آخرین داده‌های آماری از فروش اپل واچ نشان می‌دهند این برند بار دیگر عنوان پرفروش‌ترین ساعت هوشمند جهان را به خود اختصاص داده است و موفق شده تا در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ سلطه خود بر بازار اسمارت‌ واچ‌ها را حفظ کند.

به گزارش Counterpoint Research، همان‌طور که انتظار می‌رفت، اپل در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی همچنان صدرنشین بازار ساعت‌های هوشمند باقی ماند و در این مدت توانسته بسیاری از ساعت سازان سنتی را نیز پشت سر بگذارد و اپل واچ را به انتخاب اول بسیاری از افراد تبدیل کند.

طبق این گزارش، خانواده اپل واچ در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد از فروش کل ساعت‌های هوشمند را به خود اختصاص داده است. در این بازه زمانی، سامسونگ با سهم ۱۰ درصدی از فروش کل بازار، نزدیک‌ترین رقیب اپل بود. پیش از این، یعنی تا قبل از ماه اکتبر گذشته، سهم اپل ۳۴ درصد و سهم سامسونگ تنها ۹ درصد بود.

به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰، میزان فروس ساعت‌های هوشمند در این سال نسبت به سال ۲۰۱۹ اندکی کاهش یافت. همچنین، طبق اعلام این موسسه تحقیقاتی، روند فروش این ابزار هوشمند در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن تقریبا ثابت بوده است.

محققان این موسسه اعلام کرده‌اند که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، اپل واچ سری ۶ و اپل واچ SE در مجموع ۱۲.۹ میلیون دستگاه فروش داشتند. سامسونگ نیز به لطف گلکسی واچ ۳ در نیمه دوم ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشدی یک درصدی را تجربه کرده است.

پس از سهم ۴۰ درصدی اپل و ۱۰ درصدی سامسونگ در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰، کمپانی هواوی با سهم ۸ درصدی در جایگاه سوم قرار گرفت. فیت‌بیت که نامی آشنا برای طرفداران ابزارهای تندرستی است، تنها ۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داد و در رتبه چهارم قرار گرفت.

پس از فیت‌بیت، کمپانی BBK که مالکیت برندهای اوپو، Vivo، وان‌پلاس، ریلمی و iQOO را در اختیار دارد با سهمی ۶ درصدی رتبه پنجم را کسب کرد. سایر برندها هم در مجموع ۳۱ درصد از بازار ساعت‌های هوشمند را در اختیار گرفتند.

اپل با افزودن ویژگی‌های مرتبط با سلامتی به سری اپل واچ توانسته نظر مثبت بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. این کمپانی در اپل واچ سری ۶ سنسور اکسیژن خون را اضافه کرده است که میزان اکسیژن موجود در خون را اندازه می‌گیرد. این ابزار که از آن با عنوان Pulse Oximeter هم یاد می‌شود، می‌تواند به کاربر اطلاع دهد که آیا به کرونا مبتلا شده است یا خیر.

در خبرها به این مورد اشاره شده بود که ممکن است اپل واچ سری ۷ به سنسور تشخیص گلوکز خون هم مجهز شود. اگر صحت داشت، با کمک ساعت هوشمند اپل ممکن بود بتوان میزان انسولین دریافتی مورد نیاز برای بیماران دیابتی پیش از مصرف وعده غذایی را اندازه‌گیری کرد.

اپل واچ سری ۷ ممکن است قابلیت پایش قند خون داشته باشد

اما آخرین سخنان رسمی کوپرتینویی‌ها از آماده نبودن این فناوری برای استفاده در مدل‌های امسال حکایت دارد. اگر اپل موفق می‌شد به موقع این فناوری را به تولید انبوه برساند، بیماران دیابتی با کمک اپل واچ می‌توانستند بی‌دردسر و بدون نیاز به سوزن و دستگاه‌های رایج تست قند خون، میزان این فاکتور حیاطی را اندازه‌گیری کنند.

سوجئونگ لیم، تحلیل‌گر Counterpoint، در سخنان خود به این مورد اشاره کرده است که افزایش سهم اپل از بازار ساعت هوشمند با وجود قیمت بالای اپل واچ به این معنی است که ساعت‌هایی با میانگین قیمت بالاتر متقاضی بیشتری هم دارند. او می‌گوید:

بازار ساعت‌های هوشمند توسط سه برند پریمیوم هدایت می‌شود: اپل، سامسونگ و هواوی. ما باور داریم افزایش میانگین قیمت‌ها در طول دو سال آینده ادامه‌دار خواهد بود، زیرا پرچم‌داران این سه برند به پیشتازی ادامه خواهند داد. از سوی دیگر، موفقیت اپل در فروش اپل واچ SE احتمال سبب ترغیب سایرین مانند سامسونگ خواهد شد تا مدل‌های مشابهی را عرضه کنند و به بازار بزرگ (این رده از محصولات) نزدیک‌تر شوند.

اپل واچ SE نسخه‌ای ارزان‌تر از اپل واچ است که بعضی از ویژگی‌های مرتبط با سلامتی و صفحه نمایش همیشه روشن را (که به تازگی معرفی شده است) حذف کرده تا بازار ساعت‌های ارزان‌تر را هم تحت تاثیر قرار دهد.

این مدل ۱۲۰ دلار ارزان‌تر از اپل واچ سری ۶ است و چیپ به کار رفته در آن مشابه نسل قبلی اپل واچ است. با این وجود ابزاری کاربردی است که بسیاری از کاربران را تشویق کرده اولین قدم را برای ورود به اکوسیستم اپل بردارند.

منبع: PhoneArena

The post اپل واچ سال ۲۰۲۰ را هم با عنوان پرفروش‌ترین ساعت هوشمند پشت سر گذاشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala