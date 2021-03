گلکسی M12 با نمایشگر ۹۰ هرتزی و قیمت ۱۵۰ دلار معرفی شد

سامسونگ با عرضه‌ی گوشی‌های سری M کاربران طرفدار گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی جذاب را هدف گرفته است. این گوشی‌ها را می‌توان پاسخ سامسونگ به محصولات شیائومی و ریلمی در نظر گرفت. در هر صورت ساعاتی قبل سامسونگ از گوشی گلکسی M12 رونمایی کرد که با وجود داشتن ویژگی‌های جذاب، با قیمت پایه‌ی ۱۵۰ دلاری راهی بازار هند می‌شود.

جدیدترین گوشی سامسونگ از نمایشگر ۶.۵ اینچی LCD با رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره می‌برد. درون بدنه‌ی آن باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تعبیه شده که از شارژ سریع ۱۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند. برای مقایسه می‌توانیم به رقیب این گوشی یعنی ردمی نوت ۱۰ اشاره کنیم که مبتنی بر باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و از نمایشگر اولد ۶۰ هرتزی استفاده می‌کند.

قلب تپنده‌ی این گوشی، تراشه‌ی اگزینوس ۸۵۰ است که برخی از گوشی‌های سری گلکسی A از آن بهره می‌برند. این تراشه حدودا دو سال قبل معرفی شده و از نظر مشخصات، ضعیف‌تر از اسنپ‌دراگون ۶۷۸ موجود در ردمی نوت ۱۰ محسوب می‌شود. البته اگزینوس ۸۵۰ یک تراشه‌ی ۸ نانومتری است ولی اسنپدراگون ۶۷۸ با فناوری ساخت ۱۱ نانومتری تولید شده است.

در پنل پشتی این گوشی دوربین چهارگانه دیده می‌شود. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی نیز وجود دارد. در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل هم یک دوربین ۸ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

کاربران برای خرید گوشی گلکسی M12 از بین دو ظرفیت حافظه رم و حافظه داخلی می‌توانند دست به انتخاب بزنند. مدل ۴/۶۴ گیگابایتی فقط ۱۵۰ دلار قیمت دارد و کاربران هندی برای خرید مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی باید ۱۸۵ دلار بپردازند. هنوز مشخص نیست که آیا این گوشی به دیگر بازارها هم راه پیدا می‌کند یا نه.

