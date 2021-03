مانند سامسونگ که زودتر از زمان همیشگی از سری گلکسی S21 رونمایی کرد، وان‌پلاس هم برای سری وان‌پلاس ۹ قصد دارد چنین کاری را انجام دهد و ظاهرا فقط دو روز دیگر قرار است تاریخ معرفی این گوشی‌ها اعلام شود که احتمالا در پایان ماه جاری میلادی شاهد معرفی آن‌ها خواهیم بود. گفته می‌شود این خانواده به غیر از وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو، شامل یک پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه به نام وان‌پلاس ۹R است.

وان‌پلاس با ارائه‌ی گوشی‌های جذاب و قدرتمند که قیمت پایینی داشتند، به شهرت زیادی رسید اما طی چند سال گذشته، قیمت گوشی‌های این شرکت افزایش قابل توجهی داشته‌اند. این کمپانی سال گذشته‌ی میلادی با معرفی سری نورد نشان داد که می‌خواهد وارد عرصه‌ی گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده شود. اما با توجه به موفقیت گوشی‌هایی مانند گلکسی S20 فن ادیشن، وان‌پلاس قصد دارد بار دیگر توجه کاربران علاقه‌مند به پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه را جلب کند.

آیا وان‌پلاس می‌تواند رویکرد سامسونگ برای گلکسی S20 فن ادیشن را تکرار کند و وان‌پلاس ۹R را با ویژگی‌های ارزشمند و قیمت مناسب به دست کاربران برساند؟ در ادامه به ۵ ویژگی مورد انتظار از این گوشی می‌پردازیم که اگر عملی شوند، جذابیت این گوشی دوچندان خواهد شد.

رنگ‌های جذاب بدنه

یک راه عالی برای به چشم آمدن گوشی، توجه به طراحی آن است و بخشی از این موضوع، به رنگ‌های متنوع بدنه برمی‌گردد. گلکسی S20 فن ادیشن در ۶ رنگ زیبا راهی بازار شد و این موضوع مورد توجه کاربران قرار گرفت. البته مجموعه‌ی ویژگی‌ها و قیمت هم در فروش بالای این گوشی تاثیر زیادی داشته‌اند ولی اگر فقط با بدنه‌های سیاه و سفید عرضه می‌شد، احتمالا به موفقیت فعلی دست پیدا نمی‌کرد.

وان‌پلاس طی سال‌های گذشته معمولا برای بدنه‌ی گوشی‌های خود یک یا دو رنگ جذاب را مورد استفاده قرار داده است. از آنجایی که وان‌پلاس ۹R بدون شک ضعیف‌تر از وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو خواهد بود، امیدواریم این شرکت یک یا دو رنگ منحصر به فرد را به آن اختصاص دهد تا با این کار بیشتر به چشم بیاید.

دریافت گواهی‌نامه‌ی رسمی IP برای ضد آب بودن

با توجه به اینکه این گوشی بهترین مدل این خانواده نخواهد بود، احتمال عملی شدن چنین خواسته‌ای بسیار پایین است اما در هر صورت آن را مطرح می‌کنیم. سال گذشته برای نخستین بار گوشی‌های وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو از گواهی‌نامه رسمی IP بهره‌مند شدند اما این گواهی تنها بر روی جعبه‌ی گوشی‌های مربوط به اپراتورهای مخابراتی چاپ شده بود. البته وان‌پلاس اعلام کرد که نسخه‌های آنلاک هم مشابه این گوشی‌ها هستند.

طی سال‌های گذشته، وان‌پلاس بارها ادعای ضد آب بودن گوشی‌های خود را مطرح کرده اما در کل هزینه کردن برای دریافت گواهینامه‌ی IP را غیرضروری می‌بیند. وان‌پلاس باید این خساست رو متوقف کند و حتی اگر برای گوشی‌های سری نورد نمی‌خواهد چنین کاری را انجام دهد، برای پرچم‌داران خود باید گواهینامه‌ی رسمی IP را دریافت کند.

بیشتر گوشی‌هایی که بیش از ۶۰۰ دلار قیمت دارند مانند پیکسل ۵، گلکسی S20 فن ادیشن و گلکسی S21 به طور رسمی از این گواهینامه بهره می‌برند. بنابراین وان‌پلاس هم باید هزینه‌ی موردنظر را پرداخت کند و این گواهینامه را بر روی جعبه‌ی گوشی‌های موردنظر چاپ کند تا خیال کاربران راحت شود.

دوربین‌های بهتر

گوشی‌های وان‌پلاس روی هم رفته حرف زیادی برای گفتن دارند ولی در زمینه‌ی دوربین، همچنان ضعیف‌تر از برخی رقبای اصلی عمل می‌کنند. البته این موضوع به معنای کیفیت پایین دوربین گوشی‌های وان‌پلاس نیست. به عنوان مثال، دوربین وان‌پلاس ۸ پرو یکی از بهترین دوربین‌ها در بین پرچم‌داران اندرویدی محسوب می‌شود ولی در مقایسه با دوربین گوشی‌هایی مانند پیکسل ۵ و گلکسی S21 اولترا در رتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد.

طبق شایعات منتشر شده، شرکت وان‌پلاس برای سری وان‌پلاس ۹ به همکاری با شرکت هاسلبلاد روی آورده که البته احتمالا نتیجه‌ی این همکاری را صرفا در گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو خواهیم دید. از طرف دیگر، برخی شایعات خبر از این می‌دهند که وان‌پلاس ۹R هم تا حدی از این همکاری بهره‌مند خواهد شد.

در هر صورت برای دوربین این گوشی نباید انتظارات خیلی زیادی داشته باشیم. فقط امیدواریم دوربین اصلی و اولترا واید این گوشی کیفیت مناسبی داشته باشند و اگر هم یک لنز زوم با کیفیت متوسط در ماژول دوربین تعبیه شود، احتمالا رضایت کاربران جلب می‌شود. همچنین امیدواریم لنز ماکرو و دیگر سنسورهای عجیب و غریب کنار گذاشته شوند زیرا این نوع دوربین‌ها تا حد زیادی بی‌مصرف هستند.

شارژ پرسرعت

وان‌پلاس ۸T با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ۶۵ واتی عرضه شد و امیدواریم وان‌پلاس ۹R هم از این مشخصه بهره ببرد. با توجه به اینکه این گوشی قیمت پایین‌تری نسبت به دیگر مدل‌های خانواده‌ی خود خواهد داشت، انتظار پشتیبانی از شارژ بی‌سیم غیرمنطقی محسوب می‌شود. اگرچه شارژ بی‌سیم ویژگی مفیدی است، اما چندان هم ضروری به حساب نمی‌آید.

با توجه به اینکه احتمالا رزولوشن نمایشگر این گوشی احتمالا ۱۰۸۰p خواهد بود و به جای تراشه‌های اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس یا ۸۸۸ از سری ۶۰۰ یا ۷۰۰ استفاده خواهد کرد، عمر باتری وان‌پلاس ۹R به احتمال زیاد عالی خواهد بود.

قیمت ارزان‌تر نسبت به وان‌پلاس ۸T

وان‌پلاس ۸T با قیمت پایه ۷۵۰ دلار معرفی شد و در پاییز گذشته لب مرز پرچم‌داران مقرون به صرفه قرار داشت. از طرف دیگر، وان‌پلاس ۹R باید با قیمت پایه ۷۰۰ یا حتی ۶۵۰ دلار راهی بازار شود. اگر این گوشی از تراشه‌ی میان‌رده و طراحی کاملا جدیدی بهره نمی‌برد، این قیمت امکان‌پذیر خواهد بود. علاوه بر این باید خاطرنشان کنیم قیمت تمام رقبای اصلی این گوشی زیر ۷۵۰ دلار است.

گلکسی S20 فن ادیشن در ابتدا با قیمت ۷۰۰ دلار راهی بازار شد ولی کاربران حالا با پرداخت ۶۰۰ دلار یا کمتر می‌توانند آن را خریداری کنند. همچنین گلکسی S21 هم در ابتدا ۸۰۰ دلار قیمت داشت ولی حالا با قیمت حدود ۷۰۰ دلار در بازار پیدا می‌شود. با توجه به اینکه گوشی‌های سری نورد چند صد دلار ارزان‌تر هستند، وان‌پلاس برای کاهش قیمت گوشی ۹R فضای زیادی دارد و به خصوص اگر می‌خواهد رقیب قدری برای سامسونگ باشد، باید چنین کاری را انجام دهد.

