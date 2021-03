تحلیلگر باسابقه‌‌ی محصولات اپل، مینگ چی کو، در گزارش تحقیقاتی جدیدی که با سایت MacRumors به اشتراک گذاشته، پیش‌بینی کرده است که اپل در دهه‌ی ۲۰۳۰ از یک لنز تماسی واقعیت افزوده رونمایی خواهد کرد.

کو همچنین گفته است که در آن زمان رونمایی از این لنز‌ها باعث می‌شود که بسیاری از کارهایی پردازشی که توسط دستگاه‌های قابل دیدن امروزی انجام می‌شود، به‌وسیله‌ی این دستگاه‌های غیرقابل دیدن انجام شود.

در ضمن کو به این موضوع اشاره کرده است که او فکر نمی‌کند که این لنز‌ها تماسی دارای واحد پردازشی مستقل و حافظه‌ی داخلی باشند. با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که به احتمال زیاد این لنز‌ها برای کار کردن به آیفون یا دیگر دستگاه‌ها وابسته خواهند بود.

با وجود مطرح شدن این ادعا‌ها توسط کو، این شخص جزئیات بیشتری را درباره‌ی این لنز‌ها منتشر نکرده است. البته باید بگوییم که کو گفته است که او در حال حاضر اثری از این محصول را ندیده است. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که مطرح شدن این صحبت‌ها توسط این شخص بیشتر پیش‌بینی او از آینده است تا ارائه‌ی اطلاعات درباره‌ی یک محصول واقعی.

بدون شک عرضه‌ی این لنز‌ها توسط اپل باعث می‌شود که کاربران بتوانند با استفاده از آن‌ها واقعیت مجازی را با وزن بسیار کمی تجربه کنند و لازم نباشد تا برای تجربه‌ی واقعیت مجازی عینک مخصوص یا هدستی را به چشم بزنند.

در شکلی ساده فناوری واقعیت مجازی لایه‌ای از اطلاعات دیجیتال را بر روی دید کاربر از محیط واقعی اطرافش ایجاد می‌کند. به عنوان نمونه با استفاده از این فناوری شخصی که در یک مرکز خرید در حال راه رفتن باشد می‌توانند با نگاه کردن به هر مغازه از ساعت‌ کاری آن مغازه مطلع شود.

از این لنز‌ها که بگذریم باید بگوییم که کو به تازگی درباره‌ی برنامه‌های اپل در رابطه با عرضه‌ی هدست واقعیت ترکیبی هم صحبت‌هایی را مطرح کرده است. این شخص مدعی شده است که اپل قصد دارد از هدست واقعیت ترکیبی خود اواسط سال ۲۰۲۲ رونمایی کند. کو همچنین می‌گوید که اپل قصد دارد بعد از عرضه‌ی این هدست واقعیت ترکیبی، در سال ۲۰۲۵ از عینک واقعیت افزوده‌ی خود رونمایی کند.

منبع متن: digikala