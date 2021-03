بعد از اینکه سامسونگ رسما گلکسی S21 اولترا را راهی بازار کرد، طی چند مطلب به بررسی کیفیت دوربین این گوشی با پرچم‌دارهایی نظیر آیفون ۱۲ پرو مکس، گوگل پیکسل ۵ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا پرداختیم. در این مطلب اما قصد داریم به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با این گوشی‌ها در عکاسی در نور شب بپردازیم. موردی که پیش از این به شکل دقیقی آن را بررسی نکرده بودیم.

گلکسی S21 اولترا یکی از بهترین گوشی‌هایی است که کاربران می‌توانند برای ثبت تصاویر و ضبط ویدیوهایی با کیفیت خارق‌العاده آن را خریداری کنند. سامسونگ این محصول را اوایل امسال راهی بازار کرد تا رقیبی جدی برای محصولاتی نظیر آیفون ۱۲ پرو مکس و پرچم‌داران جدید شیائومی باشد. همانطور که می‌دانید، این بررسی، دنباله‌ی دو بررسی قبلی است که این ۴ گوشی را (S21 اولترا، نوت ۲۰ اولترا، آیفون ۱۲ پرو مکس و پیکسل ۵) مقابل یکدیگر قرار داده بودیم. به همین خاطر گوشی‌های هواوی و شیائومی در این بین حضور ندارند.

هر چهار گوشی از حالت شب بهره می‌برند و عملکرد بسیار خوبی هم در ثبت تصاویر در نور شب دارند. با این حال سوا از این موضوع که هر گوشی در نمایش رنگ‌ها رفتار متفاوتی دارد، یک سری پردازش‌های نرم‌افزاری نیز وجود دارد که می‌تواند تغییرات گسترده‌ای را در تصاویر بوجود بیاورد. به همین خاطر جالب خواهد بود ببینیم کدام یک از این شرکت‌ها توانستند جدیدترین پرچم‌داران خود را در زمینه‌ی عکاسی در نور شب به بهترین شکل ممکن مجهز کنند. اما قبل از اینکه به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با این گوشی‌ها بپردازیم، بهتر است نگاهی داشته باشیم به مشخصات فنی دوربین آن‌ها روی کاغذ.

نام گوشی گلکسی S21 اولترا آیفون ۱۲ پرو مکس گوگل پیکسل ۵ گلکسی نوت ۲۰ اولترا دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.6 – لنز ۲۳ میلی‌متری ۷P و بهره‌مندی از فناوری لرزشگیر Sensor-Shift ۱۲ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.7 – لنز ۲۸ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱۰۸ مگاپیکسل با گشودگی دیافراگم f/1.8 – لنز ۲۶ میلی‌متری و بهره‌مندی از لرزشگیر اپتیکال تصویر دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۱۳ میلی‌متری ۱۶ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۱۳ میلی‌متری دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.4 – لنز ۷۰ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال – قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/2.2 – لنز ۶۵ میلی‌متری با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال – قابلیت بزرگ‌نمایی ۲.۵ برابری ندارد ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/3.0 با پشتیبانی از لرزشگیر اپتیکال – قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری دوربین‌های دیگر ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو با گشودگی دیافراگم f/4.9 – لنز ۲۴۰ میلی‌متری با قابلیت بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری سنسور سه‌بعدی LiDAR ندارد سنسور لیزری فوکوس خودکار دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسل ۸ مگاپیکسل ۱۰ مگاپیکسل

از آن جایی که هر چهار گوشی پرچم‌داران شرکت‌های مختلف به حساب می‌آیند، بنابراین انتظار هم نداشتیم روی کاغذ مشخصات ضعیفی را شاهد باشیم. با این حال پیکسل ۵ یک پرچم‌دار واقعی نیست و صرفا جدیدترین و بهترین گوشی گوگل به حساب می‌آید ولی از قضا دوربین آن بسیار باکیفیت‌تر از دوربین برخی از گوشی‌هایی است که در محدوده‌ی قیمتی مشابه (۷۰۰ دلار) راهی بازار می‌شوند. اما می‌پردازیم به مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا با پرچم‌دار اپل، گوگل و البته خود سامسونگ.

صحنه‌ی شماره‌ی ۱: عکاسی در نور شب – حالت شب خاموش

همانطور که گفته شد، تصویر بالا در شرایطی به ثبت رسیده که منبع نور قدرتمندی در محیط وجود نداشت و حالت شب در گوشی‌ها نیز خاموش بود. البته شاید منبع نور قدرتمندی وجود نداشته باشد اما از آن جایی که گوشی‌های مورد نظر پرچم‌دار هستند، همان میزان نور هم کافی بود تا تصاویر ثبت شده رضایت‌بخش به نظر برسند.

