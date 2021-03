گلکسی S21 اولترا شباهت زیادی به نسل قبلی دارد اما در میان تغییرات اعمال شده، به نظر می‌رسد بهبود تعمیرپذیری این گوشی در اولویت‌های سامسونگ نبوده است. سایت iFixit که با کالبدشکافی گوشی‌های مختلف میزان تعمیرپذیری آن‌ها را بررسی می‌کند، حالا گوشی گلکسی S21 اولترا را مورد بررسی قرار داده است.

طبق بررسی صورت گرفته، جای موتور ویبره و خشاب سیم‌کارت نسبت به نسل قبلی تغییر پیدا کرده و سیم‌پیچ‌های مربوط به شارژ بی‌سیم نازک‌تر شده‌اند. همچنین حسگر اثر انگشت این گوشی ۷۷ درصد بزرگ‌تر از نسل قبلی است.

با این حال، این تغییرات برای تعمیرکاران گوشی اهمیت چندانی ندارد و آن‌ها برای تعمیر این گوشی همچنان کار سختی در پیش دارند. اگرچه سامسونگ در تمام بخش‌های مهم گلکسی S21 اولترا از پیچ‌های فیلیپس یکسان استفاده کرده، اما در عین حال مقدار زیادی چسب هم مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال می‌توانیم به پشت باتری و نمایشگر اشاره کنیم.

روی هم رفته سایت iFixit امتیاز ۳ از ۱۰ را به تعمیرپذیری این گوشی داده است. این یعنی از نظر دشوار بودن تعمیر، تفاوتی با گلکسی S20 اولترا ندارد ولی یک امتیاز پایین‌تر از گلکسی S21 است. این سایت پلاستیکی بودن پنل پشتی S21 و کابل ماژولار آن را مورد ستایش قرار داده است.

اگرچه بسیاری از گوشی‌ها در طول فعالیت خود نیازی به تعمیر پیدا نمی‌کنند، اما وقتی که یک کاربر ۱۱۹۹ دلار برای خرید گوشی هزینه می‌کند، امیدوار است که در صورت بروز مشکل به راحتی قابل تعمیر باشد. همچنین باید خاطرنشان کنیم میزان تعمیرپذیری گوشی برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی ندارد.

گوشی گلکسی S21 اولترا روی هم رفته پرچم‌دار همه‌فن‌حریفی است ولی اگر تعمیرپذیری آن اهمیت زیادی برای شما دارد، قبل از خرید به این موضوع توجه کنید.

