ایسوس از گوشی گیمینگ راگ فون ۵ در سه مدل استاندارد پرو و Ultimate رونمایی کرد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، ایسوس از گوشی گیمینگ راگ فون ۵ رونمایی کرد. جدیدترین و قدرتمندترین مدل از سری گوشی‌های گیمینگ ایسوس که از قابلیت‌ها و امکانات متنوع و بسیار جذابی بهره می‌برد.

ایسوس راگ فون ۵ در حال حاضر قدرتمندترین و بهترین گوشی گیمینگی است که تاکنون معرفی شده. شرکت تایوانی این محصول را در سه مدل استاندارد، پرو و التیمیت (Ultimate) رونمایی کرده که هر یک از آن‌ها از قابلیت‌های خاص خود بهره برده و گیمرهایی با بودجه‌های مختلف را هدف قرار داده‌اند. از قابلیت‌های بسیار خوبی که ایسوس در رویداد معرفی این محصولات بسیار روی آن‌ها مانور داده می‌توان به قدرت پردازشی و گرافیکی بالا، دوام باتری شگفت‌انگیز و نمایشگری با سرعت پاسخ‌دهی بی‌نظیر اشاره کرد که در ادامه به طور کامل به همه‌ی این موارد خواهیم پرداخت.

اولین مشخصه‌ای که در هر سه مدل از گوشی‌های سری راگ فون ۵ توجه هر مخاطبی را به خود جلب می‌کند، قابلیت نورپردازی RGB بسیار زیبا و چشم‌نواز روی پنل پشتی است که در گوشی‌های معمولی شاهد چنین چیزی نیستیم. البته از آن جایی که امسال سه مدل استاندارد، پرو و Ultimate از راگ فون ۵ معرفی شده‌اند، الگوی نورپردازی نیز تا حدودی بین آن‌ها متفاوت است.

RGB در راگ فون ۵ اکنون از دو رنگ با جلوه‌ی گرادیانی و ۸ الگوی نوری متفاوت پشتیبانی می‌کند که به نسبت نسل گذشته زیباتر و چشم‌نوازتر شده. اما این تمام ماجرا نیست. چرا که دو مدل پرو و Ultimate از صرفا نورپردازی RGB فراتر رفته و از قابلیت جذاب‌تری بهره می‌برند. در این دو مدل به جای استفاده از لوگوی درخشان و معروف ایسوس یعنی ROG، از نمایشگر لمسی کوچکی با پنل PMOLED استفاده شده که ایسوس آن را ROG Vision می‌نامد. همانطور که در خبرهای گذشته هم اشاره شد، کار این نمایشگر، نشان دادن تماس‌های دریافتی، منوی بارگذاری یک بازی، شارژ شدن گوشی، ورود به حالت X و مواردی دیگر است.

اما تفاوت بین سه گوشی به همین مورد خلاصه نمی‌شود. گوشی ایسوس راگ فون ۵ که مدل استاندارد این سری به حساب می‌آید در سه مدل B ،A و C (آنطور که ایسوس آن‌ها را نام‌گذاری کرده) راهی بازار می‌شوند که تفاوت اصلی بین آن‌ها، میزان حافظه‌ی رم آن‌هاست.

مدل A از راگ فون ۵، ۱۲/۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی دارد. به مدل B، یک ترکیب حافظه‌ی ۸/۱۲۸ گیگابایت نیز اضافه می‌شود و مدل C هم در دو مدل با ترکیب حافظه‌ی ۸/۱۲۸ و ۱۲/۲۵۶ گیگابایت در دسترس قرار می‌گیرد. بنابراین تنوع محصولات صرفا در مدل استاندارد هم بسیار بالاست و دست کاربر برای انتخاب گوشی مورد نظر کاملا باز است. تمام مدل‌های این سری از حافظه‌ی داخلی با فناوری UFS 3.1 بهره می‌برند به جز مدل C و نسخه‌ی ۱۲۸ گیگابایتی از مدل B.

مدل بعدی، ایسوس راگ فون ۵ پرو است که تنها در یک مدل با حافظه‌ی ۱۶ گیگابایتی با فناوری LPDDR5 در دسترس قرار می‌گیرد. در کنار این ۱۶ گیگابایت رم پرسرعت هم ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در نظر گرفته شده تا کاربر کمبودی در این زمینه حس نکند. در نهایت اما می‌رسیم به مدل Ultimate که از بیشترین میزان رم در تاریخ گوشی‌های هوشمند بهره می‌برد؛ یعنی ۱۸ گیگابایت اما حافظه‌ی داخلی آن با حافظه‌‌ی داخلی مدل پرو برابر است و خبری از مدل ۱ ترابایتی نخواهد بود. همچنین پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی هم در این محصولات وجود ندارد که آنقدرها نباید نکته‌ی مهمی باشد.

اما ایسوس برای هر سه مدل از این گوشی‌ها از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ استفاده کرده که پردازنده‌ی بسیار قدرتمندی در امور پردازشی و گرافیکی است. به همین خاطر کاربران با خرید هر مدل از بابت قدرت پردازشی خیالشان آسوده خواهد بود. البته جای تعجبی هم ندارد چرا که ایسوس تصمیم گرفته محصولات این شرکت در سال ۲۰۲۱، کاملا بازار گوشی‌های گیمینگ را تحت سلطه‌ی خود در بیاورند که البته این موضوع صرفا با پردازنده محقق نمی‌شود.

ایسوس برای این گوشی‌ها از یک باتری پرظرفیت ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده که به دو سلول تقسیم می‌شود. این ترفند باعث شده ایسوس بتواند برد اصلی گوشی را بیشتر به مرکز آن نزدیک کند که این کار دو نتیجه‌ی خوب در پی دارد. اول اینکه خنک‌کننده‌ی AeroActive Cooler 5 در نزدیک‌ترین فاصله با چیپ‌ست اصلی قرار بگیرد و فرایند خنک‌سازی به موثرترین شکل ممکن انجام شود و دوم اینکه گرمای تولید شده حین انجام بازی انگشت دست کاربر را آزار ندهد.

از طرفی تقسیم‌بندی باتری به دو سلول، امکان شارژ سریع آن‌ها با سرعت ۶۵ وات را هم فراهم کرد که مانند گذشته، کاربر می‌تواند از طریق یک کابل USB-C، گوشی را شارژ کند. البته فرایند شارژ گوشی هم می‌تواند از طریق پورت USB-C در زیر گوشی و هم در بغل گوشی صورت بگیرد که باعث می‌شود بازی کردن حین شارژ گوشی راحت‌تر باشد. همچنین از این پورت می‌توان برای اتصال گوشی به نمایشگری بزرگ‌تر از طریق کابل HDMI، اتصال هدفون و البته خنک‌کننده‌ی AeroActive Cooler 5 استفاده کرد.

نمایشگری که ایسوس برای راگ فون ۵ در نظر گرفته را باید یک شاهکار به نسبت گوشی‌های کنونی شرکت بدانیم. شرکت تایوانی در ساخت این نمایشگر از سامسونگ کمک گرفته و در نتیجه شاهد نمایشگری ۶.۷۸ اینچی از نوع AMOLED هستیم که به نسبت نمایشگر ۶.۵۹ اینچی راگ فون ۳ کمی بزرگ‌تر بوده و از قابلیت‌هایی نظیر +HDR10 با پوشش ۱۱۱ درصدی فضای رنگی DCI-P3 و پوشش ۱۵۱ درصدی sRGB پشتیبانی می‌کند. علی‌رغم اینکه نمایشگر این گوشی بزرگ‌تر شده، ایسوس اما توانست از اندازه‌ی حواشی آن تا ۲۵ درصد بکاهد. در نتیجه راگ فون ۵ فقط اندکی بزرگ‌تر اما باریک‌تر از راگ فون ۳ است. از لحاظ وزن هم هر دو مشابه هستند (۲۳۸ گرم).

وضوح تصویر این نمایشگر +FHD پلاس است اما از رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز بهره می‌برد که زمان پاسخ‌دهی آن به ۱ میلی‌ثانیه می‌رسد. نرخ الگوبرداری لمس هم از ۲۷۰ هرتز در راگ فون ۳ به ۳۰۰ هرتز افزایش پیدا کرده که باید آن را یکی از سریع‌ترین‌ها در بین گوشی‌های هوشمند دانست. به ادعای ایسوس، زمان تاخیر دریافت لمس این نمایشگر ۲۴.۳ میلی‌متر است که از این لحاظ گوشی‌هایی نظیر گلکسی S21 اولترا و شیائومی می ۱۱ را از پیش رو بر می‌دارد.

متاسفانه یک نقطه ضعف بزرگ که در این نمایشگر دیده می‌شود، عدم پشتیبانی آن از رفرش‌ریت متغیر است. کاربر صرفا می‌تواند رفرش‌ریت را روی یکی از اعداد ۶۰، ۱۲۰ و ۱۴۴ هرتز تنظیم کند یا آن را روی حالت خودکار قرار دهد تا گوشی با توجه به محتوا، رفرش‌ریت را بین این سه میزان قرار دهد. این در حالی است که نمایشگر S21 اولترا برای کاهش مصرف انرژی می‌توانست به صورت خودکار رفرش‌ریت را بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز تغییر دهد و این قابلیت به خصوص برای یک گوشی گیمینگ بیشتر نیاز بود.

اما پوشش محافظی که ایسوس برای نمایشگر این گوشی در نظر گرفته، گوریلا گلس Victus است که تا به این لحظه با توجه به تست‌های صورت گرفته، عملکرد بسیار خوبی هم از خود به نمایش گذاشته. اما قابلیت هیجان‌انگیزتر، بهره‌مندی این گوشی از پوششی است که حتی در صورت تعریق انگشتان دست هم از سر خوردن آن‌ها جلوگیری می‌کند.

