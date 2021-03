بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، شرکت اوپو از جدیدترین پرچم‌دار خود به نام فایند ایکس ۳ پرو رونمایی کرد که از ویژگی‌های قابل توجهی بهره می‌برد و در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

این گوشی مجهز به نمایشگر به نمایشگر ۶.۷ اینچی امولد با رزولوشن QHD+ است و رفرش ریت آن هم با توجه به شرایط مختلف از ۵ هرتز به ۱۲۰ هرتز می‌رسد. در پنل پشتی آن شاهد ماژول دوربین مبتنی بر طراحی خاصی هستیم که درون آن ۴ دوربین تعبیه شده است.

دوربین اصلی و اولترا واید مبتنی بر سنسور ۵۰ مگاپیکسلی IMX766 سونی هستند. همچنین باید به دوربین تله‌فوتو ۱۳ مگاپیکسلی با زوم هیبریدی ۵ برابری و ماکرو ۳ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. البته این دوربین ماکرو به کاربران اجازه می‌دهد که تا ۶۰ برابر زوم کنند. در حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.





این گوشی از شارژ بی‌سیم ۳۰ واتی پشتیبانی می‌کند و از طریق استند اختصاصی، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در عرض ۸۰ دقیقه به طور کامل شارژ می‌شود. همچنین این گوشی از شارژ سیمی ۶۵ واتی هم پشتیبانی می‌کند که می‌تواند در عرض ۱۰ دقیقه شارژ باتری را از ۰ به ۴۰ درصد برساند.

به لطف تراشه‌ی اسنپدراگون ۸۸۸، کاربران اوپو فایند ایکس ۳ پرو می‌توانند از اینترنت ۵G هم استفاده کنند. کاربران برای خرید این گوشی باید به ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بسنده کنند. اوپو فایند ایکس ۳ پرو از تاریخ ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) با قیمت ۱۱۴۹ یورو راهی بازار می‌شود.

محصولات برنده و بازنده‌ی اوپو در سال ۲۰۲۰

منبع: GSM Arena

The post اوپو فایند ایکس ۳ پرو با دو دوربین ۵۰ مگاپیکسلی معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala