همان‌گونه که می‌دانید به‌تازگی گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند اپل قصد دارد تا در سال‌های آینده از عینک اپل گلس که یک عینک با قابلیت‌های واقعیت افزوده است، رونمایی کند. همچنین خبر‌های منتشر شده به ما می‌گویند که این شرکت قصد دارد هدست واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده خود را در سال ۲۰۲۲ عرضه کند.

با توجه به این گزارش‌ها، این سوال مطرح می‌شود که بعد از این دستگاه‌ها، آیا «حلقه‌ی اپل» (Apple Ring) دستگاه نوآورانه‌ی جدیدی است که این غول دنیای تکنولوژی قصد دارد از آن رونمایی کند؟ علت مطرح شدن این سوال این است که اپل به‌تازگی پتنتی را ثبت کرده که در آن به یک دستگاه پوشیدنی یا قرارگیرنده بر روی دست اشاره شده است.

نگاهی به این پتنت تازه ثبت شده توسط اپل نشان می‌دهد که این حلقه در واقع دستگاهی است که کاربرد آن یک سیستم دارای سنسور SMI (مخفف Self-Mixing Interferometry) برای تشخیص ورودی است.

اگر بخواهیم به‌صورت ساده‌تر عنوان کنیم باید بگوییم که اپل در این پتنت این مفهوم را به این صورت توضیح می‌دهد که منظور این شرکت از این سیستم دستگاهی‌‌ قرارگیرنده بر روی دست است که این دستگاه‌ را همانند حلقه می‌توان پوشید. این پتنت همچنین توضیح می‌دهد که چگونه این حلقه‌ی پوشیدنی می‌تواند دارای یک یا تعداد بیشتری سنسور‌ SMI و یک پردازنده باشد.

فناوری SMI در واقع از پژواک‌های صورت گرفته توسط المان‌های اپتیکی استفاده می‌کند. در این فناوری یک پرتوی لیزر تابیده می‌شود که این پرتوی لیزر در مسیرش با یک سطح یا یک جسم برخورد می‌کند. برخورد لیزر با سطح یا جسم باعث می‌شود که نور لیزر تابیده شده به سنسور لیزر بازگردد.

با توجه به این موضوع می‌توان از دستگاه‌های مجهز به سنسور‌های SMI در کاربرد‌های مختلفی مانند بدست آوردن اطلاعات از محیط اطراف این دستگاه‌ها استفاده کرد. اپل درباره‌ی این سنسور‌های SMI می‌گوید که این سنسور‌ها پرتو‌هایی را در جهت‌های مختلف ارسال می‌کنند تا با استفاده از این کار بتوانند که اطلاعات لازم برای تشخیص سطح دوم قرار گرفته در اطراف دستگاه فرستنده را بدست بیاورند. در اینجا منظور از دستگاه فرستنده حلقه اپل است.

البته باید بگوییم که هنوز مشخص نیست که منظور اپل از به کار بردن عبارت سطح دوم چیست. نگاهی به طرح‌های منتشر شده در این پتنت نشان می‌دهند که در دست فردی که این حلقه را در انگشت خود قرار داده است، دستگاهی شبیه به قلم اپل Pencil قرار دارد. همچنین در تصویر دیگری می‌بینیم که این فرد دو حلقه را در دست خود قرار داده است.

اگر این سیستم تنها شامل یک سنسور SMI باشد، اپل می‌گوید که این حلقه می‌تواند تا حرکات کاربر را به صورت یک بعدی و در راستای محور تابنده‌ی لیزر تشخیص دهد. اما اگر این دستگاه دارای دو سنسور باشد این حلقه می‌تواند تا حرکات کاربر را در یک صفحه‌ی دو بعدی تشخیص دهد.

همان‌گونه که احتمال داده‌اید وجود سه یا تعدادی بیشتری سنسور SMI باعث می‌شود که این حلقه بتواند تا حرکت‌های کاربر را در یک محیط سه بعدی تشخیص دهد. استفاده از سه سنسور در این حلقه و بدست آوردن نقشه‌ی محیط به صورت سه ‌بعدی باعث می‌شود که این حلقه پتانسیل استفاده در کار‌های متفاوتی را داشته باشد.

