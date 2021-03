شرکت ژاپنی نیکون به‌تازگی اعلام کرده است که در حال توسعه‌ی دوربین پرچمدار بدون آینه و فول‌فریم نیکون Z9 است. در واقع این شرکت گفته است که قصد دارد با عرضه‌ی این دوربین تجربه‌ی منحصر به‌فردی از تصویربرداری را ارائه دهد.

با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که این دوربین جدید دارای سنسور جدید CMOS با فرمت FX، پردازنده‌ی تصویر جدید و پشتیبانی از فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K است. شرکت نیکون علاوه‌بر منتشر کردن عکسی از نمای روبه‌رویی این دوربین، اطلاعات کمی از ویژگی‌های این دوربین را هم منتشر کرده است.

البته باید بگوییم که انجام این کار توسط نیکون و منتشر کردن اطلاعاتی درباره‌ی این دوربین در حال توسعه توسط این شرکت امری عادی است (این شرکت در گذشته کار مشابهی را در هنگام توسعه‌ی دوربین نیکون D6 هم انجام داده بود).

نیکون همچنین وعده داده است که دوربین نیکون Z9 دستگاهی است که تمامی فناوری‌های نوین نیکون در آن استفاده شده است تا این دوربین بتواند در زمان استفاده برای عکاسی و فیلم‌برداری بهترین عملکرد را در تاریخ دوربین‌های نیکون ارائه دهد.

با توجه به این موضوع، می‌توانیم بگوییم که این دوربین می‌تواند به‌ تمامی نیاز‌های افراد حرفه‌ای فعال در زمینه‌های متفاوت عکاسی پاسخ دهد. همان‌گونه که گفته شد نیکون قصد دارد در این دوربین از سنسور CMOS جدید توسعه داده شده استفاده کند.

در ضمن نیکون پردازنده‌ی تصویر جدیدی را برای این دوربین توسعه داده است که می‌تواند از فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K پشتیبانی کند. البته نیکون به این موضوع اشاره کرده است که فیلم‌برداری با رزولوشن ۸K در واقع بالاترین رزولوشن فیلم‌برداری است که توسط این دوربین پشتیبانی می‌شود و این دوربین می‌تواند که با رزولوشن‌ها و تعداد فریم در ثانیه‌های مختلفی هم فیلم‌برداری کند تا بتواند به نیاز‌های متفاوت کاربران پاسخ دهد.

مطرح شدن این صحبت‌ها توسط نیکون، ما را به‌ یاد صحبت‌های مطرح شده توسط مدیر اجرایی نیکون می‌اندازد. این شخص در گذشته و در زمان انجام مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که دوربین پرچمدار سری Z این شرکت می‌تواند که فیلم‌برداری به صورت‌های مختلفی را به افراد فعال در زمینه‌ی ضبط فیلم ارائه دهد.

نیکون در این گزارش منتشر شده می‌گوید که نیکون این دوربین را به‌گونه‌ای توسعه داده است که تمامی ابزار‌های مورد نیاز در آن قرار داشته باشد. این شرکت ادامه می‌دهد که این دوربین در مقایسه‌ با دوربین‌های DSLR و بدون آینه‌ی کنونی تجربه‌ی منحصر ‌به‌فردی را هم در زمان ثبت تصاویر و هم در زمان کار کردن بر روی تصاویر گرفته شده ارائه خواهد داد.

همان‌گونه که در تصویر منتشر شده توسط نیکون مشخص است، بدنه‌ی این دوربین بدون آینه‌ی پرچمدار دارای گریپ است. بسیاری از عکاسان حرفه‌ای بدنه‌‌های این شکلی را برای دوربین ترجیح می‌دهند، زیرا وجود گریب باعث می‌شود که این عکاسان فارغ از نوع کادر بندی عکس بتوانند به‌راحتی عکاسی کنند.

با وجود مطرح شدن این اطلاعات توسط نیکون این شرکت اطلاعات بیشتری را درباره‌ی این دوربین منتشر نکرده است. در نتیجه حتی نمی‌دانیم که نیکون قصد دارد چه زمانی از این دوربین رونمایی کند.

البته باید بگوییم که سایت Nikon Rumors اطلاعاتی را درباره‌ی ویژگی‌های مورد انتظار این دوربین منتشر کرده است. اطلاعات منتشر شده توسط این سایت نشان می‌دهند که دوربین نیکون Z9 دارای سنسوری با رزولوشن ۴۵ تا ۶۰ مگاپیکسل خواهد بود.

از جمله‌ دیگر اطلاعات منتشر شده می‌توان به عکاسی پیاپی با سرعت ۲۰ فریم در ثانیه و منظره‌یاب الکترونیکی بدون سیاه شدن تصویر در هنگام عکاسی پیاپی اشاره کرد (همانند دوربین جدید سونی آلفا ۱). همچنین به نظر می‌رسد که این دوربین دارای ویژگی‌هایی مانند ثبت تصاویر RAW به صورت ۱۶ بیت، رابط کاربری جدید، کنترل نویز بهتر و گستره‌ی دینامیکی گسترده‌تر باشد.

این سایت همچنین مدعی شده است که نیکون قصد دارد این دوربین را در زمان برگزاری المپیک توکیو آزمایش کند و انتظار می‌رود که شاهد عرضه‌ی این دوربین در پاییز ۲۰۲۱ باشیم.