با این حال می‌بینیم که در این بین تنها آیفون ۱۲ پرو مکس بود که توانست بیشترین میزان روشنایی را در تصویر خود داشته باشد. هرچند همین موضوع باعث شد آیفون تصویری به دور از واقعیت ثبت کند در حالی که گلکسی‌ها و پیکسل ۵ موفق به ثبت تصویری شدند که به واقعیت شباهت بیشتری دارد. البته انتخاب برنده در این حالت بستگی به سلیقه‌ی کاربر دارد.

آیفون حتی در نور روز هم تصاویری با میزان نور بیشتر ثبت می‌کرد ولی این موضوع به قیمت دور شدن تصویر از حالت طبیعی خود تمام می‌شد. اما برخی از کاربران ترجیح می‌دهند تصاویر زیباتر باشند تا واقعی‌تر. بنابراین وقتی می‌بینیم دو گوشی در نمایش طبیعی یا زیبای یک تصویر عملکرد متفاوتی دارند، برای قضاوت برنده آنچه که باید اهمیت داشته باشد میزان جزئیات و نویز در تصویر است که در این تصویر هر چهار گوشی عملکرد خوبی داشتند.

با این حال اکر روی تصاویر زوم کنید، متوجه می‌شوید که تفاوت‌هایی در میزان نمایش جزئیات و نویز وجود دارد که چهار گوشی را از یکدیگر متمایز می‌کند. از آن جایی که نماینده‌ی اپل و سامسونگ (S21 اولترا) جدیدترین گوشی‌های این بررسی هستند، بنابراین طبیعی است که عملکرد آن‌ها بهتر باشد که اینطور هم هست و برنده یکی از این دو گوشی است.

اما همانطور که اشاره شد، به لطف جذب نور بیشتر و در نتیجه ثبت تصویری روشن‌تر، آیفون توانست جزئیات بیشتری را به نمایش بگذارد. ولی این موضوع به قیمت از دست رفتن حالت طبیعی تصویر تمام شد. S21 اولترا اما تصویری نرم‌تر و با جزئیات کمتر به ثبت رساند اما توانست حالت طبیعی را حفظ کند. همچنین نماینده‌ی سامسونگ گستره‌ی دینامیکی بسیار خوبی هم در این تصویر داشت و این موضوع در حوالی نقاط روشن به وضوح مشخص است.

صحنه‌ی شماره‌ی ۲: بزرگ‌نمایی در نور شب – حالت شب خاموش

در این صحنه به مقایسه‌ی عملکرد دوربین گلکسی S21 اولترا و سه گوشی دیگر در بزرگ‌نمایی می‌پردازیم. جایی که باز هم نور به اندازه‌ی کافی در محیط وجود داشت که گوشی‌ها به صورت خودکار حالت شب را فعال نکنند. هدف از انجام این تست، بررسی عملکرد گوشی‌ها در بخش گستره‌ی دینامیکی و نمایش نورد زرد رنگ نئونی است. قطعا هر گوشی که عملکرد بهتری در کنترل رنگ مربوط به این چراغ داشته باشد، در کنار نمایش بهتر محیط می‌تواند برنده باشد.

البته تصاویری که می‌بینید در حالت عادی ثبت شده‌اند و آنچه که در زیر به بررسی آن می‌پردازیم، نمونه‌ی بزرگ‌نمایی شده‌ی آن تصاویر است. همانطور که می‌بینید، گلکسی S21 اولترا توانسته عملکرد بهتری در نمایش جزئیات از خود به نمایش بگذارد و تصویری شارپ و تمیزی را به ثبت برساند. از لحاظ گستره‌ی دینامیکی هم پرچم‌دار جدید سامسونگ است که از آیفون ۱۲ پرو مکس، پیکسل ۵ و نوت ۲۰ اولترا بهتر ظاهر شده.

در نتیجه S21 اولترا در این زمینه، یک سر و گردن بالاتر از رقبای خود قرار می‌گیرد. برای درک بهتر این موضوع می‌توانید ترکیب نور سفید رنگ با بدنه‌ی دیوار را نگاه کنید که به چه دقت و زیبایی در تصویر مربوط به S21 اولترا به نمایش گذاشته شده. البته گلکسی نوت ۲۰ اولترا هم در این بخش عملکرد خوبی داشت اما متاسفانه تصویر ثبت شده توسط این گوشی بسیار تاریک بود.

صحنه‌ی شماره‌ی ۳

این تصویر هم در نور کم به ثبت رسیده اما باز هم گوشی‌ها حالت شب خود را فعال نکردند. بنابراین باید عملکرد آن‌ها را در استفاده از نور تیر چراغ برق برای نمایش محیط مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که مشاهده می‌کنید، باز هم آیفون ۱۲ پرو مکس توانست عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد و تصویری روشن‌تر و پرجزئیات‌تر به نسبت سایر گوشی‌ها به ثبت برساند.

گلکسی S21 اولترا هم فوق‌العاده ظاهر شد اما همانطور که در بررسی‌های قبلی هم شاهد بودیم، به دلایلی نامشخص گوشی تمایل دارد بیشتر روی سوژه‌هایی که در مرکز یک صحنه وجود دارند فوکوس کند. در نتیجه آنچه که در کناره‌ها می‌بینید نرم‌تر به ثبت رسیده و جزئیات خود را از دست می‌دهند. این دقیقا عاملی است که باعث شده برنده در این صحنه، نماینده‌ی قدرتمند اپل باشد که جزئیات را به صورت یکپارچه و به زیبایی در تمامی بخش‌ها به تصویر کشیده.

صحنه‌ی شماره‌ی ۴: حالت شب فعال

اما بعد از اینکه عملکرد گوشی‌ها را در نور شب و در شرایطی که حالت شب غیرفعال بود مورد بررسی قرار دادیم، اکنون می‌پردازیم به عملکرد آن‌ها در شرایطی که حالت شب فعال باشد. برای آگاهی از میزان تغییرات صورت گرفته، نمونه تصویر ثبت شده در حالت عادی را هم در کنار این تصاویر قرار دادیم تا ببینم هر گوشی تا چه میزان می‌تواند به خوبی در هر دو حالت به ثبت تصاویر در تاریکی شب بپردازد. بدیهی است چون گوشی‌های مورد نظر پرچم‌دار هستند، در صورتی که حالت شب فعال باشد تصاویری فوق‌العاده زیبا ثبت می‌شوند و قطعا با در اختیار داشتن یکی از این گوشی‌ها تمایل زیادی به عکاسی در نور شب خواهید داشت. حال عملکرد هر گوشی را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این تصاویر مجددا آیفون توانست محیط را بسیار روشن‌تر ثبت کند اما طبق معمول در کنترل نقاط روشن نتوانست به اندازه‌ی S21 اولترا خوب عمل کند. S21 اولترا هم در حالت شب تصویر خوبی به ثبت رساند منتها اگر به بازتاب نور درون آب نگاه کنید، می‌بینید که عملکرد آیفون کمی بهتر بوده. از طرفی در نمایش ابرها و رنگ آسمان، آیفون به خوبی نماینده‌های سامسونگ ظاهر نشد.

گلکسی S21 اولترا





آیفون ۱۲ پرو مکس





گوگل پیکسل ۵





گلکسی نوت ۲۰ اولترا





صحنه‌ی شماره‌ی ۵

تصاویری که مشاهده می‌کنید در نور بسیار کم و در شرایطی به ثبت رسیده‌اند که در واقع تنها منبع نور، حدودا ۵۰۰ متر جلوتر دیده می‌شد. به عبارتی محیط آنقدری تاریک بود که گوشی‌ها به تشخیص خود، حالت شب را فعال کردند.

در این تصاویر هم مثل تصاویر قبل، عملکرد آیفون ۱۲ پرو مکس در نمایش جزئیات و روشن‌تر نشان دادن محیط بهتر بود، عملکرد گلکسی‌ها هم در گستره‌ی دینامیکی. البته آیفون آنقدر در جذب نور حساسیت به خرج داده که گویا یک سایه‌ی زرد رنگ در تصویر مربوط به آن دیده می‌شود. به همین خاطر منظره از حالت طبیعی خود خارج شده. اما خب این موضوع با جزئیات بالایی که در تصویر وجود دارد تا حدودی جبران شده.

