از گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۵ چه انتظاری داریم؟

گوشی گیمینگ ایسوس راگ فون ۵ قرار است فردا رونمایی شود. در همین راستا تصمیم گرفتیم نگاهی داشته باشیم به تمام خبرها و جزئیاتی که تاکنون در رابطه با این گوشی منتشر شده تا ببینیم باید انتظار چه محصولی را داشته باشیم.

ایسوس در حال حاضر در بازار گوشی‌های هوشمند بیشتر به واسطه‌ی گوشی‌های گیمینگ خود شناخته می‌شود. محصولاتی که با نام راگ فون به فروش می‌رسند و عملکرد بسیار خوبی هم در این زمینه دارند. جدیدترین گوشی از این سری، راگ‌فون ۳ نام دارد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت تایوانی نمی‌خواهد گوشی بعدی، راگ فون ۴ باشد. از همین رو فردا گوشی گیمینگ جدید ایسوس، تحت عنوان راگ فون ۵ رونمایی می‌شود.

اما تا به این لحظه خبرهای زیادی در رابطه با ایسوس راگ فون ۵ منتشر شده و می‌توانیم بگوییم تقریبا از تمام قابلیت‌ها و امکانات این گوشی باخبریم. حتی شاهد انتشار تصاویر مختلفی هم از این محصول بودیم. بنابراین اطلاعات کمی برای فهمیدن وجود دارد. با این حال آنچه که تاکنون منتشر شده ترکیبی بوده از شایعه و خبرهای موثق. بنابراین در این مطلب با نگاهی به منابع معتبر، آنچه را که به احتمال زیاد از این گوشی‌ها انتظار داریم را مرور خواهیم کرد.

مدل گوشی

طبق شنیده‌ها، ظاهرا ایسوس قصد دارد گوشی راگ فون ۵ را در دو مدل راهی بازار کند. حتی در بنچمارک‌‌ها و اطلاعاتی هم که از این گوشی منتشر می‌شد، دو شماره مدل را شاهد بودیم که تنها تفاوت آن‌ها، حرف A و B بود که به نظر می‌رسد مدل B قدرتمندتر باشد. علاوه بر این‌ها، تفاوت دیگری که این دو مدل خواهند داشت، پنل پشتی است. جایی که در یک مدل از لوگو با نورپردازی RGB و بسیار زیبا بهره برده اما مدلی دیگر روی پنل پشتی خود به جای صرفا یک لوگو با نورپردازی RGB، از یک نمایشگر کوچک بهره می‌برد که گفته می‌شود کاربر می‌تواند برخی از اعلانات مربوط به بازی را از طریق آن مشاهده کنید.

همچنین گفته می‌شود مدل A با همکاری Tencent ساخته شده. ایسوس مدت زمان زیادی است که روابط خوبی با این ناشر دارد و با همکاری یکدیگر گوشی‌های نسبتا ارزان‌قیمتی از سری گیمینگ ایسوس را تولید می‌کنند که Tencent با محتوای خود، اسپانسر آن است. به نظر می‌رسد تفاوت‌های دیگری هم بین مدل A و B باشد اما طراحی پنل پشتی، واضح‌ترین بخشی است که دو گوشی را از یکدیگر متمایز می‌کند.

نمایشگر بزرگ‌تر

یکی از پیشرفت‌هایی که راگ فون ۵ به نسبت نسل گذشته دارد، نمایشگر بزرگ‌تر آن است که اندازه‌ی آن از ۶.۵۹ اینچ به ۶.۷۸ اینچ افزایش پیدا می‌کند. ظاهرا ایسوس تصمیم ندارد نمایشگری با رفرش‌ریت بیشتر از ۱۴۴ هرتز را برای این گوشی در نظر بگیرد چون در درجه‌ی اول هم هزینه‌ی تمام شده‌ی گوشی بیشتر می‌شد هم اینکه تفاوت خاصی در رفرش‌ریت‌های بیشتر از ۱۲۰ هرتز توسط چشم انسان حس نمی‌شود. بدین ترتیب نوبیا با گوشی جدید خود، اولین شرکتی است که یک گوشی با نمایشگر ۱۶۵ هرتزی تولید کرده و قرار است فردا آن را رسما راهی بازار کند.

نمایشگر ثانویه‌ای هم که روی پنل پشتی تعبیه شده، همانطور که اشاره شد، به احتمال زیاد نقش نمایشگری برای اعلانات را بر عهده خواهد داشت. اما از آن جایی که شیائومی با گوشی می ۱۱ اولترا، یک نمایشگر ثانویه را در کنار دوربین اصلی قرار داده تا کاربر بتواند با دوربین اصلی هم به ثبت تصاویر سلفی باکیفیت بپردازد، می‌توان انتظار داشت این نمایشگر هم همین نقش را ایفا کند. هرچند از این بابت آنقدرها مطمئن نیستیم.

حافظه‌ی رم

حافظه‌ی رم، دیگر بخشی است که ظاهرا دو گوشی راگ فون ۵ را از هم متمایز می‌کند. آنچه که از بنچمارک گیک‌بنچ این دو منتشر شده، به نظر می‌رسد محصولی که شماره مدل آن به B ختم می‌شود در قدرتمندترین مدل خود به ۱۸ گیگابایت حافظه‌ی رم مجهز خواهد شد که در این صورت، راگ فون ۵ را باید در این زمینه رکورددار بدانیم چون هیچ گوشی هوشمندی تا به این لحظه با این میزان از حافظه‌ی رم تولید نشده.

البته بنچمارک‌های مختلف خبر از وجود مدلی با حافظه‌ی رم ۸ گیگابایت داده‌اند که انتظار می‌رود همان مدل A باشد. در این بین، یک گوشی با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم هم دیده شده اما خبری از مدل ۱۲ گیگابایتی نیستو بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت مدل B با دو میزان حافظه‌ی رم ۱۶ و ۱۸ گیگابایت راهی بازار شود و مدل A هم با یک مدل ۸ گیگابایت. هرچند وجود یک مدل ۱۲ گیگابایتی از سری A اصلا دور از انتظار نیست.

برای حافظه‌ی داخلی، ۵۱۲ گیگابایت در نظر گرفته شده که ظاهرا بیشترین مقدار است. بنابراین باید راگ فون ۲ را با ۱ ترابایت حافظه‌ی رم، بهترین گوشی گیمینگ ایسوس در این زمینه بدانیم. هرچند ۵۱۲ گیگابایت هم به اندازه‌ای زیاد هست که کاربر بتواند بازی‌های زیادی را بدون نیاز به پاک کردنشان روی گوشی نصب و تجربه کند.

قلب تپنده‌ی این گوشی هم بدون شک اسنپدراگون ۸۸۸، پردازنده‌ی ۵ نانومتری و بسیار قدرتمند کوالکام خواهد بود که در حال حاضر قدرتمندترین پردازنده‌ی مخصوص گوشی‌های اندرویدی به حساب می‌آید. اما آنچه که باعث بهبود هرچه بیشتر عملکرد این پردازنده می‌شود، سیستم خنک‌کننده‌ای است که ایسوس برای گوشی در نظر گرفته که مانند راگ‌فون ۳، شامل یک فن داخلی فعال و یک فن خارجی می‌شود که مورد آخر به صورت لوازم جانبی در دسترس قرار دارد.

کیفیت صدای بی‌نظیر

یکی از اتفاقات جالبی که طی هفته های اخیر رقم خورد، بررسی کیفیت صدای راگ فون ۵ توسط وب‌سایت معروف DXOMARK بود. این در حالی است که گوشی مورد نظر هنوز رسما معرفی هم نشده. البته این اولین باری نیست که قبل از معرفی رسمی یک گوشی، شاهد بررسی آن توسط DXOMARK هستیم. با این حال بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد راگ فون ۵ با کسب امتیاز ۷۹، نه تنها مدل کنونی را پشت سر گذاشت بلکه برای مدتی، به عنوان برترین گوشی در این زمینه شناخته می‌شود.

البته این گوشی نتوانست مدت زمان زیادی را در این جایگاه بماند چرا که شیائومی می ۱۰S، گوشی مورد انتظار شیائومی که آن هم ظاهرا فردا معرفی می‌شود، توانست با اختلاف یک امتیاز نماینده‌ی ایسوس را پشت سر گذاشته و در صدر جدول قرار بگیرد.

باتری و شارژر

در قسمت باتری، پیشرفت خاصی را به نسبت قبل شاهد نیستیم. البته منظور از عدم پیشرفت، ظرفیت باتری است. چرا که به لطف پردازنده‌ی ۵ نانومتری، قطعا اینبار مصرف انرژی کمتری را شاهد خواهیم بود. حال این کاهش مصرف انرژی به چه اندازه‌ای است باید منتظر ماند و دید. اما آنچه که در این بخش به شکل محسوسی افزایش داشته، سرعت شارژر گوشی است که به ۶۵ وات می‌رسد و انتظار می‌رود از فناوری HyperCharge ایسوس پشتیبانی کند.

علاوه بر این‌ها، گفته می‌شود این گوشی هم از دو پورت USB-C بهره خواهد برد که یکی از ویژگی‌های جذاب راگ فون ۵ به حساب می آید. نه صرفا به این خاطر که توانایی گوشی را در سرعت شارژ افزایش می‌دهند بلکه می‌توان از آن‌ها به عنوان پورت نمایشگر استفاده کرد تا تجربه‌ی لذت‌بخشی از اجرای بازی روی نمایشگر بزرگ‌تر داشته باشیم.

سایر جزئیات

اما از مواردی که بیشترین تاثیر را روی بازی داشتند که بگذریم، می‌رسیم به دوربین این گوشی که طبق تصاویر، ظاهرا شامل سه سنسور اصلی، فوق عریض و احتمالا تله‌فوتو می‌شوند. دوربین اصلی این گوشی احتمالا ۶۴ مگاپیکسلی خواهد بود اما از اندازه‌ی دو سنسور دیگر بی‌خبریم. البته اینکه دوربین تله‌فوتو قطعا در این جمع حضور خواهد داشت یا خیر موضوعی است که فعلا مشخص نشده. در رابطه با سایر جزئیات مربوط به این گوشی نظیر قیمت، که مهم‌ترین فاکتور نیز به حساب می‌آید و تاریخ عرضه (و سایر جزئیات فاش نشده) هم باید تا رویداد رسمی منتظر بمانیم.

