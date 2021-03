طبق گزارش سایت ۹To5Mac که البته این خبر مورد تایید اپل هم قرار گرفته، این شرکت در حال کاهش فروش آی‌مک پرو است. اگرچه کاربران همچنان می‌توانند این سیستم را خریداری کنند، ولی باید به تراشه‌ی ۱۰ هسته‌ای Xeon بسنده کنند و در ضمن فقط تا زمانی که این سیستم در انبار فروشگاه‌ها وجود دارد، فروش آن ادامه پیدا می‌کند. همچنین گفته می‌شود در حال حاضر کاربران بعد از خرید آی‌مک پرو تا تحویل آن باید ۳ تا ۴ هفته منتظر بمانند.

اپل اعلام کرده که نیاز بیشتر مشتریان آی‌مک پرو احتمالا با مدل رده‌بالای آی‌مک ۲۰۲۰ برطرف خواهد شد. این سیستم از حافظه‌ی SSD، گرافیک جدیدتر و حداکثر ۱۲۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. اپل همچنین خاطرنشان کرده که کاربران خواهان امکانات بیشتر می‌توانند مک پرو را خریداری کنند.

هنوز معلوم نیست که آیا اپل برای این سیستم جایگزینی ارائه خواهد داد یا نه. در اواخر سال ۲۰۱۷ اپل از آی‌مک پرو رونمایی کرد که بیشتر کاربران منتظر نسل جدید مک پرو را هدف گرفته بود. اگرچه اپل برای این سیستم به جای پردازنده‌ی ۸ هسته‌ای از پردازنده‌ی ۱۰ هسته‌ای استفاده کرد اما طی چند سال گذشته هیچ آپدیت سخت‌افزاری دریافت نکرده است. این نسخه‌ی آی‌مک عمدتا برای کارهایی مانند ویرایش فیلم و عکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به حرکت اپل به سمت استفاده از تراشه‌های اختصاصی خود، برخی از محصولات این شرکت کنار گذاشته می‌شوند و برای آن‌ها جایگزین مستقیمی عرضه نخواهد شد. طی ماه‌های گذشته، شایعات زیادی در مورد آی‌مک‌های مبتنی بر پردازنده‌های ۱۶ هسته‌ای و سیستم مینی مک پرو منتشر شده است. اگر این شایعات صحت داشته باشند، پس دیگر دلیلی برای حفظ آی‌مک پرو وجود ندارد زیرا دیگر سیستم‌های اپل می‌توانند جای خالی آن را پر کنند.

منبع: Engadget

