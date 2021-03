همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید DigiTimes در روزهای گذشته خبری را منتشر کرد که در آن ادعا می‌شد اپل در حال کار کردن بر روی مدل‌هایی از مک و آیپد با نمایشگر OLED است. این گزارش همچنین ادعا می‌کرد که اپل ممکن است از این دستگاه‌های جدید در اوایل سال ۲۰۲۲ رونمایی کند.

در آن خبر به این موضوع اشاره شد که خبر منتشر شده جزئیات دیگری را درباره‌ی این دستگاه‌های مجهز به نمایشگر OLED منتشر نکرده است و انتظار می‌رفت که جزئیات بیشتری درباره‌ی آیپد و مک OLED در روز‌های آینده منتشر شود.

با توجه به این موضوع، به‌تازگی این سایت جزئیات بیشتری را درباره‌ی این خبر منتشر کرده که این جزئیات نشان دهنده‌ی برنامه‌های آینده‌ی اپل برای دستگاه‌های بعدی مجهز به نمایشگر OLED است.

با توجه به این گزارش جدید می‌توانیم بگوییم که اولین دستگاهی که اپل در آن از نمایشگر OLED استفاده خواهد کرد، آیپد ۱۰٫۹ اینچی است. به نظر می‌رسد که این آیپد OLED در واقع نسخه‌ی به‌روز شده‌ی آیپد ایر جدید باشد.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد تا تولید این آیپد OLED را در سه ماهه‌ی چهارم امسال آغاز و این آیپد را در اوایل سال ۲۰۲۲ عرضه کند. علاوه‌بر آیپد ۱۰٫۹ اینچ، به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از نمایشگرهای OLED در نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو و نسخه‌ی ۱۶ اینچی مک‌بوک پرو هم استفاده کند.

اطلاعات منتشر شده توسط منبع اطلاعاتی این سایت عنوان می‌کنند که: «اولین دستگاهی که اپل در آن از نمایشگری با تکنولوژی OLED استفاده خواهد کرد یک آیپد ۱۰٫۹ اینچی است. اپل همچنین قصد دارد تا تولید انبوه این تبلت را در سه ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۱ آغاز و در سال ۲۰۲۲ از این آیپد به صورت رسمی رونمایی کند.»

آیفون تاشو احتمالا با نمایشگری ۷٫۵ تا ۸ اینچ سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود

این منبع اطلاعاتی در ادامه می‌گوید: «این شرکت آمریکایی قصد دارد تا از نمایشگر‌های OLED در نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو و نسخه‌ی ۱۶ تا ۱۷ اینچی مک‌بوک پرو هم استفاده کند. با وجود اینکه اپل قصد دارد از این دستگاه‌ها هم در سال ۲۰۲۲ رونمایی کند، اما باید بگوییم که اپل درباره‌ی این موضوع تصمیم نهایی را نگرفته است.»

البته باید بگوییم که به‌تازگی شایعه‌هایی درباره‌ی استفاده‌ی اپل از نمایشگر‌های OLED در این دستگاه‌ها مطرح شده است. همان‌گونه که می‌دانید از گذشته تاکنون شایعه‌های مختلفی منتشر شده‌اند که عنوان می‌کنند اپل قصد دارد از نمایشگر‌های Mini-LED در آیپد‌ها و مک‌های بعدی استفاده کند.

DigiTimes درباره‌ی این موضوع می‌گوید که اپل از هر دو نمایشگر‌های OLED و Mini-LED در دستگاه‌هایش استفاده خواهد کرد ولی شاهد استفاده از این نمایشگر‌ها در دستگاه‌های مختلفی خواهیم بود که برای کاربران متفاوتی توسعه داده شده‌اند.

منابع اطلاعاتی مختلفی شامل DigiTimes عنوان کرده‌اند که اپل از نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو با نمایشگر Mini-LED در نیمه‌ی اول امسال رونمایی خواهد کرد. DigiTimes همچنین گفته است که اپل نسخه‌‌ی ۱۴ اینچ و ۱۶ اینچ مک‌بوک پرو با نمایشگر Mini-LED را در نیمه‌ی دوم امسال عرضه خواهد کرد.

اپل شاید در برخی از آیفون‌های‌ ۲۰۲۲ نمایشگر حفره‌دار به کار ببرد

منبع: MacRumors

The post آیپد ۱۰٫۹ اینچی با نمایشگر OLED اوایل سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala