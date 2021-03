اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا کوالکام قصد دارد به‌زودی از پردازنده‌ای میان‌رده تحت عنوان اسنپدراگون ۷۷۵ رونمایی کند؛ محصولی که به‌تازگی اطلاعاتی از آن نیز منتشر شد.

کوالکام برای سال ۲۰۲۱ دو پردازنده با نام‌های اسنپدراگون ۸۸۸ و اسنپدراگون ۸۷۰ را رونمایی کرد. اسنپدراگون ۸۸۸ مبتنی بر لیتوگرافی جدید ۵ نانومتری است و قدرت پردازشی بسیار بالایی دارد. اسنپدراگون ۸۷۰ اما همان اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس با ۰.۱ گیگاهرتز فرکانس بیشتر به نسبت پردازنده‌ی قدیمی است که خب به نوعی باید بگوییم مدل پلاس ۸۶۵ پلاس به حساب می‌آید.

اما هر دوی این پردازنده‌ها قدرت پردازشی بسیار بالایی داشته و گران‌قیمت هستند. کوالکام برای گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی که قیمت پایینی دارند هم باید پردازنده‌ای را در سبد محصولات خود داشته باشد چرا که اسنپدراگون ۷۶۵G از نسل قبل است و اسنپدراگون ۷۵۰G هم آنقدرها قدرت پردازشی بالاتری به نسبت ۷۶۵G ندارد تا به عنوان قلب تپنده‌ی میان‌رده‌های سال ۲۰۲۱ ایفای نقش کند. به همین خاطر جای خالی یک میان‌رده با توان پردازشی بالا کاملا حس می‌شود که ظاهرا قرار است با نام اسنپدراگون ۷۷۵ رونمایی شود.

البته نکته‌ای که وجود دارد، نام این پردازنده‌ است. هنوز مشخص نیست آیا واقعا کوالکام قصد دارد آن را اسنپدراگون ۷۷۵ نام‌گذاری کند یا خیر. خبرگزاری‌ها نیز صرفا به خاطر الگوی نام‌گذاری پردازنده‌های نسل قبل، این نام را برای محصول جدید پیش‌بینی کرده‌اند. این احتمال وجود دارد که در نهایت نام این پردازنده به اسنپدراگون ۷۸۸ هم تغییر کند اما خب چیزی که اهمیت دارد، نوع پردازنده است که می‌دانیم یک میان‌رده خواهد بود.

خوشبختانه به‌تازگی اطلاعاتی هم از نماینده‌ی جدید و مورد انتظار کوالکام منتشر شده که گفته می‌شود از یک کنفرانس داخلی گرفته شده. سایر خبرگزاری‌ها نیز اعتبار و صحت این جزئیات را تایید کرده‌اند اما معتقدند قدیمی است و شاید یک سری از جزئیات دستخوش تغییراتی شده باشد. با این حال آنچه که در تصویر منتشر شده می‌بینیم، شامل جزئیات زیادی می‌شود اما مهم‌ترین قسمت آن مبهم است؛ یعنی نوع هسته‌های بکار رفته در آن.

تنها چیزی که در رابطه با هسته‌ها درج شده این است که از نوع Kryo 6xx خواهند بود که خب این می‌تواند معنی‌های متفاوتی داشته باشد. اما جزئیات دیگر نشان می‌دهد این پردازنده مبتنی بر لیتوگرافی جدید ۵ نانومتری خواهد بود، درست مانند اسنپدراگون ۸۸۸ و حتی از رم‌هایی با سرعت ۳۲۰۰ مگاهرتز از نوع LPDDR5 هم پشتیبانی می‌کند. البته اگر قرار باشد نوع رم LPDDR4X باشد، نهایت سرعت پشتیبانی شده به ۲۴۰۰ مگاهرتز محدود می‌شود. نوع حافظه‌ی داخلی هم که این پردازنده از آن پشتیبانی می‌کند، بالاترین استاندارد موجود یعنی UFS 3.1 است اما خب اینکه شرکت‌ها در گوشی‌های خود از تمام این پتانسیل‌ها بهره ببرند مشخص نیست.

در بخش فیلم‌برداری، محصولی که به این پردازنده مجهز شود می‌تواند در وضوح ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه به ضبط فیلم بپردازد. همچنین این محصول از ۳ سنسور ۲۸ مگاپیکسلی به صورت همزمان و دو سنسور ۶۰ و ۲۰ مگاپیکسلی در سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند. در بخش اتصالات هم می‌توان به پشتیبانی از وای‌فای ۶E، بلوتوث ۵.۲ (با نام رمز میلان)، LTE Cat.18، شبکه‌ی ۵G (امواج میلی‌متری) و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. همچنین از چیپ صدای WCD9380/WCD9385 نیز در این پردازنده استفاده خواهد شد.

با توجه به جزئیاتی که از بنچمارک AnTuTu منتشر شده، به نظر می‌رسد این پردازنده از نسل قبل خود یعنی اسنپدراگون ۷۶۵G عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت. در این تست، اسنپدراگون ۷۷۵ موفق شد امتیاز ۵۳۰.۰۰۰ را به صورت کلی کسب کند در حالی که اسنپدراگون ۷۶۵G به امتیاز ۳۲۰.۰۰۰ دست پیدا کرد که این پیشرفت محسوس نماینده‌ی جدید کوالکام را به نسبت قبل نشان می‌دهند.

طبق شنیده‌ها، ظاهرا کوالکام قصد دارد اواخر همین ماه میلادی از اسنپدراگون ۷۷۵ (یا ۷۸۸) رونمایی کند که خب فعلا این خبر به صورت رسمی تایید نشده و در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل است.

