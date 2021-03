اپل به‌زودی سیستم‌ عامل‌های WatchOS 7.4 و iOS 14.5 را با ویژگی‌هایی جدید برای اپل واچ و آیفون عرضه خواهد کرد. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌هایی که این به‌روز رسانی‌ها به اپل واچ اضافه خواهند کرد، قابلیت باز کردن آیفون بدون نیاز به استفاده از Face ID است.

این شرکت هنوز تاریخ رسمی عرضه به‌روز رسانی WatchOS 7.4 را مشخص نکرده است، اما نسخه‌ی بتای عمومی آن از ویژگی‌های جدیدی که در هفته‌های آینده به اپل واچ می‌آیند خبر می‌دهد.

باز کردن قفل آیفون به کمک اپل واچ

در حالی‌که این روزها استفاده از ماسک باعث شده تا کاربران آیفون با استفاده از سیستم تشخیص چهره گوشی خود یا همان Face ID مشکل داشته باشند، اپل قصد دارد برای حل این مشکل از اپل واچ کمک بگیرد و به کمک ساعت هوشمند خود امکان باز کردن قفل آیفون را برای کاربران فراهم کند، چیزی مشابه آنچه پیش از این در سیستم عامل اندروید دیده بودیم.

برای فعال کردن این ویژگی، هم آیفون و هم اپل واچ باید به آخرین نسخه از سیستم عامل‌های خود مجهز شده و توسط رمز عبور محافظت شده باشند. در تنظیمات گوشی و زیر گزینه‌های Face ID و رمز عبور، گزینه جدیدی برای این ویژگی در نظر گرفته شده که باید فعال شود. هم‌زمان با آن، قفل اپل‌ واچ هم باید باز باشد و روی مچ دست شما قرار داشته باشد.

ممکن است برای اولین بار از شما خواسته شود تا رمز عبور خود را وارد کنید، اما پس از آن می‌توانید با بالا کشیدن صفحه قفل گوشی خود را باز کنید. زمانی که قفل آیفون باز شود، ساعت با نمایش هشدار و بازخورد لرزشی به شما اطلاع می‌دهد.

نمایش اطلاعات Fitness Plus روی دستگاه‌های مجهز به Airplay 2

اگر از ساعت هوشمند اپل استفاده می‌کنید و بخش جدید Fitness Plus را امتحان کرده باشید، با روش‌های بیشتری برای ورزش کردن آشنا شده‌اید. در به‌روز رسانی جدید WatchOS 7.4 شما می‌توانید اطلاعات سرویس ورزشی اپل واچ خود را روی تلویزیون یا هر دستگاه دیگری که از Airplay 2 پشتیبانی کند نمایش دهید.

تا پیش از این، سرویس مذکور فقط روی آیفون، آیپد و نسخه‌های جدید اپل تی‌وی قابل مشاهده بود. البته برای دسترسی به محتوای این سرویس روی دستگاه‌های دیگر، همچنان نیاز است که اپ Fitness Plus را روی آیفون یا آیپد باز کنید.

سپس با انتخاب آیکون casting در گوشه سمت راست صفحه نمایش یا انتخاب گزینه screen mirroring در بخش تنظیمات سریع، انتقال و نمایش اطلاعات روی دستگاه‌های دیگر را آغاز کنید.

اپل واچ در سال ۲۰۲۰ هم عنوان پرفروش‌ترین ساعت هوشمند جهان را حفظ کرد

علاوه بر این دو ویژگی کاربردی، اپل واچ به بعضی از ویژگی‌های دیگری که در iOS 14.5 وجود دارند هم مجهز خواهد شد که از جمله آن‌ها می‌توان به ۲۱۷ ایموجی جدید و امکان تغییر موزیک پیش‌فرض اشاره کرد.

منبع: CNet

The post اپل واچ به لطف WatchOS 7.4 می‌تواند قفل آیفون را باز کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala