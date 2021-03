گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ قرار است در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین) رسما رونمایی شوند. در همین راستا در حالی که دو حدودا دو هفته تا آن تاریخ زمان باقی مانده، شاهد حضور دو مدل وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو در بنچمارک گیک‌بنچ هستیم.

در رابطه با گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ تا به این لحظه خبرهای زیادی منتشر شده، با این حال مثل همیشه یک سری جزئیات هستند که معمولا فقط در مراسم رونمایی از گوشی‌ها شاهد افشای آن‌ها هستیم. در رابطه با وان‌پلاس ۹ هم همین موضوع صدق می‌کند. با این تفاوت که اطلاعات منتشر شده از آن‌ها خیلی با یکدیگر مطابقت ندارند. به هر حال این گوشی‌ها حدودا دو هفته‌ی دیگر رونمایی می‌شوند، در همین راستا امروز، شاهد حضور آن‌ها در بنچمارک گیک‌بنچ نیز بودیم.

گوشی‌های سری وان‌پلاس ۹ احتمالا در سه مدل استاندارد، پرو و R (یا لایت) راهی بازار می‌شوند اما فقط دو مدل اول را در گیک‌بنچ شاهد هستیم. پردازنده‌ای که برای دو گوشی در نظر گرفته شده با نام رمز lahaina شناخته می‌شود که منظور در واقع همان اسنپدراگون ۸۸۸ است. اما خبرهایی که پیش‌تر منتشر شده بود از این موضوع حکایت داشتند که شرکت برای مدل استاندارد از اسنپدراگون ۸۷۰ استفاده می‌کند تا قیمت تمام شده کاهش پیدا کند که خب به نظر می‌رسد این اتفاق نخواهد افتاد و هر دو پرچم‌دار مثل همیشه به قدرتمندترین پردازنده‌ی موجود مجهز خواهند شد.

همچنین این گوشی‌هایی که در گیک‌بنچ حضور یافته‌اند از اندروید ۱۱ و ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز بهره می‌برند. البته مدل‌هایی با ظرفیت رم ۸ گیگابایت هم احتمالا برای دو مدل در نظر گرفته می‌شود اما بعید به نظر می‌رسد وان‌پلاس مدلی با ۱۶ گیگابایت رم را هم تولید کند. بنابراین ۱۲ گیگابایت ظاهرا قدرتمندترین پرچم‌دار از سری وان‌پلاس ۹ خواهد بود.

اما اگر بخواهیم دو گوشی را به صورت مجزا بررسی کنیم باید بگیم وان‌پلاس ۹ از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ بهره خواهد برد و به نمایشگری ۶.۵۵ اینچی با رفرش‌ری ۱۲۰ هرتز و وضوح +FHD مجهز می‌شود. روی پنل پشتی این گوشی سه دوربین را شاهد خواهیم بود که شامل دوربین اصلی، فوق عریض و ماکرو می‌شوند. منبع تغذیه‌ی این گوشی را هم یک باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تشکیل می‌دهد که با شارژر سریع ۶۵ واتی موجود درون جعبه شارژ می‌شود. مدل پایه‌ی گوشی ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی خواهد داشت اما گوشی در مدلی با ۱۲ گیگابایت حافظه‌ی رم هم تولید می‌شود.

وان‌پلاس ۹ پرو اما به چهار دوربین روی پنل پشتی خود مجهز خواهد شد که سنسور اصلی و فوق عریض آن به ترتیب ۴۸ و ۵۰ مگاپیکسلی خواهند بود که کیفیت بالایی هم خواهند داشت. در کنار این سنسورها، یک دوربین تله‌فوتوی ۸ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳/۳ برابری و ماکروی ۲ مگاپیکسلی هم قرار می‌گیرند. البته در رابطه با دوربین این گوشی‌ها و جزئیات مربوط به آن‌ها خبرهای متعدد با ادعاهای متفاوتی منتشر شده که خب برای اطمینان از آن باید کمی منتظر بمانیم. نمایشگر این گوشی ۶.۷ اینچی و برخلاف مدل استاندارد +QHD بوده و از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز پشتیبانی می‌کند. سایر مشخصات دو گوشی ظاهرا با یکدیگر برابر است.

موارد دیگر نظیر قیمت، تاریخ دقیق عرضه به بازار و برخی جزئیات مربوط به مشخصات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری هم از اطلاعاتی هستند که برای دانستن آن‌ها باید تا ۳ فروردین ماه و رونمایی رسمی از نمایندگان جدید و قدرتمند وان‌پلاس منتظر بمانیم.

