طبق پیش‌بینی موسسه ترندفورس (TrendForce)، ظاهرا سامسونگ می‌تواند در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱، اپل را پشت سر گذاشته و بار دیگر به پر‌فروش‌ترین برند گوشی هوشمند در جهان تبدیل شود.

در سالی که گذشت، سامسونگ نتوانست فروش گوشی‌های خود را به آن میزانی که انتظار داشت برساند. این شرکت اوایل سال ۲۰۲۰ از گوشی‌های سری گلکسی S20 رونمایی کرد که مشکلاتی از قبیل شیوع ویروس کرونا، قیمت بالا و ضعف پردازنده‌ی اگزینوس ۹۹۰ باعث شد اولین سری از پرچم‌داران شرکت اصلا عملکرد خوبی نداشته باشند. سپس شاهد رونمایی از سری گلکسی نوت ۲۰ بودیم که اگرچه فروش موفقیت‌آمیزی داشتند اما باز هم نتوانستند عملکرد سامسونگ را در بازار بهبود ببخشند.

سامسونگ برای جلب توجه کاربران، از گلکسی S20 فن ادیشن به عنوان یک پرچم‌دار مقرون به صرفه رونمایی کرد و بالاخره توانست تا حدودی آمار خود را در فروش گوشی بهبود ببخشد. اما طراحی جدید، اضافه شدن اینترنت ۵G و پردازنده‌ی بسیار قدرتمند A14، مواردی بودند که نماینده‌های اپل را بسیار جذاب‌تر از پرچم‌دارهای سامسونگ نشان می‌دادند. در نتیجه این شرکت آمریکایی بود که توانست با کسب بیشترین سهم از بازار در سه ماه آخر سال ۲۰۲۰، به جایگاه نخست فروش گوشی برسد.

اما موسسه‌ی ترندفورس پیش‌بینی می‌کند عملکرد گوشی‌های آیفون ۱۲ در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ با افت ۵.۵ درصدی همراه خواهد بود و از ۲۱.۳ درصد کنونی به ۱۵.۸ درصد می‌رسد. بدین ترتیب این شرکت بار دیگر به همان جایگاه دوم از لحاظ فروش گوشی هوشمند باز می‌گردد و این سامسونگ خواهد بود که مجددا به مقام نخست دست پیدا می‌کند؛ جایگاهی که سالیان زیادی است متعلق به شرکت کره‌ای بوده.

اگر پیش‌بینی‌های ترندفورس درست از آب دربیاد، صدرنشینی کوتاه مدت اپل به عنوان برترین فروشنده‌ی گوشی هوشمند در جهان به‌زودی به اتمام می‌رسد و این سامسونگ خواهد بود که این جایگاه را بار دیگر تصاحب می‌کند؛ البته فقط در همین سه ماه نخست ۲۰۲۱، چرا که مشخص نیست طی سه‌ماه بعد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. اپل سه ماه آخر سال گذشته را با تولید ۷۷.۶ میلیون آیفون به پایان رساند که حدودا ۹۰ درصد آن به سری آیفون ۱۲ تعلق داشت. اپل با این میزان توانست به نسبت سه ماه سوم سال ۲۰۲۰، حدودا ۸۵ درصد، آمار تولید گوشی‌های خود را بهبود ببخشد که رقم بسیار قابل توجهی است.

عملکرد عالی اپل در تولید و فروش آیفون از یک سو و افت ۱۴ درصدی سامسونگ در تولید و در نتیجه فروش گوشی باعث شد شرکت کوپرتینویی بتواند سه ماه چهارم را بدون دردسر به عنوان پرفروش‌ترین برند گوشی به اتمام برساند. همانطور که مشاهده می‌کنید، سامسونگ توانست در سه ماه آخر سال گذشته ۱۸.۴ درصد از بازار را در اختیار داشته باشد که حدودا ۳ درصد کمتر از اپل بود. البته ترندفورس معتقد است آمار فروش گوشی سامسونگ در سه ماه نخست امسال باز هم کاهش خواهد داشت و به ۱۸.۱ درصد می‌رسد اما با این مقدار هم می‌تواند اپل را پشت سر گذاشته و جایگاه خود را پس بگیرد.

طبق پیش‌بینی‌های ترندفورس، سامسونگ طی این سه ماه ۶۲ میلیون گوشی هوشمند تولید خواهد کرد که در صدر آن‌ها، سری گلکسی A قرار خواهند داشت. گوشی‌هایی که در محدوده‌ی قیمتی گوناگون و در مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند و طرفداران بسیار زیادی هم در سراسر جهان دارند. این گوشی‌ها با سیاست جدیدی که سامسونگ در پیش گرفته، با قیمت مناسب و مشخصات فنی بسیار خوبی راهی بازار می‌شوند و ارزش خرید بسیار بالایی دارند. در نتیجه‌ی عملکرد خوب همین گوشی‌هاست که ترندفورس معتقد است در نهایت این سامسونگ خواهد بود که در این سه ماه، کار خود را با صدرنشینی پایان می‌دهد.

اوپو که این روزها در نتیجه‌ی تحریم هواوی توسط دولت آمریکا، توانسته بیشترین منفعت را ببرد و این روزها در بازار چین نیز به نخستین برند پرفروش گوشی هوشمند تبدیل شده، در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۰، رتبه‌ی سوم را تصاحب کرد. اگرچه در مقایسه با سامسونگ در رده‌ی دوم، عملکرد اوپو در فروش حدودا ۵ درصد ضعیف‌تر بود، اما تنها ۰.۸ درصد از شیائومی بهتر ظاهر شد. به همین خاطر پیش‌بینی می‌شود شیائومی بتواند در سه ماه نخست سال ۲۰۲۱ با ۰.۱ درصد اختلاف، اوپو را پشت سر گذاشته و در رده‌ی سوم جای بگیرد.

