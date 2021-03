اگرچه گوگل یکی از مهم‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه‌ی نرم‌افزار محسوب می‌شود، اما طی سال‌های گذشته تا حدی وارد بازار سخت‌افزار هم شده است. این شرکت پس از اینکه گوشی‌های نکسوس توجهات زیادی را جلب کردند، تصمیم گرفت با عرضه‌ی گوشی‌های گوگل پیکسل به طور مستقیم وارد بازار موبایل شود.

اگرچه گوگل همچنان در زمینه‌ی سخت‌افزاری ضعف‌های زیادی دارد، ولی گوشی‌های گوگل پیکسل به لطف بهره‌گیری از نرم‌افزار عالی توانسته‌اند مورد توجه زیادی قرار بگیرند. برای بررسی تغییرات این گوشی‌ها، در ادامه قیمت آن‌ها را از سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گوگل پیکسل – قیمت: ۶۴۹-۸۶۹ دلار

اولین گوشی پیکسل با قیمت پایه ۶۴۹ دلار معرفی شد که در مقایسه با پرچم‌داران فعلی، قیمت مناسبی محسوب می‌شود. اما برای مقایسه باید بگوییم که در آن سال گلکسی اس ۷ با قیمت ۶۸۹ دلار معرفی شد. همچنین مدل اج اس ۷ هم ۷۷۹ دلار قیمت داشت که فقط اندکی گران‌تر از گوشی ۷۶۹ دلاری پیکسل ایکس‌ال بود. گران‌ترین مدل پیکسل ایکس‌ال نیز با قیمت ۸۶۹ دلار راهی بازار شد.

با وجود اینکه اولین گوشی‌های پیکسل از نظر سخت‌افزاری حرف چندانی برای گفتن نداشتند، اما گوگل با اعتماد به نفس بالا برای این گوشی قیمت بالایی در نظر گرفت. بدنه‌ی این گوشی‌ها خیلی راحت خط‌خطی می‌شد، ضدآب نبودند و دوربین اصلی هم فاقد لرزشگیر اپتیکال بود. در عوض، گوگل اسیستنت، پیکسل لانچر و امکانات نرم‌افزاری مربوط به عکاسی HDR+ توانستند این گوشی‌ها را بر سر زبان‌ها بیندازند. تا به امروز، نرم‌افزار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل خرید گوشی‌های پیکسل باقی مانده است.

گوگل پیکسل ۲ – قیمت: ۶۴۹-۹۴۹ دلار

پیکسل ۲ با قیمت پایه ۶۴۹ دلار معرفی شد ولی این شرکت برای پیکسل ایکس‌ال قیمت‌ها را افزایش داد و دو مدل آن با قیمت‌های ۸۴۹ و ۹۴۹ دلار راهی بازار شدند. این افزایش قیمت باعث شد که پیکسل ایکس‌ال ۲ به طور مستقیم با گوشی ۸۵۰ دلاری گلکسی اس ۸ پلاس مقایسه شود. این در حالی بود که گوشی پیکسل ۲ ایکس‌ال از نظر عمر باتری و نمایشگر مشکلات مختلفی داشت و در ضمن زودتر از رقبا جک هدفون را حذف کرده بود.

البته گوگل برای این گوشی‌ها از تراشه‌ی موسوم به Pixel Visual Core استفاده کرد که برای پردازش‌های تصاویر مورد استفاده قرار می‌گرفت و به بهبود کیفیت دوربین کمک کرد. مانند نسل قبلی، سری پیکسل ۲ هم از نظر سخت‌افزاری پر زرق‌وبرق نبودند ولی از نرم‌افزار و دوربین عالی بهره می‌بردند.

گوگل پیکسل ۳ – قیمت: ۷۹۹-۹۹۹ دلار

پیکسل ۳ با قیمت پایه ۷۹۹ دلار راهی بازار شد و این یعنی کاربران با افزایش قیمت ۱۵۰ دلاری نسبت به دو نسل قبلی مواجه شدند. همچنین پیکسل ۳ ایکس‌ال هم با افزایش ۵۰ دلاری روبرو شد و مدل ۱۲۸ گیگابایتی آن با قیمت ۹۹۹ دلار به دست کاربران رسید. برای یک گوشی دارای ۴ گیگابایت حافظه رم و فقط یک دوربین اصلی، چنین قیمتی بسیار بالا بود. در آن سال سامسونگ و اپل عرضه‌ی گوشی‌های با قیمت بیش از ۱۰۰۰ دلار را آغاز کردند و به نظر می‌رسد گوگل نمی‌خواسته از این قافله عقب بماند.

البته گوگل برای توجیه این افزایش قیمت، امکاناتی مانند مقاومت در برابر نفوذ آب، نمایشگر P-OLED، دوربین سلفی واید و شارژ بی‌سیم را برای این

گوشی ارائه کرد. البته بریدگی نمایشگر غول‌پیکر پیکسل ۳ ایکس‌ال و عمر باتری پایین آن با اعتراضات زیادی روبرو شد.

گوگل پیکسل ۳a – قیمت: ۳۹۹-۴۷۹ دلار

در سال ۲۰۱۹ گوگل با عرضه‌ی پیکسل ۳a استراتژی خود را تا حدی تغییر داد. این گوشی با قیمت ۳۹۹ دلار (پیکسل ۳a ایکس‌ال با قیمت ۴۷۹ دلار) مورد توجه طرفداران گوشی‌های مقرون به صرفه قرار گرفت. بدنه‌های پلاستیکی، حاشیه‌های ضخیم‌تر و حافظه‌ی کندتر آن‌ها با توجه با قیمت پایین این گوشی‌ها قابل قبول بودند. از همه مهم‌تر، این گوشی‌ها از دوربین عالی بهره می‌بردند.

روی هم رفته اگرچه پیکسل ۳a ایکس‌ال نسبت به گوشی‌های هم‌قیمت خود جذابیت چندانی نداشت، اما در عوض پیکسل ۳a در بازارهای کشورهای غربی مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفت.

گوگل‌ پیکسل‌ ۴ – قیمت: ۷۹۹-۹۹۹ دلار

گوشی‌های گوگل پیکسل ۴ با همان قیمت نسل قبلی معرفی شدند. این دو گوشی برای اولین بار از دو دوربین اصلی بهره‌مند شدند و این دو گوشی مجهز به نمایشگر ۹۰ هرتز باکیفیت بودند. همچنین باید به سیستم راداری سولی هم اشاره کنیم که البته این مشخصه با استقبال کاربران مواجه نشد. اگرچه گوشی‌های پیکسل ۴ همچنان دارای نرم‌افزار عالی و دوربین‌های باکیفیت بودند، اما این ویژگی‌ها نمی‌توانستند دیگر ضعف‌ها را به طور کامل پوشش دهند.

گوگل‌ پیکسل‌ ۴a – قیمت: ۳۴۹-۴۹۹ دلار

پیکسل ۴a کاهش قیمت ۵۰ دلاری نسبت به نسل قبلی عرضه شد و این نخستین باری بود که گوگل قیمت نسل جدید گوشی خود را کاهش می‌داد. این گوشی از توان پردازشی مناسبی بهره می‌برد، دوربین آن عالی است و بار دیگر شاهد بهره‌گیری از نرم‌افزار فوق‌العاده‌ی گوگل هستیم. با این حال، در سال ۲۰۲۰ گوشی‌هایی مانند آیفون SE، وان‌پلاس نورد و گلکسی A51 رقیب قدری برای آن بودند.

گوگل برای سری ۴a مدل ایکس‌ال را عرضه نکرد و در عوض شاهد معرفی مدل ۵G بودیم که از اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد. این گوشی با قیمت ۴۹۹ دلار راهی بازار شد و به همین خاطر اختلاف قیمت زیادی بین آن و پیکسل ۴a وجود دارد.

گوگل‌ پیکسل‌ ۵ – قیمت: ۶۹۹ دلار

گوگل پیکسل ۵ جدیدترین گوشی پرچم‌دار این شرکت محسوب می‌شود. این گوشی با قیمت ۶۹۹ دلار راهی بازار شد و این یعنی قیمت پایین‌تری نسبت به پیکسل ۳ و پیکسل ۴ دارد. با این حال گوگل برای دستیابی به این قیمت، برخی ویژگی‌های رایج در بین گوشی‌های پرچم‌دار را کنار گذاشته است.

این گوشی از تراشه‌ی میان‌رده‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G بهره می‌برد، ضدآب نیست و از شارژ بی‌سیم هم پشتیبانی نمی‌کند. در پنل پشتی آن کنار دوربین اصلی، شاهد دوربین واید ۱۶ مگاپیکسلی جدیدی هستیم. به نظر می‌رسد فروش بالای پیکسل ۳a و در عین حال فروش پایین‌تر از انتظار پیکسل ۴ گوگل را به این نتیجه رسانده که به جای ویژگی‌های پر زرق‌وبرق، ویژگی‌های ضروری را با قیمت پایین‌تری ارائه دهد.

سخن آخر

اگرچه طی سال‌های گذشته روی هم رفته قیمت گوشی‌های پیکسل افزایش پیدا کرده، ولی این شرکت در سال ۲۰۲۰ نشان داد که می‌خواهد این رویه را تغییر دهد. فروش بالاتر گوشی‌های سری پیکسل a نشان داده که این گوشی‌های ارزان‌قیمت طرفداران بیشتری دارند و به همین خاطر در این سال پیکسل ۵ هم با قیمت ارزان‌تری معرفی شد.

به نظر شما آیا گوگل در سال ۲۰۲۱ پرچم‌دار گران‌قیمتی عرضه می‌کند یا اینکه رویکرد فعلی را ادامه می‌دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

۵ ویژگی که از گوگل پیکسل تاشو انتظار داریم

منبع: Android Authority

The post تغییرات قیمت گوشی‌های گوگل پیکسل طی ۵ سال گذشته appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala