همان‌گونه که می‌دانید اپل در اواسط سال ۲۰۱۹ بخش تولیدکننده‌ی مودم تلفن‌ همراه شرکت اینتل را با پرداخت ۱ میلیارد دلار به تصاحب خود درآورد. انجام این کار توسط اپل در واقع جزئی از برنامه‌ی بلند مدت این شرکت برای ساخت مودم‌ ۵G برای آیفون‌هاست.

به‌تازگی گزارشی منتشر شده است که صحبت‌هایی را درباره‌ی زمان استفاده از مودم‌های ۵G ساخت اپل در آیفون‌ها مطرح کرده است. تحلیلگران Barclays یعنی Blayne Curtis و Thomas O’Malley به‌تازگی گزارشی را با سایت MacRumors به اشتراک گذاشته‌اند.

در این گزارش تازه منتشر شده آمده است که گویا اپل قصد دارد از مودم ۵G ساخت خودش در سری آیفون‌های ۲۰۲۳ استفاده کند. نگاهی به اسناد حقوقی اپل در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که اپل در آن سال متعهد شده بود که حداقل تا سال ۲۰۲۲ از مودم‌های ساخت کوالکام در آیفون‌ها استفاده کند.

البته باید بگوییم که بعد از سال ۲۰۲۲ اپل دیگر مجبور نیست تا از مودم‌‌های ساخت کوالکام در محصولاتش استفاده کند. با توجه به این موضوع و قصد اپل مبنی بر تولید مودم ۵G، به نظر می‌رسد که سال ۲۰۲۳ بهترین زمان برای استفاده از مودم ۵G ساخت اپل در آیفون‌هاست.

انتظار می‌رود که اولین مودم ۵G ساخت اپل از هر دو شبکه‌ی ۵G موجود یعنی mmWave و Sub-6GHz پشتیبانی کند. البته باید بگوییم که پشتیبانی از این شبکه‌های ارتباطی توسط مودم ۵G ساخت اپل تعجب‌آور نیست، زیرا مودم ۵G استفاده شده در سری آیفون‌های ۱۲ هم از هر دو این شبکه‌ها پشتیبانی می‌کند.

اپل تأمین مودم ۵G آیفون ۱۳ را هم به کوالکام واگذار می‌کند

البته باید بگوییم که همانند دیگر تراشه‌های ساخته شده توسط اپل، اپل تنها طراحی این مودم ۵G را برعهده خواهد داشت و وظیفه‌ی تولید این مودم‌ها به یک یا چند شرکت دیگر سپرده خواهد شد. بررسی این تحلیلگران نشان می‌دهد که گویا اپل قصد دارد تا در زمینه‌ی تولید مودم ۵G خود هم همکاری‌هایی را با شرکت تایوانی TSMC داشته باشد.

به نظر می‌رسد که زمان استفاده از مودم‌ ۵G تولید شده توسط اپل در آیفون‌ها با زمان رخ دادن یک تغییر ظاهری گسترده در این گوشی‌ها یکسان باشد. تحلیلگر با سابقه‌‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی کو در اوایل این ماه مدعی شده بود که اپل قصد دارد از یک آیفون با نمایشگری تمام صفحه و تنها دارای یک حفره در سال ۲۰۲۳ رونمایی کند.

این شخص همچنین مدعی شده است که اپل قصد دارد از اولین آیفون تاشو در سال ۲۰۲۳ رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده توسط این شخص نشان می‌دهند که آیفون تاشو به احتمال زیاد دارای نمایشگری ۸ اینچی خواهد بود. البته باید بگوییم که ممکن است اپل در آینده توسعه‌ی این آیفون را به‌طور کامل متوقف کند.

اپل به لطف فناوری جدید ظرفیت باتری آیفون‌های آینده را افزایش می‌دهد

