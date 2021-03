شیائومی ساعاتی قبل از گوشی می ۱۰ اس رونمایی کرد که از نظر طراحی مشابه می ۱۰ اولترا محسوب می‌شود و از نظر سخت‌افزاری هم به غیر از تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۷۰ تفاوتی با می ۱۰ ۵G ندارد. این گوشی با قیمت پایه ۵۰۶ دلاری راهی بازار چین می‌شود.

ابعاد شیائومی می ۱۰ اس ۱۶۲.۶ در ۷۴.۸ در ۸.۹۶ میلی‌متر است و وزن آن به ۲۰۸ گرم می‌رسد. این گوشی از نمایشگر خمیده‌ی امولد ۶.۶۷ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ و رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ۵ هم وظیفه‌ی محافظت از این نمایشگر را بر عهده دارد.

در کنار اسنپدراگون ۸۷۰، کاربران می‌توانند از حداکثر ۱۲ گیگابایت رم LPDDR5 و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی UFS 3.0 استفاده کنند. انرژی این گوشی از طریق باتری ۴۷۸۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و به لطف پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی، شارژ کامل این باتری ۵۶ دقیقه طول می‌کشد. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به شارژ بی‌سیم ۳۰ واتی و شارژ بی‌سیم معکوس ۱۰ واتی اشاره کنیم.

کاربران برای ثبت عکس‌های سلفی با این گوشی می‌توانند از دوربین ۲۰ مگاپیکسلی استفاده کنند. ماژول دوربین این گوشی یادآور می ۱۰ اولترا است و دوربین اصلی از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی و قابلیت لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. در کنار آن، شاهد دوربین اولترا واید ۱۳ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هستیم. از بین امکانات دوربین این گوشی می‌توانیم به فیلمبرداری ۸K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه اشاره کنیم.

شیائومی می ۱۰ اس همراه با رابط کاربری MIUI 12 مبتنی بر اندروید ۱۱ راهی بازار خواهد شد. مدل ۸/۱۲۸ گیگابایتی این گوشی با قیمت ۵۰۶ دلار راهی بازار چین می‌شود. کاربران برای خرید مدل‌های ۸/۲۵۶ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب باید مبلغ ۵۳۷ و ۵۸۳ دلار بپردازند. این گوشی در سه رنگ مشکی، آبی و سفید از تاریخ ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) به دست کاربران چینی خواهد رسید. هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی راهی بازارهای جهانی می‌شود یا نه.

