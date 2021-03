جزئیات جدیدی از تبلت گلکسی تب S7 لایت به بیرون درز کرد

سامسونگ قرار است طی ماه‌های آینده از یک تبلت میان‌رده با نام گلکسی تب S7 لایت رونمایی کند. در همین راستا به‌تازگی جزئیاتی نیز از مشخصات این محصول به بیرون درز کرد.

سامسونگ چند سالی است که در بازار تبلت‌های هوشمند عملکرد بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد. جدیدترین محصولات این شرکت هم دو تبلت از سری تب S7 هستند که شامل مدل استاندارد و پلاس می‌شوند. اما مانند سیاست سال گذشته، شرکت قصد دارد از مدل اقتصادی و به عبارتی میان‌رده‌ی این سری هم تحت عنوان گلکسی تب S7 لایت رونمایی کند.

سیاست سامسونگ در این زمینه هم اینطور است که ابتدا تبلت‌هایی برای رقابت با محصولات اپل یعنی آیپد پرو تولید می‌کند، سپس نسخه‌ی ارزان قیمت‌تر آن را برای کاربرانی با بودجه‌ی محدودتر در نظر می‌گیرد تا درست مانند عملکردش در گوشی‌های هوشمند، در بازار تبلت‌ها نیز محصولات متنوعی داشته باشد.

گلکسی تب S7 لایت اما قرار است جانشین تب S6 لایت، نماینده‌ی خوش‌قیمت و محبوب سامسونگ در بازار شود. شنیده می‌شود سامسونگ احتمالا در ماه ژوئن امسال (خرداد – تیر ۱۴۰۰) از این محصول رونمایی می‌کند؛ یعنی حدودا ۱۰ ماه بعد از اینکه از تبلت‌های سری تب S7 رونمایی کرده بود. البته تب S6 لایت هم تقریبا با همین فاصله‌ی زمانی (۹ ماه)ّ به نسبت تب S6 رونمایی شد. به همین خاطر به نظر می‌رسد تاریخ اعلام شده درست باشد، هرچند هنوز رسما تایید نشده.

در رابطه با مشخصات فنی این محصول اما گفته می‌شود سامسونگ قصد دارد آن را به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۵۰ و ۴ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز کند. در رابطه با این موضوع، تقریبا مطمئن هستیم چرا که اخیرا بنچمارک گیک‌بنچ آن نیز منتشر شد. علاوه بر این‌ها، سامسونگ تب S6 لایت را برای کاهش هزینه‌های تمام شده به اگزینوس ۹۶۱۱ مجهز کرده بود. بنابراین می‌توان اسنپدراگون ۷۵۰ را برای این تبلت مورد انتظار یک انتخاب منطقی در نظر گرفت. همچنین به نظر می‌رسد تب S7 لایت در مدلی مجهز به اینترنت ۵G هم راهی بازار خواهد شد.

البته همانطور که اشاره شد، این جزئیات هنوز به طور رسمی تایید نشده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نام این محصول اشاره کرد. برخی از افشاگران معتقد هستند سامسونگ قصد دارد تبلت میان‌رده و مورد انتظار خود را، به عنوان مدل سوم از سری تب S8 و با نام تب S8e رونمایی کند. اما خب با این حال منابع داخلی و همچنین افشاگران موثق بر این باورند که تب S7 لایت نامی خواهد بود که شرکت کره‌ای در نهایت برای تبلت خود در نظر خواهد گرفت.

اما علاوه بر این اطلاعات، وب‌سایت GalaxyClub که سابقه‌ی بسیار خوبی در انتشار جزئیات مربوط به سامسونگ در کارنامه‌ی خود دارد اخیرا ادعا کرده در رابطه با رنگ‌بندی و میزان حافظه‌ی گلکسی تب S7 لایت نیز اطلاعاتی در اختیار دارد. به گفته‌ی این وب‌سایت، تبلت مورد نظر حداقل در اروپا در چهار رنگ مشکی، نقره‌ای، صورتی و سبز راهی بازار خواهد شد تا بدین ترتیب تنوع رنگ‌بندی بیشتری را به نسب تب S6 لایت شاهد باشیم.

اینکه این رنگ‌ها چگونه قرار است در واقعیت به نظر برسند مشخص نیست چون متاسفانه تا به این لحظه تصاویری هم از این محصول منتشر نشده، اما بدیهی است سامسونگ تلاش می‌کند رقیبی برای آیپد Air اپل در محدوده‌ی قیمتی بسیار پایین‌تر تولید کند. محصولی که از طراحی بسیار زیبا و جذابی برخوردار است. بنابراین می‌توان امیدوار بود تب S7 لایت نیز یک تبلت زیبا باشد.

همچنین گفته می‌شود این تبلت در بازار اروپا در دو مدل مبتنی بر وای‌فای و ۵G در دسترس قرار خواهد گرفت. هرچند شایعاتی هم وجود دارد مبنی بر اینکه سامسونگ روی ساخت مدل ۴G/LTE این تبلت هم مشغول کار است اما اینکه در کدام بازارها شاهد عرضه‌ی آن خواهیم بود مشخص نیست. اما در رابطه با ظرفیت حافظه‌ی داخلی تب S7 لایت هم باید بگوییم وب‌سایت GalaxyClub معتقد است سامسونگ آن را در دو مدل با حافظه‌ی ۶۴/۱۲۸ گیگابایت راهی بازار می‌کند؛ یعنی درست مانند تب S6 لایت. البته برای نماینده‌ی قدیمی شرکت با هر دو ظرفیت حافظه تنها ۴ گیگابایت رم در نظر گرفته شد. مشخص نیست آیا این تبلت هم تنها در یک مدل ۴ گیگابایتی عرضه می‌شود یا سامسونگ مدلی با ظرفیت رم بیشتر را هم در نظر دارد.

شنیده‌ها از این موضوع حکایت دارد که سامسونگ قصد دارد این محصول را با اندازه‌ی نمایشگر ۱۲.۴ اینچ راهی بازار کند. از طرفی برخی از خبرگزاری‌ها از وجود مدل ۱۱ اینچی آن هم خبر داده‌اند که اگر صحت داشته باشد، احتمالا تب S7 لایت در دو مدل استاندارد و پلاس در دسترس قرار خواهد گرفت.

در رابطه با سایر مشخصات مربوط به تب S7 لایت فعلا خبری منتشر نشده و خب خبرهای اخیر هم فعلا فقط در حد یک شایعه هستند تا زمانی که یک منبع موثق و رسمی آن‌ها را تایید کند. آنچه که می‌دانیم، عرضه‌ی این تبلت در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ است، حال اینکه در چه تاریخی و با چه قیمتی هنوز اعلام نشده.