به عنوان نمونه این حلقه می‌تواند که حرکت‌های انگشت یا دست را در فضا دنبال کند و به کاربر اجازه دهد که با حرکت دست و انگشتانش در هوا کار‌های مختلفی را مانند نوشتن و کشیدن انجام دهد و فرمان‌های مختلفی را اجرا کند.

علاوه‌بر این، این پتنت درباره‌ی این موضوع بحث می‌کند که این حلقه در زمان استفاده می‌تواند بازخورد‌های لمسی به کاربر یا باتری یا دیگر قسمت‌های تشکیل دهنده‌اش بفرستد. بازخورد لمسی زمانی ایجاد می‌شود که فناوری‌های به کار رفته در یک دستگاه با انجام کار‌هایی مانند ایجاد لرزش یا کارهای دیگر، حس لمس را به کاربران القا می‌کند.

به عنوان نمونه آیفون‌های تولیدی اپل دارای ویژگی ایجاد بازخورد لمسی هستند که اپل این بازخورد‌های لمسی را Taptic Engine می‌نامد. استفاده از این فناوری در آیفون‌ها باعث می‌شود زمانی که با آیفون در حال کار هستید این گوشی بعد از انجام کاری خاصی مانند لمس قسمت خاصی از صفحه لرزش خاصی را به دست شما وارد کند.

با وجود مطرح شدن استفاده از این قابلیت در این حلقه، اما هنوز نمی‌دانیم که اپل می‌خواهد به چه شکلی از این فناوری استفاده کند. همچنین نمی‌دانیم که چگونه این حلقه با آیفون شخص در حال استفاده از آن ارتباط برقرار می‌کند و تعامل دارد.

نگاهی به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که اپل در آن سال هم پتنت دیگری را درباره‌ی یک حلقه‌ی پوشیدنی الکترونیکی ثبت کرده بود. در این پتنت اپل به این موضوع اشاره کرده بود که کاربران می‌توانند با استفاده از این حلقه‌ی الکترونیکی دستگاه‌های مختلف ساخت اپل را بدون اینکه لازم باشد آن دستگاه را از جیب خود دربیاورند، کنترل کنند.

در این پتنت همچنین به این موضوع اشاره شده بود که این حلقه دارای صفحه‌ای لمسی در قسمت بالایی خود، پشتیبانی از فرمان‌های صوتی، کنترل با استفاده از حرکت‌های دست و ویژگی‌های دیگر است. با وجود ثبت شدن این پتنت توسط اپل در سال ۲۰۱۹، اما به نظر می‌رسد که اپل این ایده را عملی نکرده است زیرا بعد از ثبت شدن این پتنت ما اطلاعات دیگری را درباره‌ی این پتنت نشنیدیم.

نگاهی دوباره به پتنت جدید ثبت شده توسط اپل نشان می‌دهد که گویا اپل در این پتنت هدف دیگری را دنبال می‌کند و قصد دارد تا فناوری جدیدی را با عرضه‌ی این حلقه ارائه دهد.

در نهایت باید بگوییم که منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم حلقه‌ی اپل نشان داده شده در آخرین پتنت در واقع دستگاهی است که به دیگر دستگاه‌های تولیدی اپل متصل خواهد شد. نگاهی به طرح‌های ارائه شده در این پتنت هم این حلقه را در کنار لوازم جانبی مانند قلم اپل Pencil نشان می‌دهد.

با وجود مطرح شدن این اطلاعات توسط اپل در این پتنت، اما باید بگوییم که اپل اطلاعات بیشتری را در این پتنت منتشر نکرده است. در واقع اطلاعات منتشر شده در این پتنت بیشتر بر روی پردازنده‌ی به کار رفته در این حلقه و سنسور‌های SMI تمرکز دارند. همچنین ممکن است که اپل به جای حلقه از شکل دیگری برای قرار دادن این سنسور‌ها و ساخت این محصول استفاده کند.