صحنه‌ی شماره‌ی ۶: عکاسی با دوربین فوق عریض در نور شب

در این صحنه اما به مقایسه‌ی دوربین فوق عریض گلکسی S21 اولترا و سه گوشی دیگر می‌پردازیم تا ببینیم عملکرد این گوشی‌ها در ثبت تصاویری با زاویه‌ی بسیار عریض در نور شب چگونه است. متاسفانه دوربین‌های فوق عریض هنوز نتوانسته‌اند از لحاظ کیفیت، با دوربین‌های اصلی برابری کنند و این مشکل خصوصا در محیط‌هایی که شرایط نوری خوبی وجود نداشته باشد بیشتر خود را نشان می‌دهد. شرکت‌ها پرچم‌دارهای خود را به دوربین‌های فوق عریض بسیار باکیفیتی مجهز می‌کنند ولی باز هم نمی‌توان انکار کرد در مقایسه با دوربین اصلی، عملکرد این دوربین‌ها بسیار ضعیف‌تر است.

همانطور که در تصاویر بالا مشاهده می‌کنید، میزان نویز در بخش‌هایی از تصویر که نور خوبی وجود ندارد بسیار بالاست. در بین این چهار گوشی، گلکسی‌ها در مجموع تصویر باکیفیت‌تری ثبت کردند. اما نباید فراموش کرد پیکسل ۵ در نمایش رنگ‌ها عملکرد بسیار فوق‌العاده‌ای داشت و اگرچه کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد اما کاربر را محو زیبایی رنگ‌ها می‌کند. اما متاسفانه دوربین فوق عریض این گوشی به اندازه‌ی سایر گوشی‌ها تصویر عریضی را ثبت نمی‌کند و این می‌تواند یک نقطه ضعف بزرگ برای این گوشی به حساب بیاید. آیفون ۱۲ پرو مکس هم خوب ظاهر شد اما تصویر ثبت شده توسط آن تاریک‌تر از سایر تصاویر است و همچنان مشکل در کنترل نقاط روشن دیده می‌شود.

همچنین در تصویر کراپ‌شده‌ی بالا هم می‌توانید عملکرد بسیار خوب دوربین گلکسی S21 اولترا را در نمایش جزئیات مربوط به پیانو (زیر چراغ قرمز رنگ) مشاهده کنید. بنابراین در مجموع از لحاظ میزان روشنایی، پیکسل ۵ در رده‌ی اول قرار می‌گیرد اما اگر جزئیات و عملکرد کلی ملاک باشد، گلکسی S21 اولترا بدون شک گزینه‌ی برنده خواهد بود.

نتیجه

همانطور که بارها به این نکته اشاره کردیم، هر چهار گوشی در زمینه‌ی دوربین گزینه‌های بسیار ایده‌آلی هستند چرا که این گوشی‌ها آخرین تلاش هر شرکت در ساخت یک پرچم‌دار به حساب می‌آیند. بنابراین آنچه را که مشاهده می‌کنید، نهایت توان یک گوشی در ثبت تصویر در شرایط نوری مختلف است. به همین خاطر مهم نیست کدام یک از این چهار گوشی را برای اهداف عکاسی خود خریداری می‌کنید چرا که همه‌ی آن‌ها در محدوده‌ی قیمتی خود، به بهترین شکل ممکن پاسخگوی نیازتان خواهند بود.

بدیهی است جا برای بهتر شدن وجود دارد. مثلا پیکسل ۵ شاید در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار بی‌رقیب باشد اما مقایسه‌ی دوربین گلکسی S21 اولترا یا آیفون ۱۲ پرو مکس به عنوان یک پرچم‌دار با این گوشی منطقی نیست. گلکسی نوت ۲۰ اولترا به عنوان پرچم‌داری که حدودا یک سال از عمرش می‌گذرد و در واقع گوشی نسل قبل به حساب می‌آید، عملکرد خوبی داشته و اگر کاربر این گوشی را در اختیار داشته باشد، منطقی نخواهد بود گوشی جدیدی برای بهبود کیفیت عکاسی خریداری کند.

اما بهترین‌های این مقایسه گلکسی S21 اولترا و آیفون ۱۲ پرو مکس هستند که توانستند در هر شرایطی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند. تنها تفاوت بین این دو محصول که به صورت محسوسی هم دیده می‌شود، تمایل آن‌ها به نمایش متفاوت رنگ‌هاست. به گونه‌ای که آیفون تصاویری اغراق‌آمیز، زیبا اما به دور از واقعیت ثبت می‌کند در حالی که نماینده‌ی سامسونگ برخلاف پرچم‌دارهای چند سال اخیر شرکت، تمایل به ثبت تصاویری واقعی دارد. اما خب این موضوع باعث نمی‌شود یک گوشی را به عنوان برنده انتخاب کنیم، چرا که صرفا سلیقه است که باعث ترجیح یکی بر دیگری می‌شود.

