در سال ۲۰۱۹ و با شدت گرفتن اختلافات‌ میان آمریکا و چین و ایجاد محدودیت توسط آمریکا، هوآوی امکان همکاری با برخی شرکت‌های آمریکایی را از دست داد. گوگل نیز مجبور شد تا دسترسی به سرویس‌های موبایلی خود را برای گوشی‌های جدید هوآوی محدود کند. در نتیجه محصولاتی که از آن تاریخ به بعد معرفی شدند، به سرویس موبایل گوگل دسترسی نخواهند داشت.

بر همین اساس اگر یک گوشی HMS داشته باشید باید از راه‌حل‌های جایگزین مثل کافه بازار یا اپ گالری هواوی برای دانلود اپلیکیشن‌ها استفاده کنید. اگر می‌خواهید بدانید کدام اپلیکیشن‌ها روی گوشی‌های HMS اجرا می‌شوند یا با اپلیکیشن‌های جایگزین آشنا شوید از شما دعوت می‌کنیم با این مطلب همراه شوید.

