همان‌طور که پیش‌بینی‌های اواخر سال ۲۰۲۰ نشان می‌داد، با افزایش تقاضا و تولید آسان‌تر، در ابتدای سال ۲۰۲۱ با افزایش قیمت پنل‌های LCD مواجه هستیم.

همه چیز از اعلام سامسونگ و «ال‌جی دیسپلی» (LG Display) برای پایان خط تولید پنل‌های LCD و جایگزینی آن با «اولد» (OLED) آغاز شد. سپس همه‌گیری کرونا در ابتدا با توجه به ترس از رکود اقتصادی قیمت‌ها را به شدت کاهش داد اما در ادامه مشخص شد که قرنطینه‌ی خانگی تقاضا برای تلویزیون را افزایش داده است. بدین ترتیب قیمت‌ها در ماه جولای دوباره شروع به رشد کردند و در ابتدا به آرامی شتاب گرفتند اما تا پایان سال رشد بیش از ۵۰ درصدی را شاهد بودند.

در یکی از پیش‌بینی‌ها «باب او برین» (Bob O’Brien) از «زنجیره‌ی تأمین دیجیتال» (DSCC) با اشاره به اینکه قیمت‌ها حداقل در سه ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ افزایش خواهد بود، گفته بود: «در حالی که به طور معمول سه ماهه‌ی نخست سال میلادی، آغاز کاهش برای خرید تلویزیون است، اما با توجه قطع برق در خط تولید NEG که با مشکلات در خط تولید شیشه‌های نسل ۱۰.۵ در Corning همراه شده است، انتظار نمی‌رود که قیمت در اوایل سال ۲۰۲۱ کاهشی باشد.»

همین‌طور هم شد. ادامه‌ی تقاضای شدید و نگرانی در مورد کمبود شیشه در پی قطع برق در NEG منجر به افزایش پیوسته‌ی قیمت پنل تلویزیون LCD در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ شده است. حتی اعلام سازندگان کره‌ای پنل تلویزیون مانند سامسونگ (Samsung) و ال‌جی (LG) مبنی بر حفظ ال‌سی‌دی و تأخیر در برنامه‌ریزی قبلی برای پایان دادن به خط تولید LCD هم مانع از افزایش قیمت‌ها نشده است.

قیمت پنل تلویزیون‌ها در سه ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سه ماهه‌ی دوم ۲۰ درصد و در سه ماهه‌ی چهارم نسبت به سوم ۲۷ درصد افزایش داشته است و انتظار می‌رود که این میزان در فصل نخست ۲۰۲۱ هم ۹ درصد دیگر افزایش یابد.

نمودار موجود، پیش‌بینی قیمت‌ها در ماه‌های آینده را هم دربر می‌گیرد و نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱ به بالاتری میزان می‌رسد. همچنین دیده که می‌شود در سه ماهه‌ی چهارم قیمت‌ها برای هر نوع اندازه‌ی صفحه نمایش افزایش یافته است و این موضوع برای سایز ۳۲ تا ۵۵ اینچ بسیار شدیدتر است. از سوی دیگر با ۱۹ و ۸ درصد رشد، پنل‌هایی با سایز ۶۵ تا ۷۵ اینچ شاهد رشد کم‌تری بوده‌اند.

هرچند با شتاب کم‌تر، اما این نرخ در نیمه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ هم افزایشی خواهد بود و قیمت پنل‌ها را به بالاترین میزان خود می‌رساند و انتظار نمی‌رود که پس از آن قیمت به پایین‌ترین میزان یعنی اوایل سال ۲۰۲۰ نزدیک شود. گفته می‌شود که یکی از علل این افزایش تقاضا، همه‌گیری کرونا و تقاضا برای استفاده‌ی بیش‌تر از سرگرمی‌های خانگی از جمله تلویزیون بوده است. طبق پیش‌بینی‌ها علاوه بر قیمت پنل به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعات، قیمت تلویزیون هم در سه ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ در بالاترین میزان قرار می‌گیرد به طوری که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش خواهد داشت.

افزایش قیمت اخیر حتی بیش از آخرین افزایش چشمگیر است که در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد و تا سال پس از آن، افزایشی ۴۸ درصدی را برای قیمت‌ها شاهد بودیم. اما اکنون طبق پیش‌بینی‌ها در بهار ۲۰۲۱ قیمت‌ها به بالاترین میزان خود می‌رسد و نسبت به بهار سال گذشته، قیمت‌ها به طور متوسط ۶۷ درصد افزایش خواهد داشت. بنابراین حتی با وجود اینکه طبق پیش‌بینی‌ها در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ قیمت‌ها روند نزولی خواهند داشت، اما به کم‌ترین میزان سال گذشته حتی نزدیک هم نمی‌شوند.

این موضوع شاید حتی عجیب به نظر برسد زیرا با توجه به افزایش تمرکز بر فناوری اولد، پیش‌بینی‌های گذشته‌ی بیش‌تر ناظران از کاهش سرمایه‌گذاری بر روی LCD حکایت داشت. اما اکنون درحالی که سرمایه‌گذاری در چین به شکل فزاینده‌ای به سمت OLED رفته و سازندگان کره‌ای هم که صنعت LCD در اختیار آن‌هاست، از پایان کار آن خبر داده بودند، تقاضای گسترده در سال ۲۰۲۰ نشان داد که ارزیابی‌های گذشته زودهنگام بوده است و LCD عمر زیادی دارد.

از سوی دیگر تلاش LG برای تولید White OLED در گوانگژو و تلاش بسیاری از سازندگان دیگر برای افزایش بازده نمایشگرهای اولد در تلفن‌های هوشمند، به صنعت یادآوری کرد که ساختن این پنل‌ها دشوار است و هزینه‌ی آن به مراتب بالاتر از LCD است. در نهایت هم ظهور فناوری نور پس‌زمینه‌ی Mini-LED، به عنوان یک قهرمان عملکردی برای فناوری LCD کنونی، فناوری OLED را به چالش کشیده است.

بدین ترتیب اگرچه تقاضا برای OLED افزایش یافته است، اما چون ظرفیت تولید این فناوری تنها کمتر از ۵ درصد رشد داشته، انتظار می‌رود که LCD تا زمانی که ظرفیت جدید اضافه نشود، همچنان به طور فزاینده‌ای عرضه شود.

