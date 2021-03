اینطور که به نظر می‌رسد، عدم وجود تقاضای کافی برای خرید کوچک‌ترین مدل از پرچم‌داران جدید اپل یعنی آیفون ۱۲ مینی، شرکت آمریکایی را مجاب کرده تا تولید این محصول را به شکل محسوسی کاهش دهد.

اپل اواخر سال گذشته از گوشی‌های سری آیفون ۱۲ در چهار مدل رونمایی کرد که در این بین، شاهد حضور یک گوشی ۵.۴ اینچی تحت عنوان آیفون ۱۲ مینی نیز بودیم. اپل این گوشی را در نتیجه‌ی عملکرد موفقیت آمیز آیفون SE 2020 راهی بازار کرد تا بلکه توجه کاربران بیشتری را به گوشی کوچک خود جلب کند اما هیچ چیز طبق برنامه‌های شرکت پیش نرفت. اگرچه گوشی‌های کوچک طرفداران زیادی دارند اما تعداد آن‌ها در مقایسه با کاربرانی که گوشی‌هایی با نمایشگر بزرگ را می‌پسندند آنقدر کم هست که اکنون اپل تصمیم دارد تولید آیفون ۱۲ مینی را تا حد زیادی کاهش دهد.

به گزارش وب‌سایت Nikkei Asia، در کشور آمریکا، فروش گوشی آیفون ۱۲ مینی با افت محسوسی مواجه بوده. در نتیجه اپل از خطوط تولید درخواست کرده تا تولید این محصول را در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش دهند. اینطور که به نظر می‌رسد، تقاضا برای این گوشی افت محسوسی داشته و اصلا مطابق انتظارات اپل پیش نرفت.

وب‌سایت Nikkei Asia به این موضوع اشاره کرده که اپل سال گذشته از تامین‌کنندگان خود در آسیا خواسته تا برای نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱، قطعات کافی برای تولید ۹۶ آیفون (از جمله آیفون ۱۱ و SE) فراهم کنند. در حالی که اکنون تولید ۷۵ میلیون آیفون برای نیمه‌ی اول امسال در دستور کار اپل قرار گرفته که در این کاهش ۲۰ درصدی، آیفون ۱۲ مینی متهم ردیف اول بوده.

طبق گفته‌ی یکی از تحلیل‌گران جی‌پی مورگان (JP Morgan) در ماه فوریه، اپل احتمالا تولید آیفون ۱۲ مینی را بعد از عرضه‌ی سری آیفون ۱۳ متوقف خواهد کرد و این نشان می‌دهد کوچک‌ترین عضو از خانواده‌ی آیفون‌های کنونی اصلا طرفدار زیادی ندارد. البته یکی از مشکلات بزرگی که گریبان‌گیر این گوشی شده، باتری بسیار کم‌ظرفیت آن است که باعث می‌شود گوشی حتی یک روز را هم دوام نداشته باشد و خب این چیزی نیست که کاربران از یک پرچم‌دار انتظار داشته باشند.

آیفون ۱۲ مینی طرفدار ندارد!

البته به نظر می‌رسد فعلا تولید آیفون ۱۲ مینی به طور کامل متوقف نخواهد شد، اما اپل بیش از این نمی‌خواهد وقت و هزینه‌ی خود را صرف این محصول کند. به جای آن، به نظر می‌رسد سه مدل دیگر یعنی آیفون ۱۲ و مدل پرو و پرو مکس همچنان با تقاضای زیادی مواجه هستند بنابراین منطقی است که تمرکز شرکت روی ساخت این سه گوشی باشد و فاکس‌کان هم که مسئول مونتاژ و ارسال گوشی‌های سری آیفون ۱۲ به حساب می‌آید، از ماه ژانویه‌ی امسال تاکنون با سفارشات زیادی مبنی بر تولید سه مدل یاد شده مواجه شده.

البته این اتفاقات شاید برای اپل خوشایند نباشند اما اگر منطقی به آن نگاه کنیم می‌بینیم که در این دوره، نه تنها گوشی کوچک استفاده‌ی کاربردی خاصی برای کاربران ندارد، بلکه اگر هم اینطور باشد، باتری بسیار کم‌ظرفیتی که برای آن در نظر گرفته می‌شود کاربران را از خرید آن منصرف خواهد کرد. در دوره‌ای که شرکت‌ها برای پاسخ‌گویی هرچه بیشتر به نیاز کاربران به تولید گوشی‌های تاشو روی آورده‌اند تا نمایشگرهای بزرگ‌تری را در قالب یک گوشی کوچک تولید کنند، طبیعی است یک گوشی ۵.۴ اینچی نمی‌تواند محبوب باشد.

دلیل اینکه آیفون SE 2020 توانست تا این اندازه محبوب باشد و سهم بزرگی از میزان فروش آیفون‌ها را به خود اختصاص دهد در حالی که به نمایشگری ۴.۷ اینچی با حواشی بسیار زیاد و باتری ناامیدکننده مجهز شده، قیمت پایه ۳۹۹ دلاری آن است. اما آیفون ۱۲ مینی با قیمت حدودا ۷۰۰ دلار به فروش می‌رسد و همین موضوع خرید آن را کاملا غیرمنطقی می‌کند.

مادامی که شرک‌ها نتوانند فکری به حال باتری گوشی‌های کوچک کنند، به نظر می‌رسد تولید آن‌ها اصلا کار منطقی نباشد. این دقیقا همان چالشی بود که باعث شد ردمی از تولید محصولی برای رقابت با آیفون ۱۲ مینی دست بکشد چرا که نمی‌توان درون یک گوشی با ابعاد کوچک‌تر از ۶ اینچ، از یک باتری بزرگ استفاده کرد. مگر اینکه با اضافه کردن حواشی، اندازه‌ی کلی گوشی را برای تعبیه‌ی یک باتری بزرگ‌تر افزایش داد. در غیر این صورت اگر شرکت‌ها بخواهند به تولید گوشی کوچک بپردازند، حتما باید قابلیت‌های جذابی را در آن قرار دهند که آیفون SE 2020 مثال بسیار خوبی است. یک گوشی شبه‌پرچم‌دار با قیمت پایه ۳۹۹ دلار.

حال مهم‌ترین سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اپل باز هم به تولید گوشی‌های کوچک ادامه می‌دهد یا خیر؟ طبق شنیده‌ها و شایعات مختلف، سری آیفون ۱۳ از لحاظ اندازه‌ی نمایشگر و تعداد، کاملا مشابه آیفون ۱۲ خواهد بود. اگر این گفته‌ها حقیقت داشته باشد یعنی شاهد حضور آیفون ۱۳ مینی نیز خواهیم بود. اما اگر اینطور باشد، یا اپل قیمت آن را بسیار کاهش خواهد داد و یا قابلیت‌های بسیار جذابی را به آن اضافه می‌کند. در غیر این صورت یک پرچم‌دار معمولی چیز خاصی برای عرضه ندارد که گوشی‌های پرچم‌دار کنونی آن را در اختیار کاربران قرار نداده باشند و صرفا افزایش قدرت پردازشی، آن هم به اندازه‌ی نامحسوس قرار نیست جذابیتی به گوشی اضافه کند.

نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا فکر می‌کنید گوشی‌های کوچک باید در برنامه‌ی تولید شرکت‌ها قرار داشته باشند؟

آیا اپل باید تولید آیفون ۱۲ مینی را متوقف کند؟

منبع: PhoneArena

منبع متن: digikala