هواوی هم که توانست در سه ماه چهارم سال گذشته کار خود را با تصاحب ۹.۵ درصد از سهم بازار به پایان برساند، احتمالا با کاهشی حدودا ۲ درصدی، پایین‌تر از ویوو در رده‌ی ششم پرفروش‌ترین برند قرار خواهد گرفت که حتی این جایگاه هم در طول یکی دو سال آینده از دست می‌رود. البته اگر تحریم‌ها به همین شکل ادامه داشته باشند. نباید این موضوع را هم فراموش کنیم که موفق‌ترین زیرمجموعه‌ی این شرکت یعنی آنر چندی پیش رسما از آن جدا شد تا وضعیت هواوی از آنچه که اکنون شاهد هستیم بدتر و ناپایدارتر باشد.

این وضعیتی از بازار است که ترندفورس پیش‌بینی می‌کند در انتهای سه ماه نخست امسال شاهد خواهیم بود؛ یعنی رده‌بندی پرفروش‌ترین برند‌های گوشی هوشمند به صورت زیر خواهد بود:

سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰

اپل سامسونگ اوپو شیائومی هواوی ویوو

سه ماه نخست سال ۲۰۲۱

سامسونگ اپل شیائومی اوپو ویوو هواوی

از لحاظ فروش کلی گوشی‌های هوشمند هم به اعتقاد ترندفورس، پیشرفت خوبی را شاهد خواهیم بود. چرا که کشورها طی چند روز اخیر موفق شدند راه‌حل‌های خوبی برای مقابله با ویروس کرونا کشف کنند و بدین ترتیب وضعیت بازار هم روز به روز به شرایط خوب گذشته باز می‌گردد. چندی پیش هم شنیده بودیم که تمام فروشگاه‌های فیزیکی اپل در آمریکا بازگشایی شدند و این یعنی در حال حاضر مردم می‌توانند مثل سابق به فروشگاه‌ها رفته و دسترسی بیشتر و راحت‌تری به گوشی‌های هوشمند داشته باشند.

ترندفورس پیش‌بینی می‌کند امسال، در مجموع ۱.۳۶ میلیارد گوشی هوشمند تولید شود که به نسبت سال گذشته، ۹ درصد پیشرفت را نشان می‌دهد. اگر قرار باشد مانعی در مسیر تولید هرچه بیشتر گوشی‌های هوشمند قرار داشته باشد، نه بیماری بلکه کمبود آب است! در حال حاضر شرکت تایوانی TSMC با مشکل شدید کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند چرا که جزیره‌ی تایوان با مشکلاتی همراه بوده و ذخایر آبی هم در پایین‌ترین میزان خود قرار دارند. از آن جایی که در تولید سیلیکون نیمه‌هادی، آب یکی از مهم‌ترین منابع مورد نیاز به حساب می‌آید، به همین خاطر شاید این موضوع باعث شود تولید تراشه و در نتیجه تولید گوشی‌های هوشمند تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

در نتیجه شرکت‌ها باید تا جایی که ممکن است، در مصرف تراشه‌های قدرتمند و پرچم‌دار صرفه‌جویی کنند. کاری که هواوی بعد از تحریم‌های سنگین دولت آمریکا مجبور به انجام آن شده. به اعتقاد ترندفورس، اگر تولید چیپ با مشکل مواجه شود، فصل به فصل، آمار تولید گوشی‌ها به یکدیگر نزدیک خواهد بود. مثلا در سه ماه چهارم سال ۲۰۲۰، ۳۶۳.۳ میلیون گوشی هوشمند تولید شد که انتظار می‌رود این میزان در سه ماه نخست امسال به ۳۴۲.۱ میلیون برسد.

در طول یکی دو سال اخیر، عوامل زیادی در کاهش تولید و فروش گوشی‌های هوشمند نقش داشته که یک سری از آن‌ها برای همه‌ی شرکت‌ها مشابه بود؛ نظیر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی خط تولید گوشی‌ها، کمبود چیپ و مشکلاتی در زنجیره‌ی تامین. یک سری دیگر هم مشکلاتی بود که برای شرکت‌های خاصی رخ داد؛ مثل تحریم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری هواوی، عملکرد ضعیف گوشی‌های سری گلکسی S20 و … . باید منتظر ماند و دید در سال جاری، چه میزان از این مشکلات برطرف خواهد شد. چرا که شرکت‌ها با پشت سر گذاشتن هر کدام از این موانع می‌توانند تغییرات گسترده‌ای را در جدول کنونی بوجود بیاورند.

پیش‌بینی شما از وضعیت بازار گوشی‌های هوشمند چیست؟ فکر می‌کنید آیا سامسونگ می‌تواند در سه ماه نخست امسال اپل را پشت سر گذاشته و بار دیگر به رتبه‌ی نخست پرفروش‌ترین برند گوشی هوشمند صعود کند؟

لیست پرفروش‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ منتشر شد

منبع:‌ PhoneArena

The post TrendForce: سامسونگ در سه ماه نخست ۲۰۲۱ عنوان پر‌فروش‌ترین برند گوشی را از اپل پس می‌گیرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala