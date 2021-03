چند ماه قبل گوشی‌های هواوی میت ۴۰، میت ۴۰ پرو، میت ۴۰ پرو پلاس و میت ۴۰ آر اس پورشه دیزاین رسما معرفی شدند. حالا هواوی تصمیم گرفته پنجمین عضو این خانواده با نام میت ۴۰E 5G را معرفی کند.

این گوشی از نمایشگر اولد ۶.۵ اینچی FHD+ با رفرش ریت ۹۰ هرتزی بهره می‌برد. در سمت چپ بخش فوقانی نمایشگر یک حفره‌ی حاوی دوربین ۱۳ مگاپیکسلی دیده می‌شود و حسگر اثر انگشت هم زیر نمایشگر تعبیه شده است.

در پنل پشتی هواوی میت ۴۰E 5G شاهد دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری و اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی هستیم که دوربین آخر از پس ثبت عکس‌های ماکرو هم برمی‌آید. در این ماژول دوربین سنسور مربوط به فوکوس لیزری هم دیده می‌شود و در ضمن باید به برند لایکا در مرکز این ماژول مدور هم اشاره کنیم.

هواوی برای این گوشی از تراشه‌ی کایرین ۹۹۰E استفاده کرده که ۸ گیگابایت حافظه رم آن را همراهی می‌کند. با وجود اینکه ماه‌ها از انتشار اندروید ۱۱ می‌گذرد، این گوشی با اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد و خریداران می‌توانند از بین دو مدل مبتنی بر ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند.

انرژی این گوشی از طرف باتری ۴۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و این باتری از سرعت شارژ ۴۰ واتی بهره می‌برد. در ضمن نباید سرعت ۴۰ واتی شارژ بی‌سیم را از قلم بیندازیم. هواوی میت ۴۰E 5G از دو سیم‌کارت، اینترنت ۵G، بلوتوث ۵.۲، جی‌پی‌اس با فرکانس دوگانه، NFC و قابلیت تشخیص چهره پشتیبانی می‌کند.

هواوی میت ۴۰E 5G در سه رنگ مشکی، سفید و نقره‌ای از تاریخ ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) راهی بازار چین می‌شود کاربران برای خرید مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی باید ۷۰۵ دلار بپردازند و مدل ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم ۷۸۵ دلار قیمت دارد.

در کنار این گوشی، هواوی نسخه‌ی جدیدی از میت ۴۰ آر اس پورشه دیزاین را هم معرفی کرده که با داشتن ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی با قیمت ۱۶۹۰ دلار به دست کاربران چینی می‌رسد.