در رابطه با قدرت خنک‌کنندگی این محصول هم حرف‌های زیادی وجود دارد. در بسته‌بندی مدل‌های پرو و Ultimate، خنک‌کننده‌ی AeroActive Cooler 5 وجود دارد که طبق تست‌های خود ایسوس توانست دمای سطح گوشی و دمای چیپست را به ترتیب تا ۱۵ و ۱۰ درجه کاهش دهد که بسیار خوب است. روی این خنک کننده اما دو کلید فیزیکی، جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و پایه‌ای جهت نگه‌داشتن گوشی روی زمین نیز تعبیه شده. البته بدون این خنک‌کننده هم کاربر به تریگرهای AirTrigger 5 دسترسی خواهد داشت که نه فقط در بازی بلکه در کارهای معمولی نیز می‌توانند در حالت افقی، به عنوان میان‌بر حین گشت و گذار در گوشی مورد استفاده قرار بگیرند.

در رابطه با دوربین این گوشی هم چیز خاصی برای گفتن وجود ندارد چرا که معمولا در گوشی‌های گیمینگ، تمرکز روی دوربین منعطف نمی‌شود. با این حال ایسوس برای این گوشی از سه دوربین استفاده کرده که شامل دوربین اصلی ۶۴ مگاپیکسلی (سنسور IMX686 سونی) با گشودگی دیافراگم f/1.8، یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی فوق عریض با زاویه‌ دید ۱۲۵ درجه (بدون فوکوس خودکار) و یک سنسور ۵ مگاپیکسلی مخصوص عکاسی ماکرو می‌شوند.

کاملا مشخص است که ایسوس آنقدر روی دوربین گوشی تمرکز نکرده اما از طرفی در بهبود توان صوتی گوشی کاملا عملکرد درخشانی داشت. در این گوشی از جک ۳.۵ میلی‌متری استفاده شده که از قطعه‌ی ES9280AC Pro شرکت ESS با فناوری DAC چهارگانه بهره می‌برد. همچنین وجود امپلی‌فایر کلاس G در سیستم صوتی گوشی، امپدانس هدفون را به صورت خودکار تشخیص داده و به حالت صوتی متناسب با آن سوییچ می‌کند.

اما از لحاظ قدرت صوتی، گوشی به دو بلندگوی استریو در بخش جلویی مجهز شده که هر کدام از آن‌ها می‌توانند صدا را با ۲۱ درصد شدت بیشتر به نسبت قبل پخش کنند. اگر تمایل به استفاده از بلندگو یا هدست‌های بلوتوثی دارید، لازم است بدانید سیستم صوتی گوشی از کدک‌های LDAC ،AAC و aptX نیز پشتیبانی می‌کند. لازم به ذکر است طبق بررسی‌های وب‌سایت DXOMARK، تنها گوشی شیائومی می ۱۰S است که توانسته این گوشی را از لحاظ قدرت صوتی از پیش رو بردارد.

گوشی‌های سری راگ فون ۵ با اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض خود راهی بازار می‌شوند و کاربر می‌تواند بسته به سلیقه، از بین رابط کاربری ROG UI و Zen UI یکی را انتخاب کند (در خود تنظیمات گوشی). لازم به ذکر است راگ فون ۵ Ultimate در نسخه‌ی محدودی تولید می‌شود و اواخر امسال برای خرید در دسترس قرار خواهد گرفت. اما وقتی تمام نسخه‌های آن به فروش برسد، ایسوس دیگر آن را تولید نخواهد کرد. دو مدل دیگر احتمالا در سه ماه دوم امسال در بازارهایی که راگ فون ۳ در دسترس قرار داشت به فروش می‌رسند. قیمت این گوشی‌ها نیز به شرح زیر است:

راگ فون ۵ (۸/۱۲۸ گیگابایت): ۷۹۹ یورو (۹۵۱ دلار)

راگ فون ۵ (۱۲/۲۵۶ گیگابایت): ۸۹۹ یورو (۱۰۷۰ دلار)

راگ فون ۵ (۱۶/۲۵۶ گیگابایت): ۹۹۹ یورو (۱۱۸۹ دلار)

رگ فون ۵ پرو (۱۶/۵۱۲ گیگابایت): ۱۱۹۹ یورو ( ۱۴۲۷ دلار)

راگ فون ۵ Ultimate (التیمیت – ۱۸/۵۱۲ گیگابایت): ۱۲۹۹ یورو (۱۵۴۶ دلار)

شما عزیزان می‌توانید تصاویر بیشتر مربوط به این گوشی را در زیر مشاهده کنید.

منبع:‌ GSMArena

منبع متن: digikala