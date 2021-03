اولین کامپیوتر رومیزی هواوی برای بازارهای جهانی عرضه شد

در ماه نوامبر سال گذشته هواوی از اولین کامپیوتر رومیزی خود رونمایی و آن را در بازار چین عرضه کرد. اما به نظر می‌رسد این محصول از امروز برای بازارهای جهانی نیز عرضه شده و کاربران سراسر دنیا می‌توانند طی روزهای آینده به آن دسترسی داشته باشند.

هواوی را بیشتر به خاطر فعالیت گسترده‌اش در زمینه‌ی تولید گوشی‌های هوشمند می‌شناسیم. اما قطعا می‌دانیم حوزه فعالیت شرکت چینی فقط به گوشی‌های هوشمند محدود نمی‌شود و در بسیاری از بخش‌ها حتی کامپیوتر و لپ‌تاپ هم شاهد حضور آن هستیم. کامپیوتر رومیزی هم یکی از همین محصولاتی است که شرکت تاکنون در این زمینه فعالیت نداشت اما از سال گذشته تاکنون کار خود را شروع کرده.

هواوی در ماه نوامبر سال گذشته بود که از اولین کامپیوتر رومیزی خود با نام MateStation B515 (میت استیشن B515) رونمایی کرد. اما این کامپیوتر اوایل دوران عرضه فقط در کشور چین در دسترس قرار داشت. حال با باز شدن صفحه‌ی مربوط به این محصول در وب‌سایت شعبه‌ی مالزی هواوی، به نظر می‌رسد این شرکت قصد دارد کامپیوتر مورد نظر را با نام MateStation S (میت استیشن اس) برای بازارهای جهانی نیز عرضه کند. اما این مدل با مدلی که صرفا در چین به فروش می‌رسد تفاوت‌هایی دارد.

هواوی کیس این محصول را به نسبت مدل موجود در چین تغییر داده و اکنون ابعاد آن به ۳۱۵.۵ × ۲۹۳ × ۹۳ میلی‌متر و وزن آن هم به ۴.۲ کیلوگرم می‌رسد. برای این محصول ماژول وای‌فای و بلوتوث نخسه‌ی ۵ هم در نظر گرفته شده تا خیال کاربر از بابت اتصالات بی‌سیم آسوده باشد. روی پنل جلوی این کیس شاهد یک پورت USB-A، یک پورت USB-C و یک جک ۳.۵ میلی‌متری صدا هستیم که معمولا در تمامی کیس‌ها این پورت‌ها وجود دارند. روی پنل پشتی اما ۴ پورت USB-A، یک خروجی HDMI، خروجی اترنت (Ethernet) و دو خروجی مربوط به مانیتور دیده می‌شود.

هواوی MateStation S پردازنده‌ی جدید و قدرتمند رایزن ۵ ۴۶۰۰G را به عنوان قلب تپنده‌ی خود در اختیار دارد. پردازنده‌ای ۷ نانومتری که تیرماه امسال راهی بازار شد و از ۶ هسته و ۱۲ رشته با فرکانس پایه ۳.۷ گیگاهرتز بهره می‌برد. البته فرکانس این پردازنده در صورتی که تحت فشار سنگین قرار گیرد تا ۴.۲ گیگاهرتز نیز افزایش پیدا می‌کند. در کنار این پردازنده اما ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم با باس ۳۲۰۰ مگاهرتز نیز قرار گرفته که با یک SSD پرسرعت ۲۵۶ گیگابایتی، باید عملکرد بسیار سریعی در امور پردازشی از خود به نمایش بگذارند. کامپیوتر رومیزی هواوی با ویندوز ۱۰ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض خود به فروش می‌رسد و از قابلیت‌هایی نظیر Huawei Share و Multi-Screen Collaboration (امکان انتقال محتوا از نمایشگر به نمایشگری دیگر) نیز پشتیبانی می‌کند.

نمایشگری که در کنار این کیس به فروش می‌رسد ۲۳.۸ اینچی است و از وضوح ۱۰۸۰ ×‌ ۱۹۲۰ (وضوح FHD) بهره می‌برد. سازمان آلمانی TUV Rheinland International نیز عملکرد خوب این نمایشگر را از لحاظ جلوگیری از وارد شدن آسیب به چشم کاربر تایید کرده. بنابراین از بابت کیفیت این نمایشگر، خیال کاربر آسوده خواهد بود. همچنین علاوه بر این‌ها، یک موس و صفحه کلید هم در بسته‌بندی محصول موجود است. در رابطه با صفحه کلید آن هم باید بگوییم که از حسگر اثرانگشت نیز پشتیبانی می‌کند.

متاسفانه هنوز در رابطه با قیمت کامپیوتر رومیزی هواوی اطلاعات زیادی در اختیار نداریم و باید منتظر بمانیم ببینیم طی هفته‌های آینده در این باره و همچنین بازارهای عرضه چه خبرهایی منتشر می‌شود.

