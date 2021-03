طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده،‌ اپل در حال مذاکره با TSMC است تا با همکاری یکدیگر یک سایت تحقیق و توسعه برای تولید چیپست ۲ نانومتری تاسیس کنند. این چیپ‌ها قرار است در سال ۲۰۲۴ در تولید A18 Bionic استفاده شوند که در سری آیفون ۱۶ به کار گرفته می‌شود.

سال گذشته اپل با معرفی آیفون ۱۲ مجهز به چیپ A14 Bionic به اولین تولید کننده گوشی‌های هوشمند تبدیل شد که از چیپ ۵ نانومتری در محصولاتش بهره می‌گیرد. فرایند تولید چیپست‌ها ارتباط مستقیمی با تعداد ترانزیستورهای گنجانده شده در هر میلی‌متر مربع دارد و هر چه عددی که با واحد نانومتر سنجیده می‌شود کمتر باشد، چیپ مورد نظر تعداد ترانزیستورهای بیشتری را در خود جای می‌دهد.

تعداد ترانزیستور بیشتر به معنی افزایش قدرت پردازش و کاهش مصرف انرژی چیپست است. برای مثال، چیپ A13 Bionic که با فناوری ۷ نانومتری تولید شده حدود ۹۰۰ ترانزیستور را در هر میلی‌متر جای می‌دهد که در مجموع میزان ترانزیستورهای آن به ۸.۵ میلیارد می‌رسد.

A14 Bionic که با فناوری ۵ نانومتری تولید شده، در هر میلی‌متر مربع ۱۳۴ میلیون ترانزیستور را جای می‌دهد و در مجموع تعداد ترانزیستورهای آن ۱۱.۸ میلیارد است. پیشرفت این چیپست در بخش تراکم ترانزیستورها نسبت به A13 Bionic حدود ۴۹ درصد افزایش داشته است.

TSMC به عنوان بزرگترین تولید کننده چیپست در دنیا، قرار است در سال جاری تولید چیپست‌های ۳ نانومتری را آغاز کند. انتظار می‌رود این نسل جدید از چیپست‌ها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مصرف انرژی کمتر و ۱۰ تا ۱۵ درصد سرعت پردازشی بیشتری داشته باشند.

با توجه ادعای PatentlyApple، کمپانی TSMC قصد دارد تولید چیپ‌های ۳ نانومتری را به کارخانه خود در بائوشان در سینچو تایوان منتقل کند. این اقدام می‌تواند به این معنا باشد که TSMC خود را برای دریافت سفارش بسیار بزرگی برای تولید چیپ‌های ۳ نانومتری برای کمپانی اینتل آماده می‌کند.

DigiTimes در ماه ژانویه گزارشی منتشر کرد که مدعی بود اینتل قرار است جایگاه هواوی را در میان مشتریان TSMC بگیرد. هواوی پس از اپل، دومین مشتری بزرگ این کمپانی بود، اما اکنون به دلیل تحریم‌های آمریکا در تامین چیپست‌های خود با مشکل مواجه است.

بر خلاف سال‌های گذشته که اینتل تولید محصولات فرعی خود را به TSMC می‌سپرد، امسال قرار است تولید چیپ‌های رده بالای ۳ نانومتری خود را به این تامین کننده تایوانی بسپارد. همچنین در این گزارش اعلام شده اپل به عنوان بزرگترین مشتری این شرکت، برای تولید و تجهیز یک سایت تحقیق و توسعه مرتبط با تولید چیپست ۲ نانومتری، با TSMC در حال مذاکره است.

اپل پیش از این با TSMC برای تولید چیپ‌های ۳ نانومتری که قرار است در سال آینده میلادی و در خانواده آیفون ۱۴ استفاده شوند به توافق رسیده. اما مذاکرات جدید احتمال تولید چیپست ۲ نانومتری در سال ۲۰۲۴ را تقویت می‌کند. اگر اپل روند کنونی تولید آیفون‌هایش را ادامه دهد، در این سال آیفون ۱۶ با چیپ A18 Bionic معرفی خواهد شد.

البته در دنیای تکنولوژی، بازه زمانی سه ساله چندان هم آینده نزدیک محسوب نمی‌شود و شاید بهتر باشد از حالا امیدوارانه منتظر چنین سخت افزاری نباشیم. ممکن است تا آن زمان TSMC از دسترسی به یکی از عوامل کلیدی که نقش مهمی در تولید چیپست‌هایش دارند محروم شود.

بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که صنعت نیمه رسانا‌ها در تایوان تنها به اندازه‌ای به منابع آب دسترسی دارد که تا ماه مه (اردیبهشت) بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. این زمان دقیقا زمانی است که انتظار می‌رود بارش‌های موسمی به خشک‌سالی کم‌نظیری که در ۵۶ سال گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده است، پایان دهد.

کمپانی TSMC استفاده خود از آب را کاهش داده و مخازن خود را با مخازن کوچکتر جایگزین کرده تا با محدودیت‌های جدید سازگارتر باشند، اما اگر در فصل بهار و تابستان بارش‌ها در تایوان به اندازه کافی نباشد، ممکن است مشکلات این کمپانی و حتی این کشور همچنان ادامه پیدا کند.

ساخت مداری به اندازه ۳۰ سانتی‌متر به حدود ۲۲۰۰ گالن (۸۳۰۰ لیتر) آب نیاز دارد. میزان بارش‌ها در شهر سینچو که محل استقرار TSMC است، در سال ۲۰۲۰ تقریبا نصف سال پیش از آن بود. این کشور با ذخیره ۷۰۱ میلیون تن آب، تنها تا ماه مه می‌تواند نیاز خود را تامین کند و مصرف آب سالانه آن معادل ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تن است.

