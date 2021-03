با توجه به اینکه ظاهرا در سال ۲۰۲۱ ساعت‌های هوشمند سامسونگ تغییرات بنیادی را پشت سر خواهند گذاشت، احتمالا سال بسیار جالبی برای طرفداران این ساعت‌ها خواهد بود.

اگر پیگیر خبرهای مربوط به این ساعت‌ها بوده باشید، احتمالا می‌دانید که سامسونگ به احتمال زیاد برای حداقل یکی از ساعت‌های هوشمند خود قصد دارد سیستم‌عامل تایزن را کنار بگذارد و در عوض از پلتفرم WearOS بهره ببرد. این تصمیم مزایای زیادی به همراه دارد که از بین آن‌ها می‌توانیم به پشتیبانی بهتر از اپلیکیشن‌های ثالث اشاره کنیم.

در همین رابطه باید خاطرنشان کنیم که برخلاف سال‌های گذشته، سامسونگ در حال برنامه‌ریزی برای عرضه‌ی گلکسی واچ ۴ در کنار گلکسی واچ اکتیو ۴ مجهز به نمایشگر بی‌حاشیه است.

طی چند سال گذشته، سامسونگ برای ساعت‌های هوشمند خود از دو نوع طراحی اصلی استفاده کرده اما هیچوقت ساعت‌های گلکسی واچ و گلکسی واچ اکتیو به طور همزمان عرضه نشده‌اند. به همین خاطر طرفداران گلکسی واچ برای خرید نسل بعدی آن به نام گلکسی واچ ۳ باید حدود ۲ سال صبر می‌کردند و طرفداران ساعت‌های گلکسی واچ اکتیو و اکتیو ۲ سال گذشته دست خالی ماندند زیرا گلکسی واچ ۳ به تنهایی معرفی شد.

روی هم رفته در سال ۲۰۲۱ به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد رویکرد همیشگی خود را کنار بگذارد. برای اولین بار در تاریخ ساعت‌های هوشمند این شرکت، سامسونگ ممکن است دو ساعت هوشمند محبوب خود را در یک مراسم به طور همزان معرفی کند.

انتظار می‌رود گلکسی واچ ۴ مانند نسل قبلی خود از حاشیه‌ی فیزیکی بهره ببرد ولی گلکسی واچ اکتیو ۴ احتمالا به بهره‌گیری از نمایشگر بی‌حاشیه روی می‌آورد. به طور کلی، طرفداران ساعت‌های سامسونگ ممکن است در سال جاری بدون نیاز به انتظار زیاد، بتوانند از بین دو ساعت هوشمند جدید سامسونگ دست به انتخاب بزنند.

به غیر از تفاوت در طراحی، گفته می‌شود این دو ساعت از ویژگی‌های مشترکی مانند ثبت نوار قلب، تشخیص سقوط، پایش اکسیژن خون و حتی احتمالا روش غیرتهاجمی برای پایش قند خون بهره می‌برند. به نظر شما اگر این دو ساعت با ویژگی‌های مشترک عرضه شوند، کدام مدل می‌تواند توجه بیشتری را جلب کند؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

چرا سامسونگ باید Wear OS را جایگزین تایزن کند؟

