در حالی که کمتر از دو هفته به معرفی گوشی‌های وان‌پلاس ۹ در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین) مانده است، به لطف سایت آلمانی WinFuture که رندرهای رسمی این دو گوشی را منتشر کرده، حالا با خیال راحت می‌توانیم به تمام جزئیات طراحی این دو گوشی بپردازیم.

با وجود اینکه وان‌پلاس به ساخت گوشی‌های جذاب و قدرتمند شهرت دارد، اما در زمینه‌ی دوربین نسبت به رقبای اصلی خود چندان به چشم نمی‌آید. اما در سال ۲۰۲۱، این شرکت از طریق همکاری با هاسلبلاد قصد دارد کیفیت دوربین‌های سری وان‌پلاس ۹ را متحول کند.

در ماژول دوربین وان‌پلاس ۹ پرو ۴ دوربین اصلی، فلش LED، میکروفون و ظاهرا سیستم فوکوس خودکار لیزری دیده می‌شود. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۵۰ مگاپیکسلی IMX789 سونی است و در کنار آن شاهد دوربین اولترا واید هستیم که به نظر می‌رسد عکس‌های بدون اعوجاج بصری را می‌تواند ثبت کند. همچنین باید به دوربین ماکرو و دوربین تله‌فوتو با زوم ۳٫۳ برابری هم اشاره کنیم.

وان‌پلاس برای این گوشی از نمایشگر ۶٫۷ اینچی خمیده استفاده کرده که رفرش ریت آن به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. همانطور که در تصاویر رندر آن می‌توانید ببینید، در اطراف این نمایشگر حاشیه‌های بسیار باریکی قرار دارد. از دیگر ویژگی‌های آن نباید بهره‌گیری از اسنپدراگون ۸۸۸ را از قلم بیندازیم. انرژی این گوشی از طرف باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود که از شارژ سیمی ۶۵ واتی و شارژ بی‌سیم ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند.

هنوز در مورد قیمت مدل پرو گزارش موثقی منتشر نشده ولی بدون شک با گوشی گران‌قیمتی سروکار خواهیم داشت. به همین خاطر کاربرانی که به دنبال گوشی ارزان‌تری هستند، احتمالا وان‌پلاس ۹ می‌تواند توجه آن‌ها را جلب کند. این گوشی از نمایشگر ۶٫۵ اینچی تخت بهره می‌برد و در ماژول دوربین آن به جای ۴ دوربین فقط ۳ دوربین تعبیه شده است.

البته این گوشی کماکان مبتنی بر اسنپدراگون ۸۸۸ است. گفته می‌شود ظرفیت باتری آن هم تقریبا ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت است و از شارژ سریع ۶۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند. حتی به نظر می‌رسد برخی از دوربین‌ها هم مشابه مدل پرو هستند.

کاربران برای خرید وان‌پلاس ۹ از بین رنگ‌های مشکی، آبی و گرادیان بنفش می‌توانند دست به انتخاب بزنند. اما برای خرید وان‌پلاس ۹ پرو باید به رنگ‌های سبز، نقره‌ای و مشکی بسنده کنند. همانطور که گفتیم هنوز قیمت این گوشی‌ها فاش نشده ولی احتمالا طی روزهای آینده، اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع منتشر خواهد شد.

