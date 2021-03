به‌نظر می‌رسد که اپل قصد دارد تا از دوربین‌های بسیار زیادی در هدست واقیعت افزوده‌ی خودش استفاده کند تا این هدست بتوانند در هنگام استفاده تجربه‌ی پیشرفته‌ای از واقعیت افزوده را خلق کند. علاوه‌بر این، گویا این دوربین‌ها در کاربرد‌های دیگری مانند کاربرد‌های بیومتریک هم استفاده خواهند شد.

باید بگوییم که این اطلاعات جدید درباره‌ی هدست واقعیت افزوده‌ی اپل توسط مینگ چی کو منتشر شده است. این شخص در گزارش خود به سرمایه‌گذاران در روز سه‌شنبه مدعی شده است که اپل قصد دارد تا از ۱۵ دوربین در هدست واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی خودش استفاده کند.

کو همچنین پیش‌بینی کرده است که اپل قصد دارد تا این هدست واقعیت ترکیبی را در سال ۲۰۲۲ عرضه کند. برای مقایسه باید بگوییم که هدست‌های واقعیت ترکیبی کنونی به‌طور معمول دارای دو تا پنج دوربین هستند و از این دوربین‌ها برای نمایش تصاویر محیط اطراف و تعامل کاربر با محیط اطرافش استفاده می‌کنند.

به نظر می‌رسد که بخش‌ عمده‌ی ماژول دارای هشت دوربین این هدست توسط Largan تأمین خواهد شد و گویا این دوربین‌ها در اطراف پخش قرارگیرنده بر روی سر این هدست قرار خواهند گرفت تا بتوانند که تصاویر محیط اطراف را برای خلق تجربه‌ی واقعیت مجازی به نمایشگر‌های این هدست منتقل کنند.

استفاده از این تکنولوژی و دوربین‌ها باعث می‌شود که کاربران بعد از قرار دادن این هدست بر روی چشمشان، بتوانند که تصاویر محیط اطرافشان را در نمایشگر‌های داخلی این هدست ببینند. علاوه‌بر پانزده دوربین، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این هدست دارای نمایشگر‌های MicroOLED و با رزولوشن بالا خواهد بود.

کو در گزارش خود می‌گوید که علاوه‌بر این ماژول دوربین هشت‌گانه، این هدست دارای یک ماژول دوربین شش‌گانه برای کاربرد‌های بیومتریک است. البته کو مشخص نکرده است که منظور او از این کاربر‌دهای بیومتریک چیست.

در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم که آیا این دوربین‌ها دارای کاربرد‌هایی برای حفظ امنیت کاربر مانند Face ID هستند یا که وظیفه‌ی اصلی این هدست‌ها ضبط ویژگی‌های صورت و حرکات بدن افراد اطراف شخص، برای استفاده از این اطلاعات وشبیه‌سازی آن‌ها در یک محیط مجازی است.

در نهایت یک دوربین باقی مانده از این پانزده دوربین به تشخیص محیط اطراف کاربر اختصاص داده خواهد شد. همچنین کو در گزارش منتشر شده در روز یکشنبه ادعا‌هایی را درباره‌ی هدست اپل مطرح کرده است. با توجه به صحبت‌های کو می‌توانیم بگوییم که اپل قصد دارد اولین نسل از هدست واقعیت ترکیبی خودش را در سال ۲۰۲۲ به بازار عرضه کند.

کو همچنین گفته است که این هدست دارای پردازنده‌ و حافظه‌ی داخلی خواهد بود. در نتیجه کاربران برای استفاده از این هدست مجبور نیستند که آن را به آیفون یا مک متصل کنند. با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد هدست واقعیت افزوده‌ی اپل یک دستگاه قابل حمل است، اما اپل قصد ندارد که آن را همانند یک تلفن همراه به بازار عرضه کند.

با توجه به مشخصات سخت‌افزاری بالای این هدست مانند نمایشگر‌های MicroLED و ماژول دوربین پانزده‌گانه، کو درباره‌ی نسل اول این هدست واقیعت مجازی یا واقیعت ترکیبی اپل می‌گوید: «تجربه‌‌ای که این هدست به صورت مجازی خلق می‌کند از تمامی هدست‌های واقعیت مجازی موجود به‌طرز شگفت‌انگیزی بهتر است.»

با وجود اینکه گزارش‌های قبلی از قیمت ۳۰۰۰ دلاری این هدست خبر می‌دادند، اما کو نظر دیگری را درباره‌ی این موضوع دارد و عنوان می‌کند که اپل قصد دارد تا قیمت این هدست را نزدیک به ۱۰۰۰ دلار در نظر بگیرد تا با این قیمت بتوانند تمامی هزینه‌های انجام شده برای طراحی پیچیده‌ی این هدست و ساخت آن را پوشش دهد.

علاوه‌بر این هدست واقعیت مجازی یا واقعیت ترکیبی، اپل قصد دارد تا از یک عینک واقعیت افزوده هم رونمایی کند. به نظر می‌رسد که این عینک واقعیت مجازی اپل دارای فناوری است که با استفاده از آن می‌تواند تصاویر گرافیکی خلق شده توسط کامپیوتر را بر روی محیط واقعی اطراف کاربر ایجاد کند.

به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد عینک واقعیت مجازی خود را کنار هدست واقعیت ترکیبی یا مجازی خود به فروش برساند و آن را در سال ۲۰۲۵ عرضه کند. حتی گفته شده است که اپل در حال کار کردن بر روی سیستم واقعیت مجازی مشابهی بر روی لنز‌های تماسی چشم است و قصد دارد تا این لنز‌ها را بعد از سال ۲۰۳۰ عرضه کند.

مینگ چی کو همچنین در این گزارش جدید پیش‌بینی‌ها خودش را درباره‌ی المان‌های اپتیکی به‌ کار رفته در مدل‌های بعدی آیفون تکرار کرد. او همچنین گفت که در سال ۲۰۲۱ اپل قصد دارد پوشش شیشه‌ای سیستم تشخیص چهره‌ی Face ID به کار رفته در آیفون را از شیشه به پلاستیک تبدیل کند.

او همچنین ادامه می‌دهد که اپل در سال ۲۰۲۲ قصد دارد تا در آیفون‌ها از یک سیستم یکپارچه لنز استفاده کند که این سیستم شامل لنز‌ها و موتور سیم‌پیچ مربوط صدا است. استفاده از این طراحی یکپارچه باعث می‌شود که اپل در فضای استفاده شده در آیفون توسط این قسمت صرفه‌جویی کند.

همچنین به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد تا لنز‌ تله‌فوتوی به کار رفته در مدل‌های پرچمدار آیفون‌های سال بعد را به‌روزرسانی کند و به جای لنز‌های با آرایه‌ی اپتیکی ۶P از لنز‌های جدید ۷P در این آیفون‌ها استفاده کند.

اپل در حال ساخت نمایشگرهای مخصوص هدست‌های واقعیت افزوده است

