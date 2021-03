طی ماه‌های گذشته شایعات مختلفی در مورد گوشی تاشو شیائومی مطرح شده است. اما حالا یکی از افشاگران مشهور اعلام کرده که این گوشی شیائومی می میکس ۴ پرو مکس نام دارد و مانند گلکسی زد فولد ۲ نمایشگر آن به سمت داخل تا می‌شود.

در همین زمینه می‌توانیم به تصاویر ثبت شده از مدل اولیه‌ی یک گوشی تاشو اشاره کنیم که چند ماه قبل منتشر شدند و در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. همچنین نباید رویت یک گوشی تاشو با شماره مدل M2011J18C در سایت رگولاتوری چین را از قلم بیندازیم. با این حال، به گفته‌ی راس یانگ به نظر می‌رسد در سال جاری میلادی شاهد معرفی سه گوشی تاشو از طرف شیائومی خواهیم بود.

در رابطه با شیائومی می میکس ۴ پرو مکس گفته می‌شود نمایشگر آن را شرکت China Star تولید کرده و بنابراین شیائومی ظاهرا از نمایشگر ساخت سامسونگ استفاده نکرده است. پیش‌بینی می‌شود که نمایشگر اصلی این گوشی از اندازه‌ی ۸.۰۳ اینچی بهره می‌برد و رفرش ریت آن به ۹۰ یا ۱۲۰ هرتز می‌رسد. در رابطه با نمایشگر بیرونی هم می‌توانیم انتظار اندازه‌ی ۶.۳۸ اینچی را داشته باشیم.

این افشاگر همچنین اعلام کرده که گوشی موردنظر از سنسور ۱/۱.۲۸ اینچی IMX700y سونی و دوربین پریسکوپی با زوم ۱۰ برابری بهره می‌برد. همچنین باید انتظار استفاده از باتری بزرگ، پشتیبانی از سرعت شارژ بالا و البته قیمت هنگفت را داشته باشیم.

البته به نظر می‌رسد یکی دیگر از گوشی‌های تاشو شیائومی از نمایشگر ساخت سامسونگ بهره می‌برند و برای محافظت هم از شیشه‌ی فوق نازک موسوم به UTG استفاده می‌کند. سومین گوشی تاشو شیائومی هم احتمالا مبتنی بر نمایشگر تاشو بیرونی خواهد بود.

