اینطور که به نظر می‌رسد، تصمیم سامسونگ در قبال کاهش قیمت پرچم‌داران سری گلکسی S21 کاملا درست بود چرا که اکنون این گوشی‌ها توانستند عنوان محبوب‌ترین پرچم‌داران چند سال اخیر از سری S سامسونگ را از آن خود کنند.

سامسونگ معمولا فروش خوبی را با عرضه‌ی پرچم‌داران خود چه از سری S و چه از سری نوت تجربه می‌کرد. اما در سال ۲۰۲۰ و در شرایطی که ویروس کرونا به‌تازگی در سراسر جهان شیوع یافته بود، از گوشی‌های سری گلکسی S20 رونمایی کرد. محصولاتی که فروش آن‌ها به شدت تحت تاثیر منفی شیوع ویروس کرونا قرار گرفت. اما این بیماری همه‌گیر در شکست سری گلکسی S20 تنها عامل موثر نبود.

سامسونگ گوشی‌های سری گلکسی S20 را با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار راهی بازار کرد تا بدین ترتیب آن‌ها گران‌ترین پرچم‌داران تاریخ سامسونگ لقب بگیرند. اما این تمام ماجرا نبود. اگزینوس ۹۹۰ با تمام تعریف و تمجیدی که از آن شد، در عمل اصلا نتوانست انتظارات را برآورده کند و آنقدر برای کاربران پرچم‌داران سری S20 دردسرساز شد که شرکت کره‌ای حتی در کشور خود هم به ناچار این گوشی‌ها را با اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار کرد. پردازنده‌ای که برخلاف همتای خود از اگزینوس، سال آرام و بی‌حاشیه‌ای را پشت سر گذاشت.

با معرفی سری گلکسی S21 اما اوضاع کاملا تغییر کرد. اگرچه دو مدل استاندارد و پلاس برخلاف مدل‌های مشابه سال گذشته از قابلیت‌های یک پرچم‌دار واقعی نظیر نمایشگر باکیفیت و خمیده و بدنه‌ای از جنس فلز و شیشه (برای مدل استاندارد) برخوردار نبودند، اما سامسونگ هر سه محصول را به پردازنده‌ی قدرتمند اگزینوس ۲۱۰۰ مجهز کرد (برای بازارهای بین‌المللی). پردازنده‌ای که برخلاف سال‌های گذشته از هسته‌های سامسونگ بهره نمی‌برد و از معماری ساخت گرفته تا نوع و حتی ترتیب هسته‌ها، کاملا مشابه پردازنده‌ی قدرتمند کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۸۸ بود تا بدین ترتیب دیگر هیچ نگرانی از بابت پردازنده گریبان‌گیر کاربران نشود.

بهبود شرایط پردازنده از سویی و کاهش محسوس قیمت پرچم‌دارها از سویی دیگر باعث شد سامسونگ از سراشیبی که از زمان عرضه‌ی گلکسی S9 تاکنون در آن قرار گرفته خارج شده و در مسیر بهبود فرار بگیرد. سامسونگ این گوشی‌ها را ۲۰۰ دلار پایین‌تر از پرچم‌داران نسل قبل راهی بازار کرد بنابراین انتظار هم داشتیم که شرکت روند صعودی را در فروش گوشی‌های خود تجربه کند.

طبق تخمین موسسه‌ی آماری Atlas Research & Consulting، اکنون که حدودا چهار هفته از عرضه‌ی رسمی نماینده‌های قدرتمند سامسونگ به بازار می‌گذرد، این شرکت موفق شد بیش از ۵۹۰.۰۰۰ گوشی از سری گلکسی S21 را به فروش برساند. البته این میزان همچنان کمتر از آمار فروش سری گلکسی S8 است (۶۲۰.۰۰۰ دستگاه) اما با این حال در دوره‌ای که تنوع گوشی‌های اندرویدی بسیار بالاست، این تعداد فروش هم بسیار خوب ارزیابی می‌شود. همچنین باید به این نکته هم اشاره کنیم که عملکرد این گوشی‌ها به نسبت سری S20 در بازه‌ی زمانی مشابه، ۱.۵ تا ۲ برابر بهتر بود.

سامسونگ پیش از این هم اعلام کرده بود که فروش این گوشی‌ها در هفته‌ی اول، حدودا ۳۰ درصد بیشتر از گوشی‌های سال گذشته در کشور کره بود. در انگلستان هم آمار پیش‌خرید این گوشی‌ها در هفته‌ی نخست بیشتر از آن چیزی بود که شرکت کره‌ای با سری S10 و S20 تجربه کرد. البته نباید فراموش کنیم دو دلیل مهمی که باید به دلایل فروش بالای این گوشی‌ها اضافه کنیم، شرایط بسیار خوبی است که شرکت‌های مخابراتی جهت تبلیغات خدمات اینترنت ۵G خود، برای کاربران فراهم کردند. از طرفی عامل مهم دیگر، عرضه‌ی زودهنگام این پرچم‌دارها بود که باعث شد کاربران کمی بعد از آغاز سال میلادی جاری بتوانند به پرچم‌دارهای قدرتمند سامسونگ دسترسی داشته باشند.

لازم به ذکر است در بین این سه پرچم‌دار، گلکسی S21 با قیمت پایه‌ی ۸۰۰ دلار توانست ۵۰ درصد از سهم کل فروش را از آن خود کند. این در حالی است که سال گذشته گلکسی S20 تنها ۳۰ درصد از سهم کل فروش را در اختیار داشت و این موضوع سیاست درستی را که سامسونگ در قبال کاهش قیمت پرچم‌دارهای جدید خود در پیش گرفت را نشان می‌دهد.

سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰ اصلا برای سامسونگ خوب پیش نرفت و شرکت بعد از مدت‌ها در فروش گوشی‌ هوشمند، قافله را به رقیب دیرینه‌ی خود یعنی اپل باخت. حال باید دید در سال ۲۰۲۱ و با ادامه‌ی روند موفقیت‌آمیزی که گوشی‌های سری گلکسی S21 در پیش گرفته‌اند، اوضاع دو شرکت چگونه می‌شود.

پیش‌بینی شما از این رقابت چیست؟ آیا فکر می‌کنید سری گلکسی S21 می‌توانند خانواده‌ی آیفون ۱۲ اپل را از پیش رو بردارند؟

