اگرچه آیفون ۷ پلاس در سال ۲۰۱۶ به عنوان اولین گوشی مجهز به دوربین تله‌فوتو عرضه شد، اما از آن زمان اپل برای دوربین‌های تله‌فوتو رویکرد بسیار محافظه‌کارانه‌ای را اتخاذ کرده است. حالا به گفته‌ی مینگ-چی کو، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، این رویکرد در آینده‌ی نزدیک هم تغییر پیدا نمی‌کند. این افشاگر اعلام کرده که کاربران برای استفاده از آیفون دارای دوربین پریسکوپی باید تا سال ۲۰۲۳ صبر کنند.

گفته می‌شود سال آینده آیفون‌ها از لنز بهتری برای دوربین تله‌فوتو بهره می‌برند ولی روی هم رفته شاهد ارتقای قابل توجهی نخواهیم بود. از طرف دیگر، طراحی لنز دوربین اصلی از ۷P به ۸P ارتقا پیدا می‌کند که عملکرد آن را حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بهبود می‌بخشد. در حال حاضر میزان تولید لنزهای ۸P پایین است و به همین خاطر قیمت بالایی دارند؛ البته گفته می‌شود آمار تولید این نوع لنزها در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۰ با افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبرو خواهد شد.

آیفون‌های ۲۰۲۱ هم ظاهرا از دوربین اولترا واید بهتری استفاده خواهند کرد. گفته می‌شود حداقل دو مدل آیفون ۱۳ پرو برای دوربین اولترا واید به جای لنز ۵P از لنز ۶P بهره‌مند خواهند شد. این طراحی جدید منجر به انتقال نور بیشتری به سنسور می‌شود و عملکرد فوکوس خودکار را هم بهبود می‌بخشد.

فیس آی‌دی هم همچنان ماندگار خواهد بود اما سخت‌افزار آن با کمی تغییر روبرو می‌شود. در سال ۲۰۲۱، اپل برای این مشخصه به جای لنز شیشه‌ای از لنز پلاستیکی استفاده می‌کند. البته به نظر می‌رسد امسال آخرین باری است که اپل از فیس آی‌دی استفاده می‌کند زیرا به گفته‌ی مینگ-چی کو، در سال ۲۰۲۲ آیفون‌ها با حسگر اثر انگشت زیر صفحه‌نمایش و حفره‌ی نمایشگر راهی بازار خواهند شد.

دوربین پریسکوپی چیست و چه کاربردی در گوشی‌های هوشمند دارد؟

