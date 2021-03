اولین گوشی تاشوی اوپو احتمالا تا تیر ماه معرفی خواهد شد

در حال حاضر سامسونگ سلطان بلامنازع بازار گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود و با عرضه‌ی گوشی‌هایی مانند گلکسی زد فلیپ و گلکسی زد فولد ۲ توانسته توجهات زیادی را جلب کند. همچنین شرکت‌های دیگری مانند هواوی و موتورولا هم وارد این حوزه شده‌اند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‌اند. حالا به نظر می‌رسد گوشی تاشوی اوپو هم به‌زودی راهی بازار می‌شود.

به گفته‌ی یکی از افشاگران مشهور که با نام کاربری Digital Chat Station در شبکه‌ی اجتماعی Weibo فعالیت دارد، اوپو در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۱ از اولین گوشی تاشوی خود رونمایی خواهد کرد. این یعنی اگر این شایعه صحت داشته باشد، تا تیر ماه ۱۴۰۰ گوشی موردنظر معرفی می‌شود.

این نخستین باری نیست که شایعه‌ی مربوط به گوشی تاشوی اوپو مطرح می‌شود. مدتی قبل یکی دیگر از افشاگران به نام راس یانگ گفته بود که شرکت‌های اوپو، گوگل، شیائومی و ویوو در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های تاشوی خود را معرفی خواهند کرد. اما این شایعه‌ی جدید نشان می‌دهد که گوشی موردنظر زودتر از انتظار به دست کاربران می‌رسد.

در همین رابطه می‌توانیم به گوشی رول‌شونده‌ی اوپو هم اشاره کنیم که مدتی قبل به عنوان یک گوشی مفهومی معرفی شد. البته این شرکت اعلام کرده که گوشی مذکور در آینده‌ی نزدیک راهی بازار نمی‌شود ولی با توجه به اینکه چند نفر از یوتیوبرها به این گوشی دسترسی پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد این گجت هم تقریبا آماده‌ی عرضه به بازار است.

به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که فقط چند ماه بعد از عرضه‌ی گوشی تاشو اوپو، گوشی رول‌شونده‌ی این شرکت هم به دست کاربران می‌رسد.

چرا گوشی‌های رول شونده اهمیت زیادی دارند؟

