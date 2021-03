با توجه به رندرهای منتشر شده، ظاهرا هواوی قصد دارد در طراحی گوشی هواوی P50 پرو ۵G از ماژول دوربین بسیار بزرگی استفاده کند که شاید تاکنون در هیچ گوشی دیگری شاهد ماژولی به این اندازه نبودیم.

هواوی مدت‌هاست که زیر فشار سنگین تحریم‌های آمریکا قرار دارد که شامل تحریم نرم‌افزاری گوگل و همچنین ارسال تراشه می‌شود. این تحربم‌ها باعث شده شرکت چینی که روزی رویای تبدیل شدن به برترین تولیدکننده‌ی گوشی هوشمند در جهان را در سر می‌پروراند، اکنون به یک شرکت معمولی تبدیل شود. اما با این حال هواوی از ساخت گوشی‌ دست نمی‌کشد و اتفاقا قرار است طبق عادت، از پرچم‌داران سری P50 نیز رونمایی کند.

در رابطه با گوشی‌های سری P50 خبرهای زیادی شنیدیم و بنابراین می‌توانیم از این بابت که هواوی آن‌ها را تولید و عرضه می‌کند مطمئن باشیم. مدت‌هاست که هواوی به خاطر استفاده از دوربین‌های بسیار قدرتمند در پرچم‌دارهایش معروف شده و معمولا در وب‌سایت DXOMARK هم رتبه‌ی نخست را با اختلاف تصاحب می‌کند.

حال به نظر می‌رسد با سری P50 هم این اتفاق قرار است رخ دهد چرا که پیش‌تر شنیده بودیم مدل پرو از این سری به بزرگ‌ترین سنسور دوربین مجهز می‌شود. از طرفی امروز هم تصاویری منتشر شد که نشان می‌دهد ماژول دوربین هواوی P50 پرو بزرگ‌تر از آن چیزی است که معمولا در گوشی‌های هوشمند کنونی شاهد هستیم.

اگر تصاویر منتشر شده حقیقت داشته باشد، P50 پرو ۵G را نباید یک گوشی بدانیم، بلکه باید یک دوربین عکاسی با قابلیت‌های گوشی هوشمند به حساب بیاوریم چرا که ماژول آن به طرز عجیبی بزرگ است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که این ماژول احتمالا میزبان دو دوربین با سنسورهای بزرگ خواهد بود. حداقل این چیزی است که با نگاهی به ظاهر آن می‌توانیم متوجه شویم.

متاسفانه Steve Hemmerstoffer، شخصی که این تصاویر را منتشر کرده هم اطلاعات زیادی در رابطه با جزئیات دوربین این محصول در اختیار نداشته تا با کاربران به اشتراک بگذارد. البته بعید به نظر می‌رسد پرچم‌داری نظیر P50 پرو فقط از دو دوربین بهره ببرد. با این حال باید منتظر ماند و دید سایر سنسورها در صورت وجود، در کجای این ماژول قرار می‌گیرند و چه مشخصاتی دارند.

دوربین هواوی P50 احتمالا بزرگترین سنسور را بین گوشی‌های موبایل خواهد داشت

نمایشگر این گوشی ۶.۶ اینچی است و از گوشه‌های خمیده‌ای بهره می‌برد. همانطور که از تصاویر پیداست، حواشی بالا و پایین گوشی نیز به شکل محسوسی کاهش داشته تا بدین ترتیب نمای جلوی P50 پرو بسیار زیبا و چشم‌نواز باشد. با توجه به حفره‌ی کوچک در مرکز نمایشگر برای تعبیه‌ی دوربین سلفی، می‌توان نتیجه گرفت هواوی برخلاف سال گذشته، قصد ندارد از دوربین سلفی دوگانه در مدل پرو امسال استفاده کند. همچنین در این نمایشگر، سنسور اثرانگشت نیز بکار رفته.

با توجه به اطلاعات منتشر شده، ظاهرا گوشی در قسمت بالا و پایین فریم خود به دو اسپیکر استریو بسیار قدرتمند مجهز شده که می‌توانند صدا را با کیفیت بسیار بالایی به گوش کاربر برسانند. لازم به ذکر است فریم دور گوشی به احتمال بسیار زیاد فلزی و از جنس آلومینیوم خواهد بود که در قسمت بالا و پایین، تخت است.

با اینکه در رابطه با گوشی‌های این سری خبرهای زیادی منتشر شده، با این حال فعلا فقط از این بابت مطمئن هستیم که پرچم‌دارهای مورد انتظار هواوی با پردازنده‌ی کرین ۹۰۰۰ و سیستم‌عامل هارمونی راهی بازار می‌شوند. سایر خبرهایی که پیرامون P50 پرو و مدل‌های مختلف این سری منتشر شده در حد شایعه هستند و نمی‌توان از بابت صحت آن‌ها مطمئن بود. البته در رابطه با تاریخ رونمایی از آن هم گفته می‌شود این اتفاق اواسط ماه آوریل رخ خواهد داد، یعنی اواخر فروردین ۱۴۰۰. بنابراین به نظر می‌رسد زمان زیادی هم تا رونمایی از این گوشی ها باقی نمانده. در نتیجه می‌توانیم طی هفته‌های آینده خبرهای بیشتر و موثق‌تری از پرچم‌دارهای مورد انتظار هواوی بشنویم.

