آیفون ۱۳ ممکن است که پورت جدیدی به جای لایتنینگ داشته باشد

اپل به‌تازگی پتنت جدیدی را در اداره‌ی ثبت اختراع‌ و نشان‌ تجاری ایالات متحده آمریکا ثبت کرده که در آن به یک پورت مغناطیسی هوشمند جدید در شکل‌های مختلفی اشاره شده است.

البته باید بگوییم که با وجود اینکه اپل به صورت رسمی از این پورت رونمایی نکرده، اما ثبت شدن این پتنت توسط اپل باعث شده است که به این موضوع مشکوک شویم و احتمال دهیم که اپل ممکن است از این پورت شارژ جدید در آیفون ۱۳ استفاده کند.

البته باید بگوییم که اپل هم اکنون از پورت مشابهی در آیپد برای وصل کردن کیبورد هوشمند اپل به این تبلت استفاده می‌کند. البته طرح‌های منتشر شده در این پتنت جدید اپل نشان می‌دهند که این پورت جدید با نمونه‌ی استفاده شده در آیپد برای اتصال کیبورد، متفاوت است و بیشتر شبیه به پور‌ت‌های شارژ مرسوم است.

گزارش‌های منتشر شده باعث شده‌اند که فکر کنیم اپل ممکن است نسل بعدی آیفون را به‌گونه‌ای توسعه دهد که دارای هیچ پورتی برای اتصال فیزیکی نباشد و کاربران تنها بتوانند که آیفون بعدی را با استفاده از شارژر‌های بدون سیم شارژ کنند.

همچنین مدتی قبل مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل یعنی مینگ چی کو، مدعی شد که اپل قصد دارد تا تمامی پورت‌های به کار رفته در آیفون ۱۳ پرو مکس را حذف کند. بعد از مطرح شدن این خبر‌ها، به‌تازگی گزارش جدیدی توسط این تحلیلگر منتشر شده است که در آن عنوان می‌شود آیفون بعدی اپل دارای پورت لایتنینگ خواهد بود و اپل امسال قصد ندارد تا از آیفون بدون پورت یا آیفون با پورت USB-C رونمایی کند.

با توجه به منتشر شدن اطلاعات جدید درباره‌ی پورت‌ شارژ توسط اپل، می‌توانیم بگوییم که اطلاعات منتشر شده در گذشته ممکن است که گمراه کننده باشند. همچنین باید بگوییم که اپل به‌تازگی و در کنار رونمایی از آیفون‌های ۱۲ از شارژر بدون سیم MagSafe و بر پایه‌ی Qi رونمایی کرده است. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که این شرکت به دنبال راهی برای رسیدن به آینده‌ای بدون سیم است.

اگر اپل تصمیم بگیرد که آیفون ۱۳ را با این پورت شارژ مغناطیسی نشان داده شده در این پتنت جدید عرضه کند، باید بگوییم که انجام این کار توسط اپل باعث به وجود آمدن مشکلاتی بسیار زیادی نخواهد شد.

به طور حتم انجام این کار توسط اپل برای کاربران ناراحت کننده خواهد بود، زیرا کاربران مجبور خواهند بود تا تمامی کابل‌های لایتنینگ خود را کنار بگذارند (انجام این کار همچنین باعث می‌شود که کاربران نتوانند هدفون‌های با سیم خود را به آیفون متصل کنند).

آیفون ۱۳ بدون پورت را چگونه می‌توان ریستور کرد؟

به نظر می‌رسد که اپل در این پتنت جدید پورت شارژ را به‌گونه‌ای توسعه داده است که کابل شارژر متصل به آیفون کمتر در معرض خطر خم شدن قرار بگیرد. در نتیجه بعد از مدتی استفاده از کابل شارژر، این کابل خراب نخواهد شد و نیازی به تهیه‌ی کابل شارژر دیگری نیست.

در عکس‌های منتشر شده در پتنت اپل می‌توانیم ببینم که کشیدن شارژر به یک سمت به‌راحتی می‌تواند که شارژر متصل به آیفون را از آن جدا کند. در نتیجه با این روش خطر شکستن کابل شارژر متصل به آیفون کاهش پیدا می‌کند. بدون شک می‌توانیم بگوییم که آیفون ۱۳ اپل از شارژر بدون سیم هم پشتیبانی خواهد کرد و ما منتطریم تا خبر‌های بیشتری را درباره‌ی این موضوع از اپل بدست بیاوریم.

سری آیفون ۱۳ با ناچ کوچکتر و باتری بزرگتر راهی بازار می‌شود

