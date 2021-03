اپل از کارمند سابق خود به اتهام افشای اسرار تجاری شکایت کرد

شرکت اپل از کارمند سابق خود به اتهام فروش اسرار تجاری و جزئیات محصولات عرضه نشده به یک خبرنگار شکایت کرده است. سایمون لنکستر یکی از طراحان محصول شاغل در اپل بوده است.

در بخشی از بیانیه‌ی اپل در مورد این موضوع آمده: «ده‌ها هزار نفر از کارکنان اپل هر روز به طور خستگی‌ناپذیری روی محصولات، سرویس‌ها و ویژگی‌های جدید کار می‌کنند به امید اینکه مشتریان ما را شاد کنند و آن‌ها را قادر سازند تا دنیا را تغییر دهند. سرقت ایده‌ها و اطلاعات محرمانه به تلاش‌های این افراد، اپل و مشتریان آسیب می‌رساند. ما سرقت عمدی این فرد از اسرار تجاری خود، نقض اصول اخلاقی و سیاست‌های خود را بسیار جدی می‌گیریم.»

طبق شکایت اپل، آقای لنکستر و و خبرنگار موردنظر در سال ۲۰۱۸ برقراری ارتباط در مورد امکان به دست آوردن اطلاعات را آغاز کرده‌اند. ارتباط بین این دو نفر طی یک سال بعدی حفظ شده است. آقای لکنستر در بهار ۲۰۱۹ با خبرنگار مذکور تماس گرفته و از او خواسته شایعات مربوط به یک محصول احتمالی شرکت اپل را بررسی کند زیرا این محصول می‌تواند استارت‌آپ او را به دردسر بیندازد. همچنین در این شکایت‌نامه آمده که آقای لنکستر کمی بعد از این مکالمه، به نفر دیگری گفته که اگر استارت‌آپ او بتواند ۱ میلیون دلار سرمایه جذب کند، این خبرنگار قرار است یک مقاله در مورد این شرکت بنویسد.

در اکتبر ۲۰۱۹، لنکستر به خبرنگار خود اطلاع داده که قصد دارد اپل را ترک کند و اطلاعات محرمانه‌ی مربوط به محصولات اپل را در اختیار او قرار می‌دهد. همچنین از خبرنگار پرسیده که آیا نشریه‌ی موردنظر علاقه دارد در مورد یک طراح قدیمی با سابقه‌ی ۱۱ ساله در اپل که می‌خواهد استارت‌آپ فوق‌العاده‌ای راه بیندازد، مقاله‌ای بنویسید؟ ظاهرا این خبرنگار از لنکستر خواسته که اطلاعات بیشتری در مورد پروژه‌ی معرفی نشده‌ی اپل به دست آورد.

آقای لنکستر در تاریخ ۱۵ اکتبر درخواست استعفای خود را به شرکت اپل ارائه داده اما روز بعد، خبرنگار موردنظر از او خواسته که پیش از ترک اپل، اسناد مشخصی را به دست بیاورد. اپل همچنین مدعی شده که بعد از ارائه‌ی درخواست استعفا، آقای لنکستر در جلسه‌ای در ارتباط با پروژه‌ی مخفی اپل شرکت کرده تا اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کند.

طبق این شکایت‌نامه، لنکستر تا نیمه شب آخرین روز فعالیت خود در شرکت، دانلود اطلاعات محرمانه را ادامه داده است. لنکستر کار خود را در سال ۲۰۰۸ در اپل آغاز کرد و ۱۱ سال در این شرکت بود. او در نهایت به عنوان معمار طراحی محصول انجام وظیفه می‌کرد و در سال ۲۰۱۹ به یک شرکت طراحی مواد به عنوان رییس بخش محصولات مصرفی ملحق شد.

