گوشی‌های گوگل پیکسل

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۹۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) گوگل پیکسل ۵ ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲۶ دقیقه ۸ ساعت و ۴۹ دقیقه ۶ ساعت و ۵۱ دقیقه – گوگل پیکسل ۴a ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه – ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه –

در بین گوشی‌های گوگل که سال گذشته راهی بازار شدند (نه همه‌ی بازارها)، اطلاعات مربوط به دو گوشی در دسترس است (به دلایل نامشخص) اما از آن جایی که عملکرد گوشی‌های شرکت در نگه‌داری شارژ اصلا خوب نبود، پیکسل ۵ را می‌توان یک پیشرفت بسیار خوب در نظر گرفت. خصوصا در انجام کارهای معمولی و روزمره. نباید فراموش کنیم که این گوشی از پردازنده‌ی میان‌رده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد و در واقع یک میان‌رده است و نه پرچم‌دار. همچنین این گوشی از رفرش‌ریت ۹۰ هرتز پشتیبانی می‌کند و نه ۱۲۰ هرتز.

گوشی‌های وان‌پلاس

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۹۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) وان‌پلاس ۸ ۱۲ ساعت و ۱۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲۸ دقیقه – ۹ ساعت و ۳۷ دقیقه ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه – وان‌پلاس ۸ پرو ۱۰ ساعت و ۵۴ دقیقه – ۱۰ ساعت ۹ ساعت و ۱۵ دقیقه ۱۰ ساعت و ۳۳ دقیقه –

در بین گوشی‌های وان‌پلاس هم که مانند پیکسل‌ها، در بازار کشور ما خیلی یافت نمی‌شوند، فقط اطلاعات دو پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ در دسترس بود. وان‌پلاس هنوز پرچم‌داری در سال ۲۰۲۱ راهی بازار نکرده اما در سبد محصولات جدید شرکت چینی وان‌پلاس ۸T هم دیده می‌شود که خب اطلاعات مربوط به آن در این تست در دسترس نیست. اما بین دو پرچم‌دار سری وان‌پلاس ۸، تنها در بخش وب‌گردی در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز تفاوتی کمتر از ۲ ساعت دیده می‌شود در غیر این صورت در باقی تست‌ها عملکرد کاملا مشابهی داشتند.

گوشی‌های ال‌جی

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) ال‌جی ولوت ۱۱ ساعت و ۷ دقیقه – ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه ۹ ساعت و ۵۶ دقیقه – ال‌جی Wing ۱۰ ساعت و ۹ دقیقه – ۸ ساعت و ۴۱ دقیقه ۸ ساعت و ۳۱ دقیقه –

به عنوان محصولاتی که از رفرش‌ریت ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند، عملکرد گوشی‌های ال‌جی را باید خوب ارزیابی کنیم. اگرچه شرکت کره‌ای این روزها اصلا وضعیت خوبی در بخش گوشی‌های هوشمند سپری نمی‌کند اما توانسته محصولات جدید خود را از لحاظ طول عمر باتری در سطح استاندارد نگه دارد.

گوشی‌های موتورولا

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) موتورولا +edge ۱۲ ساعت و ۳۱ دقیقه – ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه ۸ ساعت و ۲۸ دقیقه – موتورولا edge ۱۱ ساعت و ۹ دقیقه – ۸ ساعت و ۴۱ دقیقه ۷ ساعت و ۳۶ دقیقه – موتورولا موتو G8 پاور ۱۵ ساعت و ۵۴ دقیقه – ۸ ساعت و ۵۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه – موتورولا موتو G8 ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه – ۹ ساعت و ۱۴ دقیقه ۷ ساعت و ۴ دقیقه – موتورولا موتو G8 پاور لایت ۱۲ ساعت و ۳۲ دقیقه – ۱۱ ساعت و ۲۴ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲ دقیقه –

موتورولا هنوز نماینده‌ای برای سال ۲۰۲۱ رونمایی نکرده بنابراین اطلاعات مربوطه فقط برای مدل‌های ۲۰۲۰ این شرکت در دسترس قرار دارد. در این بین، موتورولا +edge که پرچم‌دار شرکت به حساب می‌آید، توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. اما رتبه‌ی نخست در بین محصولات موتورولا با اختلاف به موتو G8 پاور تعلق می‌گیرد که با باتری بسیار قدرتمند خود توانسته عملکرد کم‌نظیری را خصوصا در بخش وب‌گردی به نمایش بگذارد.

