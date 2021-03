اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد گوشی گلکسی A82 5G را مانند نسل قبل با دوربین مکانیکی راهی بازار کند اما برخلاف میان‌رده‌های امروزی، پردازنده‌ی بکار رفته در این گوشی، پرچم‌دار سه نسل قبل کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس خواهد بود.

در سال ۲۰۱۹، سامسونگ از گوشی گلکسی A80 به عنوان یک میان‌رده‌ی متفاوت از سری A خود رونمایی کرد. محصولی که تا به این لحظه، اولین گوشی سامسونگ با نمایشگر تمام صفحه به حساب می‌آید چرا که دوربین سلفی برای این گوشی در نظر گرفته نشد و به جای آن دوربین‌های روی پنل پشتی با یک مکانیزم مکانیکی به سمت بالا هدایت شده و به عنوان دوربین سلفی عمل می‌کردند. همین موضوع سبب شد کیفیت تصاویر سلفی ثبت شده توسط این گوشی نیز افزایش پیدا کند.

اما از آن روز به بعد سامسونگ دیگر گوشی با چنین قابلیتی تولید نکرد. اگرچه در سال ۲۰۲۰، شرکت کره‌ای جانشینان گوشی‌های مثل A50 و A70 را با نام A51 و A71 راهی بازار کرد، اما گلکسی A80 از محدود میان‌رده‌های این شرکت بود که هیچ جانشینی برای آن در نظر گرفته نشد. برخی‌ها معتقد بودند گلکسی نوت ۱۰ لایت همان گلکسی A81 خواهد بود که دیدیم چنین اتفاقی رخ نداد و آن گوشی به عنوان یک میان‌رده برای سری پرچم‌دارهای نوت سامسونگ راهی بازار شد. حال به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۱ قرار است این اتفاق رخ دهد اما نامی که برای این محصول مورد انتظار انتخاب شده، گلکسی A82 5G است و نه A81.

زمانی که خبر ساخت این محصول برای اولین بار منتشر شد، شنیدیم که سامسونگ قرار است در آن از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس استفاده کند که اتفاقا در زمانی که A80 رونمایی شده بود، این پردازنده قلب تپنده‌ی پرچم‌دارهای آن روزها را تشکیل می‌داد. اما برای کاربرانی که به نوآوری اهمیت بیشتری می‌دادند، این موضوع که آیا سامسونگ از دوربین مکانیکی برای گلکسی A82 5G هم استفاده می‌کند یا خیر خبر جذاب‌تری بود. پیش‌بینی می‌شد حالا که A80 تنها گوشی شرکت کره‌ای با چنین قابلیتی بود، برای سایر جانشین‌های آن هم همین سیاست در طراحی در نظر گرفته شود تا شرکت یک گوشی با قابلیت جذاب در بین انبوهی از محصولات خود داشته باشد.

حال با توجه به گزارشی از پایگاه خبری ETNews، به نظر می‌رسد سامسونگ در نظر دارد دوربین این گوشی را مانند نسل قبل با موتور مکانیکی طراحی کند. حال اینکه طراحی آن دقیقا به چه شکل خواهد بود مشخص نیست. همچنین این منبع مدعی شده پردازنده‌ی استفاده شده در این گوشی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس است که پیش‌تر هم در این رابطه خبری منتشر شده بود. به نظر می‌رسد دلیل اینکه سامسونگ نخواسته از پردازنده‌هایی مثل اسنپدراگون ۸۶۵ یا ۸۷۰ در این محصول استفاده کند، کاهش قیمت تمام شده باشد. A80 نماینده‌ی ارزان‌قیمتی نبود اما بهرحال از پرچم‌داران شرکت قیمت کمتری داشت.

در حال حاضر بسیاری از خبرگزاری‌ها روی این موضوع که A82 5G به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز می‌شود اتفاق نظر دارند. این موضوع نمی‌تواند شایعه باشد چرا که محصولی با شماره مدل SM-A826S اخیرا در گیک‌بنچ با همین پردازنده و ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم مورد بررسی قرار گرفت که به نظر می‌رسد مدل پایه‌ی گوشی به حساب می‌آمد. ظاهرا یک مدل با ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم هم برای این گوشی در نظر گرفته خواهد شد. در رابطه با حافظه‌ی داخلی هم به احتمال بسیار زیاد شاهد ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی با امکان افزایش از طریق کارت حافظه‌ی جانبی خواهیم بود.

قیمتی که به نظر می‌رسد سامسونگ برای گلکسی A82 5G در نظر گرفته باشد، ۶۲۰ – ۷۱۰ دلار است. در نگاه اول قیمت بدی به نظر نمی‌رسد اما در حال حاضر در بین گوشی‌های هوشمند، هستند محصولاتی که در همین محدوده قیمتی از پردازنده‌های بسیار قدرتمندتری استفاده می‌کنند. با این حال اینطور در نظر می‌گیریم که نمایشگر بزرگ و باکیفیت AMOLED بدون هیچگونه حاشیه و همچنین طراحی جذاب دوربین و موارد خوب دیگر، از مواردی هستند که باعث افزایش قیمت این گوشی می‌شوند.

اگر شرکت‌های دیگر که در صدر همه‌ی آن‌ها شیائومی قرار دارد محصولی با قابلیت‌های جذاب‌تر و قیمتی مناسب‌تر راهی بازار کنند (ردمی K40 یک رقیب جدی با قیمت بسیار مناسب است) بعید به نظر می‌رسد A82 با این قیمت بتواند سود خوبی را برای سامسونگ داشته باشد. با این حال باید بیشتر منتظر بمانیم تا خبرهای موثق‌تری پیرامون میان‌رده‌ی مورد انتظار سامسونگ منتشر شود.

بی‌صبرانه منتظریم طی هفته‌های آینده خبرهای بیشتری در رابطه با گلکسی A82 5G منتشر شو. چرا که در این دوره که همه‌ی شرکت‌ها به عرضه‌ی گوشی‌هایی با دوربین سلفی حفره‌ای تمایل نشان می‌دهند و دوربین سلفی زیر نمایشگر هم به بلوغ نرسیده، مشاهده‌ی محصولی با دوربین مکانیکی آن هم توسط شرکتی که فقط یک گوشی با این قابلیت در سبد محصولات خود دارد جذاب خواهد بود.

