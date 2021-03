اپل ممکن است ۳ فروردین از آیپد پرو و ایرتگز رونمایی کند

به‌تازگی اطلاعاتی منتشر شده‌اند که ادعا می‌کنند اپل قصد دارد با برگزاری مراسمی در ۲۳ مارچ (۳ فروردین) از ایرتگز رونمایی کند. گزارش‌هایی که پیش‌تر منتشر شده بودند زمان رونمایی از ایرتگز را یک هفته زودتر از این زمان جدید عنوان می‌کردند.

این گزارش همچنین عنوان می‌کند که برخلاف پیش‌بینی گذشته، اپل رویدادی را در ۱۶ مارچ (۲۶ اسفند) برگزار نخواهد کرد. این اطلاعات جدید توسط یکی از منابع افشاکننده‌ی اطلاعات قابل اطمینان در توییتر منتشر شده است. این شخص با منتشر کردن توییتی مدعی شده است که به جای ۱۶ مارچ (۲۶ اسفند)، اپل قصد دارد تا مراسمی را در ۲۳ مارچ (۳ فروردین) برگزار کند.

با وجود مطرح شدن این زمان رونمایی، این شخص اطلاعات دیگری را درباره‌ی این مراسم و دستگاه‌هایی که اپل می‌خواهد در آن از آن‌ها رونمایی کند، مطرح نکرده است. با این وجود، با توجه به شایعه‌های قبلی و اطلاعات منتشر شده توسط زنجیره‌ی تأمین‌کننده‌ی قطعات، می‌توانیم بگوییم که اپل قصد دارد در این مراسم بالاخره از ایرتگز رونمایی کند.

برای اطلاع باید بگوییم که ایرتگز پرحاشیه‌ یک وسیله برای ردیابی و مطلع شدن از محل وسایل مختلف است که اپل تاکنون از آن رونمایی نکرده است. البته تا این مدت جزئیات مختلفی درباره‌ی این وسیله در نسخه‌های بتای سیستم عامل iOS منتشر شده است. همچنین افشاکنندگان اطلاعات هم توانسته‌اند که اطلاعات خوبی را درباره‌ی ایرتگز به صورت منظم منتشر کنند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که اپل قصد دارد این وسیله‌ی مخصوص ردیابی وسایل مختلف را با قیمتی بین ۲۵ تا ۳۵ دلار به فروش برساند. علاوه‌بر ایرتگز، گزارش‌های وجود دارند که عنوان می‌کنند اپل قصد دارد در این رویداد از نسل بعدی آیپد پرو هم رونمایی کند.

گزارش‌های منتشر شده تاکنون ادعا می‌کنند که اپل در این مراسم از نسخه‌ی به‌روز شده‌ی آیپد پرو ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچ رونمایی خواهد کرد و هر دو آیپد پرو جدید به‌دلیل داشتن نمایشگر با تکنولوژی جدید مقداری ضخیم‌تر از نسل قبلی خود هستند.

این گزارش‌ها عنوان می‌کنند که نسخه‌ی ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو ممکن است اولین دستگاهی باشد که اپل در آن از نمایشگری با فناوری Mini-LED استفاده کرده است. علاوه‌بر این، ممکن است که در این مراسم شاهد رونمایی از نسخه‌ی جدید آیپد مینی هم باشیم.

دلیل اصلی مطرح شده برای محتمل دانستن رونمایی از آیپد مینی جدید این است که اپل از نسل کنونی این آیپد کوچک اندام در ماه مارچ (اسفند) ۲۰۱۹ رونمایی کرد و برخی شایعه‌های زمان رونمایی از نسل بعدی این تبلت را اویل ۲۰۲۱ عنوان می‌کنند.

اپل ممکن است به زودی از آیپد مینی پرو ۵G رونمایی کند

همان‌گونه که می‌دانید اپل امسال از مک‌های دیگری با تراشه‌ی اپل سیلیکون هم رونمایی خواهد کرد و شایعه‌های منتشر شده از انجام به‌روز‌رسانی‌های گسترده در آی‌مک خبر می‌دهند. اگر اپل قصد داشته باشد تا از این آی‌مک جدید در ماه مارچ (اسفند) رونمایی کند، به احتمال زیاد در این مراسم شاهد رونمایی از نسخه‌ی ۲۴ اینچی آی‌مک هم خواهیم بود.

از جمله‌ی اطلاعات منتشر شده درباره‌ی این آی‌مک می‌توان به برخورداری از نمایشگر رتینا با رزولوشن ۴K، طراحی ظاهری جدید و نمایشگر با حاشیه‌های کمتر اشاره کرد. همچنین این احتمال وجود دارد که اپل از نسل بعدی ایرپادز به‌خصوص ایرپادز ۳ رونمایی کند؛ زیرا شایعه‌های منتشر شده زمان رونمایی از ایرپادز ۳ را نزدیک می‌دانند.

اطلاعات لو رفته از رنگ‌های متنوع آی‌مک ۲۰۲۱ و مک پروی کوچکتر خبر می‌دهد

علاوه‌بر این دستگاه‌های گفته شده، این احتمال هم وجود دارد که در این مراسم شاهد رونمایی از اپل TV جدید باشیم. در ضمن باید بگوییم که جزئیاتی درباره‌ی چگونگی برگذاری این مراسم توسط اپل مطرح نشده است، اما این احتمال وجود دارد که این مراسم هم همانند دیگر مراسم‌های جدید برگزار شده توسط اپل به صورت مجازی باشد که در اپل پارک فیلم‌برداری شده است.

در نهایت باید بگوییم که نگاهی به سابقه‌ی این افشاکننده‌ی اطلاعات به نام DaunRui نشان می‌دهد که این شخص در گذشته اولین کسی بوده که به‌درستی نام آیفون ۱۲ مینی را افشا کرده است. همچنین این شخص اولین فردی بوده که توانسته است عکس‌هایی را از اجزای داخلی آیفون ۱۲ منتشر کند. همان‌گونه که این شخص در توییتش به این موضوع اشاره کرده، ۲۳ مارچ (۳ فروردین) در واقع روزی است که در آن از سری گوشی وان‌پلاس ۹ هم رونمایی خواهد شد.

آیپد ۱۰٫۹ اینچی با نمایشگر OLED ممکن است اوایل سال ۲۰۲۲ عرضه شود

منبع: Appleinsider

The post اپل ممکن است ۳ فروردین از آیپد پرو و ایرتگز رونمایی کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala