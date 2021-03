اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قرار است بالاخره به گوشی‌های میان‌رده سری M خود نیز یک گوشی ۵G اضافه کند که این گوشی گلکسی M42 نام خواهد داشت.

سامسونگ در حال حاضر دو سری میان‌رده در بازار دارد که با پسوند A و M به فروش می‌رسند. در بین میان‌رده‌های سری A گوشی‌های ۵G متعددی دیده می‌شود اما در سری M هنوز هیچ محصول با این قابلیت راهی بازار نشده. با این حال خبری که امروز منتشر شده نشان می‌دهد گلکسی M42 اولین گوشی با اینترنت ۵G خواهد بود.

در ماه نوامبر سال گذشته، گلکسی M42 در لیست گواهی متعددی دیده شد که با توجه به آن‌ها، فهمیدیم این محصول از یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. حال همین گوشی با شماره مدل SM-M426B/DS گواهی وای‌فای را نیز دریافت کرده. آنچه که باعث شده حدس بزنیم این گوشی مجهز به اینترنت ۵G است، سه حرف آخر شماره مدل آن یعنی B/DS است که تاکنون در تمام گوشی‌های مجهز به ۵G سامسونگ که در بازار بین‌المللی به فروش می‌رسند شاهد آن بودیم. این یعنی گلکسی M42 هم احتمالا مجهز به اینترنت ۵G و از این نظر، اولین گوشی در بین میان‌رده‌های سری M خواهد بود.

متاسفانه این لیست چون مربوط به گواهی وای‌فای است، اطلاعات زیادی در رابطه با مشخصات فنی گوشی در اختیارمان قرار نمی‌دهد. اما با در نظر گرفتن اینکه تمام گوشی‌های سامسونگ اکنون با اندروید ۱۱ راهی بازار می‌شوند، می‌توانیم با اطمینان بگوییم این گوشی با اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض در دسترس قرار می‌گیرد.

در رابطه با پردازنده، میزان حافظه‌ی رم، تاریخ عرضه و قیمتی که سامسونگ قرار است برای این گوشی در نظر بگیرد فعلا اطلاعاتی در اختیار نداریم. اما از آن جایی که گوشی گواهی‌های متعددی را دریافت کرده، انتظار می‌رود در نیمه‌ی اول امسال، شاهد رونمایی از آن باشیم. حال باید منتظر ماند و دید طی هفته‌های آینده چه خبرهایی در این رابطه منتشر می‌شود.

منبع:‌ GSMArena

The post گلکسی M42 اولین گوشی ۵G از میان‌رده‌های سری M سامسونگ خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala