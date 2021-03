اپل قصد دارد به‌زودی از هدفون بی‌سیم ایرپادز ۳ به عنوان جانشین ایرپادز کنونی رونمایی کند. در همین راستا امروز تصاویری از این محصول منتشر شده که از طراحی نزدیک آن به ایرپادز پرو خبر می‌دهند.

از زمانی که اپل ایرپادز را راهی بازار کرده حدودا ۲ سال می‌گذرد اما با این حال هدفون بی‌سیم اپل توانسته بدون مشکل با بهترین‌های بازار رقابت کند و به همراه مدل قدرتمندتر خود یعنی ایرپادز پرو، به عنوان محبوب‌ترین هدفون‌های بی‌سیم بازار شناخته می‌شوند. اما با این حال ۲ سال زمان زیادی است و انتظار داریم مدل جدیدی از این محصول رونمایی و راهی بازار شود که خوشبختانه این اتفاق در شرف رخ دادن است.

تا به این لحظه خبرهای زیادی در این رابطه منتشر شده که اپل قصد دارد به‌زودی از هدفون بی‌سیم جدید خود تحت عنوان ایرپادز ۳ رونمایی کند. هدفونی که گفته می‌شود طراحی آن تا حد زیادی شبیه به ایرپادز پرو کنونی خواهد بود و تصاویری هم که اخیرا از آن منتشر شده، صحت این گفته‌ها را تایید کرده است.

تصاویر اخیر را افشاگری با نام DuanRui در توییتر با کاربران به اشتراک گذاشته. جالب اینجاست که این تصاویر با آنچه که وب‌سایت GizmoChina از یک تامین‌کننده‌ی ناشناس اپل دریافت کرده بود کاملا مطابقت دارند. تصاویری که گفته می‌شود طراحی نهایی ایرپادز ۳ را نشان می‌دهند. اگر این گفته‌ها حقیقت داشته باشد، باید طراحی این محصول را تا حد زیادی الهام گرفته از ایرپادز پرو کنونی بدانیم.

با در نظر گرفتن اینکه تصاویر منتشر شده در واقع طراحی نهایی ایرپادز ۳ را نشان می‌دهند، باید بگوییم کاربران اینبار با خرید این محصول، با گجتی جمع و جورتر روبرو خواهند بود که از کیس کوچک‌تری نیز بهره می‌برد. اینطور که به نظر می‌رسد، این باید یکی از بهترین هدفون‌هایی باشد که در سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود اما نباید فراموش کرد یک مدل پرو از آن هم در دست ساخت قرار دارد که نهایت تلاش اپل را در ساخت یک هدفون بی‌سیم را به نمایش خواهد گذاشت و تفاوت‌هایی نیز با ایرپادز ۳ خواهد داشت.

همانطور که گفته شد، ایرپادز ۳ طراحی بسیار مشابهی به نسبت ایرپادز پرو دارد، اما یک تفاوت بین آن‌ها، سری‌های سیلیکونی است که در ایرپادز پرو شاهد آن بودیم. از این منظر، محصول مورد نظر کاملا مشابه نسل قبل خود است که باعث می‌شود هدفون به خوبی مدل پرو در کاهش صدای محیطی موثر نباشد. اما در بخش داخلی، به احتمال زیاد شاهد یک چیپ صدای ارتقا یافته خواهیم بود که باعث می‌شود صدا با حجم و کیفیت بیشتری به گوش کاربر برسد. همچنین گفته می‌شود یک باتری بزرگ‌تر هم برای این محصول در نظر گرفته خواهد شد اما فعلا از صحت این موضوع بی‌خبریم تا خبری رسمی یا موثق‌تر در این رابطه منتشر شود.

اما آنچه که تا به اینجای کار در رابطه با ایرپادز ۳ مسلم به نظر می‌رسد، عدم پشتیبانی آن از قابلیت بسیار جذاب حذف نویز است که هیچوقت شاهد استفاده از آن در هدفون‌های ایرپادز نبودیم و نسل جدید هم متاسفانه از این قاعده مستثنی نخواهد بود. چرا که اپل این قابلیت را برای ایرپادز پرو و مدل‌های جدید آن در نظر گرفته که قیمت بیشتری هم به همین خاطر (و یک سری قابلیت‌های دیگر) دارند.

انتظار می‌رود اپل به‌زودی از هدفون بی‌سیم خود رونمایی کند چرا که شایعات و خبرهای اخیر از ۲۳ مارس (۳ فروردین) به عنوان تاریخ رونمایی از این محصول یاد کرده‌اند. حال باید دید واکنش اپل به این شایعات چیست چون اگر درست باشند، به احتمال زیاد طی یکی دو هفته‌ی آینده باید خبرهایی در این رابطه بشنویم.