گوشی‌های سونی

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) سونی اکسپریا ۱ مارک ۲ ۱۲ ساعت و ۱۵ دقیقه – ۸ ساعت و ۵۹ دقیقه ۷ ساعت و ۵۱ دقیقه – سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۲ ۱۰ ساعت و ۵۴ دقیقه – ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه ۶ ساعت و ۹ دقیقه – سونی اکسپریا ۵ مارک ۲ ۱۳ ساعت و ۳۸ دقیقه ۹ ساعت و ۳۹ دقیقه ۹ ساعت و ۸ دقیقه ۵ ساعت و ۴۳ دقیقه ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه

در بین گوشی‌های سونی، تنها اکسپریا ۵ مارک ۲ که اواخر سال ۲۰۲۰ راهی بازار شد از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند که خب می‌بینیم که جز در بخش بازی، در سایر بخش‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت. البته در انجام بازی، این گوشی حتی در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز هم خوب ظاهر نشد و پایین‌تر از حد استاندارد قرار گرفت. دو گوشی دیگر اما توانستند نمره‌ی قبولی را در تمامی بخش‌ها دریافت کنند. هرچند در وب‌گردی با رفرش‌ریت ۶۰ هرتز، هیچکدام دوام باتری اکسپریا ۵ مارک ۲ را نداشتند.

گوشی‌های شیائومی

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) شیائومی Mi 10 پرو ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه – ۱۱ ساعت و ۳۰ دقیقه ۱۰ ساعت – شیائومی پوکو F2 پرو ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه – ۱۲ ساعت و ۷ دقیقه ۱۳ ساعت و ۲۵ دقیقه – شیائومی Mi 11 ۱۰ ساعت و ۴۰ دقیقه ۹ ساعت و ۴۰ دقیقه ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه ۱۰ ساعت و ۱۷ دقیقه ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه

شیائومی طی یک سال گذشته پرچم‌دارهای متنوعی را راهی بازار کرد اما در تست باتری PhoneArena، اطلاعات سه مدل از آن‌ها در دسترس قرار دارد که به آن‌ها می‌پردازیم. در بین سه گوشی جدید شرکت، Mi 11 که اتفاقا امسال هم راهی بازار شده در تمامی بخش‌ها عالی ظاهر شد. اگرچه هنوز هم برای رسیدن به پرچم‌دار قدرتمند سامسونگ فاصله‌ی زیادی دارد، اما توانسته در انجام بازی چه با رفرش‌ریت ۶۰ و چه با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، حتی S21 اولترا را هم از پیش رو بردارد.

پوکو F2 پرو اما پرچم‌دار سال گذشته‌ی شرکت به حساب می‌آید اما توانسته در تمامی بخش‌ها در رفرش‌ریت ۶۰ هرتز، پرچم‌دارهای سال گذشته‌ی سامسونگ را شکست دهد. عملکرد Mi 10 پرو هم به عنوان پرچم‌دار ۲۰۲۰ شیائومی فوق‌العاده است تا بدین ترتیب شرکت چینی نشان دهد قادر به ساخت محصولاتی است که از لحاظ طول عمر باتری، چیزی کمتر از نمایندگان برترین سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند در جهان ندارد.

گوشی‌های تاشو

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) وب‌گردی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) انجام بازی (رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز) گلکسی Z Fold 2 ۷ ساعت و ۵ دقیقه ۶ ساعت و ۴۳ دقیقه ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه ۹ ساعت و ۹ دقیقه ۵ ساعت و ۱۲ دقیقه گلکسی Z Flip ۸ ساعت و ۲۶ دقیقه – ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه ۷ ساعت و ۴۶ دقیقه –

گوشی‌های تاشو جدیدترین عضو از خانواده‌ی گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آیند که طراحی نوآورانه و بسیار زیبایی دارند. این گوشی‌ها که از نمایشگری تاشونده برخوردار هستند می‌توانند از حدودا ۶ اینچ، به ۸ اینچ تغییر اندازه بدهند. هنوز شرکت‌های زیادی به تولید این محصولات اقدام نکرده‌اند و فعلا نماینده‌های سامسونگ و هواوی در بازار وجود دارند که البته سامسونگ گوشی‌های خود را به صورت جهانی و گسترده‌ای راهی بازار کرده به همین خاطر در این تست صرفا محصولات این شرکت مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت عملکرد نه چندان خوبی را از هر دوی آن‌ها شاهد بودیم.

گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی

نوع تست وب‌گردی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) استریم ویدیو از یوتیوب انجام بازی (رفرش‌ریت ۶۰ هرتز) موتورولا موتو G8 پاور ۱۵ ساعت و ۵۴ دقیقه ۸ ساعت و ۵۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه گلکسی A21s ۱۵ ساعت و ۳۵ دقیقه ۱۱ ساعت و ۹ دقیقه ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه شیائومی ردمی نوت ۹ پرو ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه ۱۲ ساعت و ۱۷ دقیقه ۱۰ ساعت و ۵۶ دقیقه شیائومی ردمی نوت ۹ ۱۴ ساعت و ۱۸ دقیقه ۱۰ ساعت و ۴۳ دقیقه ۷ ساعت و ۴ دقیقه موتورولا موتو G8 ۱۳ ساعت و ۵۶ دقیقه ۹ ساعت و ۱۴ دقیقه ۷ ساعت و ۴ دقیقه موتورولا موتو G استایلوس ۱۳ ساعت و ۵ دقیقه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه ۵ ساعت و ۴۱ دقیقه گلکسی A10 ۱۳ ساعت و ۲ دقیقه ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه ۷ ساعت و ۴۰ دقیقه موتورولا موتو G8 پاور لایت ۱۲ ساعت و ۳۲ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲۴ دقیقه ۱۱ ساعت و ۲ دقیقه نوکیا ۵.۳ ۱۱ ساعت و ۵۳ دقیقه ۹ ساعت و ۴۷ دقیقه ۷ ساعت و ۲۷ دقیقه گلکسی A51 ۱۱ ساعت و ۳۵ دقیقه ۸ ساعت و ۳۵ دقیقه ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه گلکسی A71 ۱۱ ساعت و ۳۲ دقیقه ۱۱ ساعت و ۳۸ دقیقه ۱۲ ساعت و ۴۶ دقیقه سونی اکسپریا ۱۰ مارک ۲ ۱۱ ساعت و ۲۸ دقیقه ۱۰ ساعت و ۵۸ دقیقه ۶ ساعت و ۹ دقیقه گلکسی A41 ۱۰ ساعت و ۵۳ دقیقه ۸ ساعت و ۵۳ دقیقه ۷ ساعت و ۳۲ دقیقه گوگل پیکسل ۴a ۹ ساعت و ۲۷ دقیقه ۶ ساعت و ۴۸ دقیقه ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه آیفون SE 2020 ۹ ساعت و ۵ دقیقه ۴ ساعت و ۴۵ دقیقه ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه

میان‌رده‌ها معمولا از باتری‌های بسیار پرظرفیتی بهره می‌برند به همین خاطر غالبا در نگه‌داری شارژ از حد استاندارد فراتر می‌روند و عملکرد خوبی از خود به نمایش می‌گذارند. با این حال در بخش میان‌رده و اقتصادی، در مجموع گوشی‌هایی مثل شیائومی ردمی نوت ۹ پرو و گلکسی A71 را می‌توان به عنوان بهترین گوشی‌ها از لحاظ طول عمر باتری در نظر گرفت؛ چرا که تعادل بسیار خوبی بین قدرت سخت‌افزاری و طول عمر باتری آن‌ها دیده می‌شود.

موتورولا موتو G8 پاور لایت، موتورولا موتو G8 پاور، شیائومی ردمی نوت ۹ و گلکسی A21s هم به عنوان گوشی‌های اقتصادی، عملکرد بسیار خوبی در نگه‌داری شارژ از خود به نمایش گذاشتند. از آن جایی که این گوشی‌ها بیشتر برای رسیدگی به کارهای روزانه طراحی شده‌اند تا انجام بازی، به همین خاطر در همان محدوده‌ی کاری، عملکرد فوق‌العاد‌ه‌ای از خود به نمایش می‌گذارند.

بهترین گوشی‌های ۲۰۲۱ از نظر کیفیت صفحه‌نمایش

منبع: PhoneArena

The post بهترین گوشی‌های یک سال اخیر از لحاظ طول عمر باتری appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala