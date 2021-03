سامسونگ در ۲۷ اسفند از گلکسی A72 و گلکسی A52 رونمایی خواهد کرد

سامسونگ به‌صورت رسمی از برگزاری دومین رویداد Unpacked خود در سال جاری خبر داد که در روز ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) برگزار خواهد شد و طی آن سری جدید خانواده گلکسی A، از جمله گلکسی A72 و گلکسی A52 رونمایی خواهند شد.

همراه با این اعلامیه، سامسونگ یک ویدیو کوتاه نیز منتشر کرده است که به نوعی یادآور بازی‌ ویدیویی Qbert در دهه ۸۰ میلادی است. عنوان کامل این رویداد Galaxy Awesome Unpacked است و کلمه Awesome (عالی، محشر) به عنوان اشاره‌‌ای غیر مستقیم در نظر گرفته شده است.

دانلود mp4

حرف A در ابتدای این کلمه در واقع اشاره‌ای به اعضای جدید خانواده گلکسی A است و احتمالا گلکسی A72 و گلکسی A52 از مهم‌ترین‌ محصولات معرفی شده در این رویداد خواهند بود.

با توجه به اطلاعاتی که تا به‌حال منتشر شده است، انتظار داریم سامسونگ امسال از دو نسخه متفاوت از گلکسی A52 رونمایی کند که یکی از آن‌ها به نمایشگری با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، چیپ اسنپ دراگون ۷۲۰G و پشتیبانی از شبکه ۵G مجهز خواهد بود.

نسخه دیگر که به شبکه ۴G LTE محدود است، از نمایشگری با رفرش ریت ۹۰ هرتز و چیپ اسنپ دراگون ۷۲۰G استفاده خواهد کرد. اندازه‌ی نمایشگر هر دو دستگاه ۶/۵ اینچ و رزولوشن آن‌ها +FHD خواهد بود. گلکسی A52 از سنسور تشخیص اثر انگشت درون نمایشگر بهره‌مند خواهد شد.

ماژول دوربین اصلی این گوشی شامل ۴ لنز با ترکیب سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، سنسور فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، سنسور ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی خواهد بود. همچنین، این دوربین توانایی ضبط ویدیوهای ۴K را نیز خواهد داشت.

هر آنچه درباره‌ی گلکسی A52 می‌دانیم

تا کنون شایعه‌های منتشر شده درباره گلکسی A72 هم زیاد بوده و آن‌طور که به نظر می‌رسد قرار است با یک گوشی ۶/۷ اینچی با پنل سوپر AMOLED مواجه شویم. نمایشگر این دستگاه رفرش ریت ۹۰ هرتزی خواهد داشت و چیپ به‌کار رفته در آن مشابه گلکسی A52 خواهد بود.

ماژول دوربین اصلی گلکسی A72 به چهار دوربین با ترکیب سنسور اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، سنسور فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی، سنسور تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری و دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی مجهز خواهد بود. پیش از این اعلام شد گلکسی A72 برای اولین بار ویژگی زوم فضایی دوربین و برخورداری از اسپیکرهای دالبی اتموس را که پیش از این به پرچم‌داران سامسونگ محدود بود به میان‌رده‌های سری A خواهد آورد.

همچنین، گفته می‌شود گلکسی A72 در دو نسخه با حافظه رم ۶ و ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه خواهد شد که هر دو نسخه به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهند بود.

منبع: PhoneArena

The post سامسونگ در ۲۷ اسفند از گلکسی A72 و گلکسی A52 رونمایی خواهد کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala